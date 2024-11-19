盛事經濟︱明年上半年至少93個　邊個最盛大？一文看清活動清單

政府今年大力推動盛事發展，籌備不少大型旅遊項目吸引旅客。即將踏入新一年，財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及香港旅遊發展局總幹事程鼎一今日（19日）公布2025年上半年的香港盛事，年表顯示明年上半年至少有93項盛事，當中最多的為文藝創意盛事，共有30項，與體育相關有15個，另有12個與節慶相關。黃偉綸特別強調盛事可彰顯香港作為自由開放有深度而具備文化底蘊的國際城市地位，令香港在全球有正面曝光。到底93項盛事有哪些？本文將按時序盡列明年上半年已公布的盛事詳情。



財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及香港旅遊發展局總幹事程鼎一今日（19日）公布2025年上半年的香港盛事，年表顯示明年上半年至少有93項盛事，當中最多的為文藝創意盛事，共有30項，與體育相關有15個，另有12個與節慶相關。（周令知攝）

2024年3月22日至2025年2月12日 吳冠中藝術贊助專題展覽系列：吳冠中––黑．灰．白

活動性質：展覽

地點：香港藝術館

主辦機構：康文署

詳情：展覽為「吳冠中藝術贊助」專項基金項目及弘揚中華文化系列的活動之一

吳冠中藝術贊助專題展覽系列：吳冠中––黑．灰．白

2024年4月12日至2025年7月2日 袖珍．厚禮––浮雲軒藏中國鼻煙壺捐贈展

活動性質：展覽

地點：香港藝術館

主辦機構：康文署

詳情：展覽是弘揚中華文化系列活動，展出本地博物館迄今最大規模和最完備的鼻煙壺捐贈

袖珍．厚禮––浮雲軒藏中國鼻煙壺捐贈展

2024年6月29日至2025年1月5日 貝聿銘：人生如建築

活動性質：展覽

地點：M+

主辦機構：西九文化區管理局

詳情：全球首個全面回顧國際知名建築巨擘貝聿銘的人生和事業的大型展覽

貝聿銘：人生如建築

2024年7月17日至2025年2月10日 滄海一聲笑––黃霑

活動性質：展覽

地點：香港文化博物館

主辦機構：康文署

詳情：展覽紀念香港著名文化人黃霑逝世二十周年，介紹他在推動香港流行文化上的貢獻

滄海一聲笑––黃霑

2024年9月21日至2025年4月6日 郭培：藝想天開

活動性質：展覽

地點：M+

主辦機構：西九文化管理局

詳情：首個在中國舉行的郭培作品主題展覽，突顯其享譽中外的獨特事業歷程

郭培：藝想天開

2024年9月25日至2025年2月7日 中國銀行（香港）呈獻：「中華文明溯源」特別展覽

活動性質：展覽

地點：香港故宮文化博物館

主辦機構：西九文化管理局

詳情：展覽展示中西考古近年的重要發現，探索五千年中華文明的起源與發展進程

中國銀行（香港）呈獻：「中華文明溯源」特別展覽

2024年9月27日至2025年2月5日「盛世啟航––新中國成立75周年成就」展覽系列

活動性質：展覽

地點：香港歷史博物館及香港科學館

主辦機構：康文署

詳情：大型展覽系列包括「飛躍發展」、「科技創新」及「智慧時代」三個展覽

「盛世啟航––新中國成立75周年成就」展覽系列

2024年11月13日至2025年1月12日 西貢藝術節2024

活動性質：藝術節

地點：西貢（鹽田梓、橋咀洲、西洲、糧船灣和西貢市

主辦機構：旅遊事務局

詳情：藝術節期間將會展出27件藝術品，以及舉行超過400個免費導賞團和90個活動

西貢藝術節2024

2024年12月12日至2025年2月14日 設計#香港地

活動性質：創意旅遊活動

地點：荃灣及沙頭角

主辦機構：旅遊事務署

詳情：活動透過跨界別合作為荃灣及沙頭角注入創意元素，並聯承地區景點打造深度旅遊體驗

設計#香港地

2024年12月18日至2025年2月16日 友邦嘉年華

活動性質：嘉年華

地點：中環海濱活動空間

主辦機構：Great China Entertainment Group Limited

詳情：集表演、攤位遊戲、餐飲一體的大型嘉年華，去年吸引逾80萬名本地與海外遊客參與

友邦嘉年華

2024年12月18日至2025年5月4日 當紫禁城遇上凡爾賽館––十七、十八世紀中法文化交流

活動性質：展覽

地點：香港故宮文化博物館

主辦機構：西九文化區管理局

詳情：特別展覽探討中法兩國灰宮廷文化藝術領域交流互鑒的一段重要歷史

當紫禁城遇上凡爾賽館––十七、十八世紀中法文化交流

2024年12月21日至2025年1月5日 滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站

活動性質：嘉年華

地點：西九文化區藝術公園大草坪

主辦機構：Incubase Studio Asia、Big Bounce Asia

詳情：活動是全球最大充氣城堡及全港最長障礙賽

2024年12月29日至2025年1月5日 中銀香港網球公開賽2025

活動性質：賽事

地點：維多利亞公園網球主場

主辦機構：中國香港網球總會

詳情：ATP男子職業網球巡迴賽、雲集來自全球頂尖的男子網球手

2024年12月31日至2025年1月1日 香港跨年倒數

活動性質：全港節慶活動

地點：維多利亞港兩岸

主辦機構：香港旅遊發展局

詳情：在維多利亞港上演煙花煙火音樂匯演，吸引市民和遊客一同迎接新年

2025年1月1日 好運1月1

活動性質：賽馬

地點：沙田馬場

主辦機構：香港賽馬會

詳情：賽事是一個集新派玩樂、美食及娛樂表演的大型新年活動，預計有超過2.7萬人入場參與，並會轉播到24個國家及地區

2025年1月5日 中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松

活動性質：賽事

地點：港珠澳大橋（香港段）

主辦機構：中國香港田徑總會

詳情：賽事利用全球最長的橋隧組合跨海通道「港珠澳大橋」香港段為賽道

2025年1月5日至14日 IBF保齡球世界盃

活動性質：賽事

地點：啟德體育園（保齡球中心）、伊利沙伯體育館

主辦機構：中國香港保齡球總會有限公司

詳情：列入IBF比賽日程上的世界級賽事，是香港首次舉辦保齡球世界盃

2025年1月6日至9日 香港貿發局香港玩具展

活動性質：展覽僧/商貿活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：活動為香港玩具界盛事，為本地、中國內地以及環球玩具業界提供一個全面平台，助他們擴大商業網絡，發掘商機

2025年1月6日至9日 香港貿發局香港嬰兒用品展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：展覽會是享譽全球的貿易平台，展示各種創新嬰兒產品及世界知名品牌

2025年1月6日至9日 香港國際文具及學習用品展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：活動為文具界盛事，吸引環球買家到場進行採購並了解行業的最新趨勢

2025年1月13日至14日 亞洲金融論壇

活動性質：會議/展覽會

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：財經事務及庫務局、香港貿易發展局

詳情：論壇每年匯聚數以千計各地政府高層官員、業界精英和商界領袖，就經濟和金融議題交換意見

2025年1月16日至19日 香港貿發局教育及職業博覽

活動性質：展覽會/公眾活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：博覽雲集本地及環球機構，為學生、在職人士帶來全面以及最新的升學、進修及求職資訊

2025年1月17日至24日 世界殘疾人保齡球錦標賽

活動性質：賽事

地點：啟德體育園（保齡球中心）

主辦機構：中國香港保齡球總會有限公司

詳情：錦標賽是列入IBF比賽日程上的世界級賽事。香港首次舉辦此錦標賽。

2024年1月17日至5月7日 香港賽馬會呈獻系列：塞尚和雷諾阿的世界–法國橘園美術館及奧賽博物館珍藏展

活動性質：展覽

地點：香港藝術館

主辦機構：康文署

詳情：作為巡迴展的亞洲首站，展覽首度在香港展出兩位印象派大師約50年的經典作品

2025年1月23日至2月16日 乙巳年春節綵燈展

活動性質：全港節慶活動/嘉年華會

地點：香港文化中心露天廣場

主辦機構：康文署

詳情：活動透過富傳統色彩的節目，弘揚中華文化，吸引市民和遊客參與

2025年2月7日至12日 乙巳年元宵綵燈會/乙巳年元宵綵燈展

活動性質：全港節慶活動/嘉年華會

地點：香港文化中心露天廣場/屯門公園

主辦機構：康文署

詳情：活動透過富傳統色彩的節目，弘揚中華文化，吸引市民和遊客參與

2025年1月29日 新春國際匯演之夜

活動性質：全港節慶活動

地點：尖沙咀

主辦機構：香港旅遊發展局

詳情：於年初一晚上在香港文化中心及尖沙咀一帶舉辦的花車巡遊活動

2025年1月30日 2025年農曆新年煙花匯演

活動性質：全港節慶活動

地點：維多利亞海港上空

主辦機構：文體旅局及康文署統籌

詳情：2025年農曆新年煙花匯演將於年初二舉行，慶祝新春佳節

2025年1月31日 農曆新年賽馬日

活動性質：賽馬

地點：沙田馬場

主辦機構：香港賽馬會

詳情：賽事於年初三舉行，場內更有綜藝表演、傳統舞獅、現場音樂及打卡熱點，預計會有超過8.1萬人入場參與，並會轉播到24個國家及地區

2025年2月1日 富衛保險賀歲盃

活動性質：賽事

地點：香港大球場

主辦機構：ProEvents Management Limited

詳情：傳統賀歲盃足球賽事於農曆新年大年初四舉行。多名國際足球巨星親臨香港，與本地足球精英進行一場精采的友誼賽

2025年2月9日 渣打香港馬拉松2025

活動性質：賽事

地點：覆蓋香港島、九龍和新界的公路

主辦機構：中國香港田徑總會

詳情：賽事是每年一度的盛事，不同項目共有約74,000個參賽名額

2025年2月14至16日 浪琴香港國際馬術盛典

活動性質：賽事

地點：亞洲國際博覽館

主辦機構：Clarion Events Asia Pte Ltd.

詳情：賽事預計吸引超過20,000名觀眾欣賞精彩的國際馬術障礙賽、馬術表演以及馬術賽事

2025年2月18至20日 Consensus 香港大會2025

活動性質：會議/展覽會

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：Coindesk Consensus

詳情：活動是Web3、區塊鏈和數碼資產領域中最大型及最具影響力的會議，首次在香港舉行

2025年2月19至22日 香港國際毛皮時裝展覽會

活動性質：會議/展覽會

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港毛皮業協會

詳情：展覽會是全球買家採購毛皮等材料的盛事，有助鞏固香港作為全球毛皮時裝的地位

2025年2月24日至3月30日 第五十三屆香港藝術節

活動性質：藝術節

主辦機構：香港藝術節協會

詳情：藝術節是國際藝壇中重要的年度文化盛事，呈獻眾多優秀本地及國際藝術家的演出，有助鞏固中外文化交流中心地位

2025年3月 米爾肯研究院全球投資峰會

活動性質：會議

主辦機構：米爾肯研究院

詳情：峰會匯集各領域的領袖和專家，探討如何應對金融界最迫切的全球挑戰

2025年3月至4月 香港影視娛樂博覽

活動性質：展覽會/公眾活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構： 香港貿易發展局

詳情：活動涵蓋十大香港電影、電視、音樂及數碼娛樂的線上及線下精彩項目

2025年3月至5月 2024港深城市\建築雙城雙年展 （香港）

活動性質：展覽會/公眾活動

主辦機構：香港建築師學會雙年展基金會

詳情：雙年展是在香港舉行的大型推廣建築活動，推廣深港交流

2025年3月2至6日 香港貿發局香港國際鑽石、寶石及珍珠展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：亞洲國際博覽館

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：展覽是全球頂尖的珠寶業商貿盛事，展示頂級珠寶原材料，吸引環球買家參觀

2025年3月2至17日 2025鴨脷洲洪聖傳統文化節

活動性質：節慶活動

地點：鴨脷洲

主辦機構：鴨脷洲街坊同慶公社

詳情：中國傳統節誕文化活動，包括放水燈、龍舟拜廟、賀誕巡遊、賀誕神功戲及國際獅王邀請賽等

2025年3月4至8日 香港貿發局香港國際珠寶展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港會議展覽中心

詳情：展覽為世界級珠寶盛會，吸引世界各地的買家來港採購，展示潮流設計，優雅精緻的珠寶首飾

2025年3月7至9日 LIV Golf 2025 香港站

活動性質：賽事

地點：香港哥爾夫球會

主辦機構：LIV Golf

詳情：LIV Golf 將於香港高爾夫球場舉行的國際級賽事，還為觀眾提供一系列活動及音樂娛樂

2025年3月8至9日 Creamfields Hong Kong 2025

活動性質：音樂節

地點：中環海濱活動空間

主辦機構： Live Nation Electronic (Asia) Limited

詳情：戶外電子音樂節每年集結世界各地的DJ，彰顯香港國際盛事之都地位

2025年3月12至13日 第五屆亞洲科技變革峰會

活動性質：會議/展覽會

地點：合和酒店

主辦機構：經濟學人影響力

詳情：作為經濟學人舉辦的頂級會議，峰會匯聚全球科技精英，分享創新科技及大灣區的發展機遇

2025年3月12至14日 Fashion Access 時尚匯集

活動性質：會議/展覽會

地點： 香港會議展覽中心

主辦機構：APLF Limited

詳情：展覽與亞太區皮革展同時舉行，以中高端市場為目標，展示優質時尚配飾

2025年3月12至14日 MATERIALS + 時尚物料展

活動性質：會議/展覽會

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：APLF Limited

詳情：展覽與亞太區皮革展同時舉行，為採購時尚產品和鞋類物料提供亞洲首屈一指的平台

2025年3月14至23日 香港花卉展覽2025

活動性質：展覽會/公眾活動

地點：維多利亞公園

主辦機構：康樂及文化事務署

詳情：康樂及文化事務署

2025年3月15日至7月13日 畢加索：與亞洲對話

活動性質：展覽

地點：M+

主辦機構：西九文化區管理局

詳情：巴黎國立畢加索藝術館收藏的傑作與M+藏品首次同場展示，是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索作品展

2025年3月16日 第18屆亞洲電影大獎

活動性質：頒獎典禮

地點：頒獎典禮

主辦機構：亞洲電影大獎學院有限公司

詳情：活動表揚傑出的亞洲電影作品及電影人才，推動香港成為亞洲電影的樞紐

2025年3月17至20日 香港國際影視展

活動性質：展覽會/會展活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：亞洲最大影視娛樂內容交易平台，鞏固香港作為亞洲創意知識產權交易中心的地位，並促進香港創意產業的發展

香港國際影視展

2025年3月19日 MarketingPulse 及 eTailingPulse

活動性質：會議/展覽會

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：亞洲頂尖的市場行銷及電商論壇，匯聚環球市場營銷精英，連繫與會者與業界翹楚，緊貼市場脈膊，推動創新與發展

2025年3月21至23日 ComplexCon 香港 2025

活動性質：流行文化節

地點：亞洲國際博覽館

主辦機構：Complex 中文

詳情：活動雲集全球品牌，帶來全方位的時裝、藝術及音樂等流行文化體驗

2025年3月23日 寶馬香港打吡大賽

活動性質：賽馬

地點：沙田馬場

主辦機構：沙田馬場

詳情：賽事是四歲馬經典賽事系列終極之戰，預計會有超過5.3萬人入場參與，並會轉播到24個國家及地區

2025年3月26至27日 JUMPSTARTER 2025

活動性質：會議/展覽會

地點：亞洲國際博覽館

主辦機構：阿里巴巴創業者基金

詳情：活動是香港的創業盛典，銳意發掘及展示具實力的初創企業，提供高效建立商業網絡的機會

2025年3月26至30日 Art Central 2025

活動性質：藝術博覽

地點：中環海濱活動空間

主辦機構：Art Central

詳情：雲集亞洲畫廊及新銳藝術家的前衛創作，以及全球藝壇巨匠的頂級作品的藝術博覽

2025年3月26日至4月27日 西九家 FUN 藝術節2025

活動性質：藝術節/表演

地點：西九文化區

主辦機構：西九文化區管理局

詳情：藝術節是適合任何家庭組合一同參與的假期慶典，展示大型戶外藝術裝置，呈獻來自世界各地豐富多彩的表演節目和互動體驗

西九家 FUN 藝術節2025

2025年3月28日 世界合一論壇

活動性質：會議/展覽會

主辦機構：可持續科技學院

詳情：會議獲得世界經濟論壇領袖的支持，匯聚逾500位世界有名的先行者，引領可持續發展

2025年3月28至29日 博物館高峰論壇

活動性質：會議/展覽會

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：康樂及文化事務署

詳情：論壇匯聚世界各地的文博專家與文化領袖，共同探索博物館的未來方向，構建交流平台

2025年3月28至30日 國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025

活動性質：賽事

地點： 啟德體育園

主辦機構：中國香港欖球總會

詳情：賽事為亞洲最受歡迎的體育賽事之一，吸引世界上最優秀的欖球運動員和來自全球各地的球迷

2025年3月28至30日 2025年巴塞爾藝術展香港展會

活動性質：藝術博覽

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：巴塞爾藝術展

詳情：呈獻全球頂級藝廊的藝術博覽，展出知名與新晉藝術家的前瞻作品

2025年4月至6月 2025香港閱讀+

活動性質：嘉年華會

地點：沙田新城市廣場

主辦機構：香港出版總會

詳情：出版界響應一年一度「香港全民閱讀日」的大型推廣閱讀活動

2025年4月至7月 香港流行文化節2025

活動性質：藝術節

主辦機構：康樂及文化事務署

詳情：文化節透過不同形式的節目，展示香港流行文化獨有的魅力，吸引市民及遊客參與

2025年4月至7月 秦漢時期文物展

活動性質：展覽

地點：香港歷史博物館

主辦機構： 康樂及文化事務署

詳情：展覽透過出土文物讓參觀者加深認識秦漢時期的歷史和文化

2025年4月6至9日 香港貿發局香港國際春季燈飾展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點： 香港會議展覽中心

主辦機構： 香港會議展覽中心

詳情：展覽為譽滿全球的燈飾及照明產品商貿平台，呈獻一系列創新及頂尖的照明產品及方案

2025年4月6至9日 香港貿發局智慧照明博覽

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港會議展覽中心

詳情：博覽展示創新照明產品及技術，致力為環球買家提供理想平台

2025年4月6日至5月6日 包山嘉年華2025

活動性質：賽事/嘉年華會

地點：長洲北帝廟遊樂場足球場

主辦機構：康樂及文化事務署、香港長洲太平清醮值理會

詳情：預計超過5000名市民及遊客參與傳統節誕，當中包括包山嘉年華及搶包山比賽等項目

2025年4月8日 長洲太平清醮

活動性質：中國傳統節慶活動

地點：長洲

主辦機構：康樂及文化事務署、香港長洲太平清醮值理會

詳情：長洲太平清醮是國家級非物質文化遺產，飄色會景巡遊和搶包山比賽是必看亮點

2025 年 4月 9、11及12 日 Coldplay: Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL

活動性質：演唱會

地點：啟德主場館

主辦機構：Live Nation (HK) Ltd.

詳情：人氣英國搖滾樂隊Coldplay時隔15年重臨香港演出，將為觀眾帶來難忘經典時刻

Coldplay: Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL

2025年4月10至21日 第49屆香港國際電影節

活動性質：電影節

地點：香港文化中心、大會堂、西九文化區M+、藝術中心、戲院等不同場地

主辦機構：香港國際電影節協會

詳情：電影節展示中外電影，安排國際電影人來港與觀眾見面交流，亦吸引不少內地影迷到港

第49屆香港國際電影節

2025年4月11至14、18至21、27至30日 2025環球資源四月香港展

活動性質：會議/展覽會

地點：亞洲國際博覽館

主辦機構：環球資源

詳情：活動是匯集亞洲地區優質供應商展示各式創新、熱門產品等的大型採購展覽

2025年4月13至16日 香港貿發局香港春季電子產品展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：展覽匯聚本地展商及初創企業，與來自世界各地的國家及地區企業，推廣科技產品和方案，展現香港發展成國際創科中心的領先地位

2025年4月13至16日 香港國際創科展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：創新科技及工業局、香港貿易發展局

詳情：創科展為國際創科營商周（BITWeek）的盛事之一，網羅全球新世代智慧解決方案及顛覆性創新科技，促進創科發展及跨領域合作，彰顯香港發展成為國際創新科技中心的優勢

2025年4月15至16日 2025世界旅遊城市聯合會香港香山旅遊峰會

活動性質：會議/展覽會

主辦機構：世界旅遊城市聯合會、香港文化體育及旅遊局

詳情：世界旅遊城市聯合會的年度重要會議, 首次選址香港舉行，吸引超過40個國家/地區的約1,000代表參與

2025年4月27日 富衛保險冠軍賽馬日

活動性質：賽馬

地點：沙田馬場

主辦機構：香港賽馬會

詳情：賽事為本港矚目的國際體壇盛會，同日上演三項享負盛名的一級賽，預計會有超過3.2萬人入場參與，並會轉播到24個國家及地區

2025年4月27至30日 香港時尚家品及家紡展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：展覽推動時尚生活及創意產業的發展，匯聚環球最新的家居和時尚生活產品，凸顯香港作為亞洲創意之都的地位

2025年4月27至30日 香港時裝節

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：作為領先亞洲地區時裝及紡織業的重要展覽，活動促進業內交流，締造商機

2025年4月27至30日 香港貿發局香港禮品及贈品展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：禮品展帶來本地及國際的知名企業及一系列國際文化創意活動，推廣香港為區內創意之都，協助創意產業邁向全球

2025年4月27至30日 香港國際印刷及包裝展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：亞洲國際博覽館

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：展覽為印刷與包裝業界供應商和買家提供亞洲頂尖貿易平台

2025年4月27至30日 香港奢侈品包裝展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：亞洲國際博覽館

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：展覽網羅各種高級禮品包裝解決方案，協助環球零售商以設計新穎及材料優質的包裝及印刷方案提升消費者的產品體驗

2025年5月 法國五月藝術節

活動性質：藝術節/表演

主辦機構：法國文化推廣辦公室

詳情：法國五月藝術節以一連串藝文活動如舞蹈、戲劇、音樂及藝術展覽等推動中法西文化交融

2025年5月 世界海關組織亞太區首腦會議

活動性質：會議

主辦機構：香港海關

詳情：會議決議海關倡議和行動，推動區內海關事務發展及訂定亞太區未來的發展方向

2025 年5月至10月 漫活香港

活動性質：展覽

地點：香港文化博物館

主辦機構：康樂及文化事務署

詳情：展覽介紹香港不同年代幽默漫畫的人物角色和故事，以及相關漫畫家的成就

2025年5月14至16日 HOFEX

活動性質：會議/展覽會

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：Informa Markets

詳情：活動是為餐飲及酒店設備的批發商、零售商及買家提供市場資訊及學習、交流機會的業界盛事

2025年5月19至21日 2025 全球繁榮峰會

活動性質：會議/論壇/交流活動

主辦機構：匯賢智庫

詳情：峰會將匯聚各界領袖和代表，就科研合作、地緣政治及經濟、及可持續發展等影響全球繁榮最迫切的議題作專題交流，攜手推動國際社會提出應對方案

2025年5月26至27日 香港貿發局香港國際醫療及保健展

活動性質：展覽會/商貿活動

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：香港貿易發展局

詳情：展覽會匯聚全球醫健行業專家、醫健產品及服務業者和初創公司，連結各地優質合作夥伴，助推香港發展成為國際醫療創新樞紐

2025年6月 世界女排聯賽香港

活動性質：賽事

地點：香港體育館

主辦機構：中國香港排球總會

詳情：世界女排聯賽是國際排球總會年度舉辦的大型國際賽事，共16支隊伍參賽，其比賽結果將影響隊伍世界排名

2025年6月 香港國際龍舟邀請賽

活動性質：賽事

地點：尖沙咀東部海濱

主辦機構：中國香港龍舟總會、香港旅遊發展局

詳情：活動在尖沙咀東海濱舉行，參賽隊伍來自本地、大灣區以及世界各地

2025年6月至9月 中華文化節2025

活動性質：藝術節

主辦機構：文化體育及旅遊局呈獻，康樂及文化事務署策劃

詳情：文化節透過多元節目加深市民對中華文化的認識，培養國民身分認同和文化自信，推動文化傳承

2025年6月至9月 中國戲曲節2025

活動性質：藝術節

主辦機構：康樂及文化事務署

詳情：戲曲節是中華文化節節目之一，旨在加深市民對中華文化的認識，培養國民身分認同和文化自信，推動文化傳承

2025年6月11至14日 國際幹細胞研究學會2025年年會

活動性質：會議/展覽會

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：國際幹細胞研究學會

詳情：年會為世界知名的幹細胞研究領域活動，吸引近4000名來自逾10個國家的研究和生物技術領域的參與者

2025年6月12至15日 香港國際旅遊展及商務會獎旅遊展

活動性質：會議/展覽會

地點：香港會議展覽中心

主辦機構：匯眾展覽服務有限公司

詳情：活動為香港及亞洲領先的國際旅遊展之一

2025年6月19至22日 寰亞盛會 | 六月香港珠寶首飾展覽會

活動性質：會議/展覽會

地點：香港會議展覽中心

主辦機構： Informa Markets

詳情：展覽會是不可錯過的珠寶採購盛會，涵蓋多種首飾及寶石