甲辰年元宵綵燈會｜本地紮作師傅陳耀華製作綵燈展示非遺工藝

農曆正月十五「元宵節」乃中式情人節，除了吃湯圓之外，賞花燈亦是指定動作。由即日起至二月二十五日，康樂及文化事務署（康文署）於香港文化中心露天廣場、將軍澳香港單車館公園、天水圍公園及銀座廣場舉辦「甲辰年元宵綵燈會」，在三個場地展示不同主題的璀璨綵燈並安排連串精彩活動，與市民共度佳節。當中在香港文化中心露天廣場展出的《龍躍花燈‧喜迎新歲》花燈展示，由非物質文化遺產辦事處與本地紮作師傅陳耀華合力製作，結合舞龍和紮作技藝兩大非遺元素製作而成。想知道陳師傅如何以紮作將神龍活現？閱讀內文後記得要到綵燈會現場一看究竟！



元宵節：吃完湯圓賞花燈！

今年是龍年，在中華傳統裡，龍象徵吉祥。剛過去的農曆新年假期，以龍為題的賀年元素隨處可見，接下來的元宵節當然亦是以龍為主角！向來吃湯圓和賞花燈是元宵節的傳統習俗，而今年大家與家人吃完湯圓後，便可前往康文署舉辦的「甲辰年元宵綵燈會」，欣賞紮作工藝師傅親手製作的綵燈。

陳師傅教你如何分辨「好龍」

陳師傅年輕時於內地從事美術紮作，八十年代來港後，便開始製作傳統的龍頭、獅頭、花炮和七姐盤等物品。今次綵燈會，陳師傅結合舞龍和紮作技藝兩大非遺元素製作綵燈，而十二生肖當中只有龍是神話生物，他直言這是最大的挑戰：「你要先充分了解目標作品的動作和樣貌，才可製作出有神態的紮作，但我們從未見過龍，所以便要發揮自己最好的想像力將其實體化。」

究竟何謂一個好的龍形綵燈呢？陳師傅如是說：「只要你離遠見到這條龍便已經能看到它在笑，那便是一個出色的龍形花燈！」

陳師傅年輕時從事美術紮作，八十年代來港後便開始製作傳統綵燈。

陳師傅堅持紮作技藝全因「愛」

紮作技藝於2017年被納入「香港非物質文化遺產代表作名錄」，象徵這項歷史悠久的技藝備受肯定。陳師傅表示：「要學會紮作，首先你要有良好的藝術天賦，具備出色的想像力，以及將想像化為現實的能力。其次，紮作技藝需要長時間訓練才能越做越好，並非一時三刻便能學會。」

陳師傅表示一個好的龍形花燈，能讓遊人遠望已見到它在笑。

雖然陳師傅有些擔心技藝傳承青黃不接，亦無損陳師傅堅持紮作的心，笑言一切只出於一個「愛」字：「由當初從事美術紮作，到後來製作傳統紮作，至今已經接近50年，而堅持這麼長時間，是因為我喜愛這份技藝！」如此難得的手藝非筆墨能夠形容，想更進一步了解陳師傅如何以紮作將「龍」活現，就記得把握機會到香港文化中心露天廣場的綵燈會好好欣賞！

綵燈會既傳統又新潮

今年康文署的綵燈會除了綵燈外，設置了不同主題的特色燈組，亦安排一連串精彩節目，既富有中國傳統特色又展現青春活力：湖北省演藝集團將在綵燈晩會表演民族歌舞及雜技；本地團體及年輕人則會在「青年之夜」表演歌舞；香港電台精裝流動廣播車更會化身為「元宵POP UP LIVE」流動直播室，讓一家大小和情侶猜猜燈謎，共度浪漫的中式情人節！

演出地點、日期及時間：

青年之夜：

香港文化中心露天廣場

2月23日 7:30pm - 9:30pm

綵燈晩會：

香港單車館公園

2月23日 7:30pm - 10pm

香港文化中心露天廣場

2月24日 7:30pm - 10pm

天水圍公園及銀座廣場

2月25日 7:30pm - 10pm

特色燈組成打卡熱點

在香港文化中心露天廣場，燈組以「迎春接福・祥龍獻瑞」為主題，通過各種喜慶的綵燈和穿梭於年花間的舞龍水池，展現春暖花開、萬物生機勃勃的新春氣氛。

燈組之一「繽紛飛花千迴舞」滿園繁花，趣緻活潑的吉祥物「活力仔」和 「思文喵」在旋轉的音樂盒上隨韻起舞，勢必成為打卡熱點。

場內亦有滿園繁花的燈組，名為「夜放花千樹」，以桃花樹為主題，打造一個滿園春花的桃花園，配合色彩斑斕、一雙一對的鸚鵡，帶來春暖花開、萬物生機勃勃的新春氣氛，絕對是市民欣賞、行大運及打卡的一大景點。

在將軍澳香港單車館公園，綵燈會以「童趣夢幻樂園」為主題，通過一系列富有童趣和色彩繽紛的燈組，讓大人和小朋友一起共度美好的夜晚和佳節。

「喜氣洋洋」燈組呈現春回大地的景貌，一對活潑可愛的龍寶寶，在繁花吐艷，翠竹綠林裏，龍騰飛躍，互相追逐、嬉戲，為新的一年帶來喜氣洋洋。

於「月下星貓」的星貓得意趣緻，穿過朗月星空來與市民大眾一同歡聚佳節美好時光。

來到天水圍公園及銀座廣場，燈會以「『龍』情蜜意慶新歲」為題，以龍鳳呈祥的大型走馬燈、連同場內不同的可愛動物綵燈，迎接每一位入場人士。

繽紛花卉由中式花瓶延伸綻放，構成「花開富貴」燈組，佈滿水池，蝴蝶在花間飛舞，色彩鮮豔，層次豐富，帶來繁茂昌盛的祝福。

更多節目詳情請留意網頁及「十八有藝」和Instagram，了解甲辰年元宵綵燈會的最新資訊。

（資料及相片由康文署提供）