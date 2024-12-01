九龍城區無人機表演｜拼湊九龍城寨等圖案　觀眾讚賞　嫌時間太短

為響應「18區日夜都繽紛」活動，九龍城區議會今晚（1日）7時於土瓜灣海心公園二期上空舉辦無人機表演。有土瓜灣居民下午4時已到場排隊，又有人在5時已到，認為無人機表演含啟德機場等圖案，具土瓜灣特色，相信能吸引該區居民出來觀賞。14幕無人機表演在13分鐘內逐一上映，有觀眾認為時間太短「未夠喉」。



九龍城區議會12月1日7時於土瓜灣海心公園二期上空舉辦無人機表演，其中第五幕展示香港啟德機場。（盧翊銘攝）

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九龍城區議會今晚舉行無人機表演，以無人機拼出九龍城寨、宋王臺、啟德機場、啟德體育園及熊貓圖案等。記者6時到觀看場地土瓜灣海心公園，見到約50人排隊等待入場。無人機表演於7點準時開始，海心公園內外聚集數百民眾。表演分為14幕，表演於7時13分完結。

九龍城區議會12月1日7時於土瓜灣海心公園二期上空舉辦無人機表演，吸引不少居民一家大小到來觀看。（盧翊銘攝）

九龍城12月1日舉行日夜都繽紛活動。（大會提供）

攝影發燒友帶兩部相機四支鏡頭到場拍攝

土瓜灣街坊黃先生約5時到場排隊，等了約半小時後拿到入場票。他認為是次表演含啟德體育園、啟德機場等圖案，具土瓜灣區特色，相信可吸引區內居民夜晚出來觀賞。他十分喜歡無人機，對上一次為國慶節無人機表演，他亦有到西九海旁觀賞，無奈上次因事出現故障而取消，惟他相信政府經上次經驗，已經改善無人機技術，有信心今次表演可順利舉行。

另一土瓜灣街坊、攝影發燒友伍先生，今日特意帶備兩支相機腳架、兩部相機及四支不同焦距的鏡頭到場。「唔知佢表演範圍有幾廣，唔同範圍要用唔同鏡㗎嘛。」他表示，這次是他首次觀看無人機表演，感到十分新奇。

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居住於屯門的鄧先生及鄧太認為表演十分精彩，「啲無人機嘅圖案好大好近」，鄧先生尤其記得熊貓打高爾夫球一幕「佢個大肚抌好得意」。鄧生表示，現場氣氛相當熱鬧，認為活動做到「夜繽紛」的效果。不過，他們認為表演時間較短，未夠盡興，期望未來如舉辦類似活動可增加時長。

黃埔居民黃先生亦認為表演略短，他指自己與家人4時左右已到場拿入場票，惟表演只有不足15分鐘，有小朋友覺得未夠滿足。他希望未來如有類似活動，可將時長增加至20分鐘。

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