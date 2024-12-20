全球最大充氣城堡12.21 至1.5登陸西九文化區　$179玩齊四遊樂區

聖誕臨近，市民都會安排不同消閒節目、或與小朋友一起放電。《滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站》明日(21 日)起至明年1月5日，在西九文化區藝術公園大草坪，設置巨型充氣樂園，現場有全球最大充氣城堡、全港最長的充氣障礙賽度。

巨型充氣城堡佔16000呎，有駐場DJ會根據觀眾年齡播放音樂，亦會不時放出泡沫和紙碎，營造出飄雪效果；讓位於南方的香港，都能擁有一個白色聖誕。



市民可由即日起至2025年1月5日期間透過網上購票平台購買各種門票，90分鐘的門票包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。



《滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站》將於明日（21日）至明年1月5日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（蘇煒然攝）

《滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站》將於明日（21日）至明年1月5日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（蘇煒然攝）

4大超巨型充氣遊樂區 每日分時段開放

《滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站》將於明日（21日）至2025年1月5日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。由Incubase Studio 從美國帶到香港，獲健力士世界紀錄官方認證過百萬入場人次的巨型充氣樂園共有4個超巨型充氣遊樂區，特設多個專屬場次以滿足不同年齡層的玩樂需求。每日開放時間為10:00-23:10，分時段開放。

彈跳派對設有4個超巨型充氣遊樂區：



1. 全球最大充氣城堡（90分鐘內可於指定40分鐘時段進入）：佔地16,000平方米，頂峰10米高，駐場DJ會根據觀眾年齡播放音樂，又會不定時釋出泡沫和紙碎，營造飄雪效果。



2. The Giant 巨無霸挑戰場（90分鐘內可無限次進入）：全港最長的充氣障礙賽道，超過150米，共設有30個不同的障礙。



3. Sport Slam 體育狂熱（90分鐘內可無限次進入）：設有龍門、攔網、框架和各式各樣的球，讓參與者進行想像到的各類球類活動。



4. airSPACE Pink Alien外星人堡壘（90分鐘內可無限次進入）：太空主題樂園，四周都有波波池。



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聯乘「麥兜」設打卡位 出售多款限定商品

主辦方聯乘動畫「麥兜」內多個人氣角色，如麥兜與媽媽麥太等，於場內打造14個1.8米高的不倒翁玩味打卡位；場內亦會售賣限量「麥兜」聯盛精品，如限量別注版長襪（共兩款）及運動毛巾等。

指定時段入場可獲贈品、免費拍攝體驗

每日早上6個時段（幼童專屬及親子同樂時段）的首200名入場人士可免費獲贈Tinder奇趣蛋乙隻，並可與1.2米高不倒翁打卡拍照。另外，凡於網上購買「黑夜彈跳派對」時段之18歲或以上入場人士可免費獲贈嘉士伯啤酒乙罐。指定日子（除1月2號及3號外）入場人士只需讚好及分享Popcorn Studio及The Bug Bounce Facebook專頁，可免費體驗聖誕場景家庭拍攝乙次。

市民可由即日起至2025年1月5日期間透過網上購票平台購買各種門票，90分鐘的門票包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。

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幼童專屬時段單人票及親子同樂時段單人票均為$179；黑夜彈跳派對單人票為$199。每張門票為 90分鐘通行證，包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。

參加者須於門票上的指定時段進入「全球最大充氣城堡」。購票時需選定入場日期、場次及進入「全球最大充氣城堡」的指定40分鐘時段。