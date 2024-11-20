《九龍城寨之圍城》電影展12.16起搬到啟德AIRSIDE商場續展

港產電影《九龍城寨之圍城》掀起一股城寨熱潮，旅遊發展局、機場管理局、文創產業發展處與《九龍城寨之圍城》電影出品方的「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展，將由於12月16日開始搬到電影故事的「主舞台」—九龍城，在位於舊啟德機場的AIRSIDE商場內展出。



「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展12月16日開始搬到 AIRSIDE商場內。（旅發局提供圖片）

「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展12月16日開始搬到 AIRSIDE商場內。（旅發局提供圖片）

旅發局表示，九龍城寨之圍城電影展自10月7日於香港國際機場開放後，吸引眾多市民旅客前往這高度還原的電影美術場景參觀、「打卡」。展覽第一階段於今日（20日）結束，第二階段展覽將於12月16日開始。