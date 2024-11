盛事經濟︱明年上半年至少93個　邊個最盛大？一文看清活動清單

政府今年大力推動盛事發展,籌備不少大型旅遊項目吸引旅客。即將踏入新一年,財政司副司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長楊潤雄及香港旅遊發展局總幹事程鼎一今日(19日)公布2025年上半年的香港盛事,年表顯示明年上半年至少有93項盛事,當中最多的為文藝創意盛事,共有30項,與體育相關有15個,另有12個與節慶相關。黃偉綸特別強調盛事可彰顯香港作為自由開放有深度而具備文化底蘊的國際城市地位,令香港在全球有正面曝光。到底93項盛事有哪些?本文將按時序盡列明年上半年已公布的盛事詳情。



活動性質:展覽

地點:香港藝術館

主辦機構:康文署

詳情:展覽為「吳冠中藝術贊助」專項基金項目及弘揚中華文化系列的活動之一

活動性質:展覽

地點:香港藝術館

主辦機構:康文署

詳情:展覽是弘揚中華文化系列活動,展出本地博物館迄今最大規模和最完備的鼻煙壺捐贈

活動性質:展覽

地點:M+

主辦機構:西九文化區管理局

詳情:全球首個全面回顧國際知名建築巨擘貝聿銘的人生和事業的大型展覽

活動性質:展覽

地點:香港文化博物館

主辦機構:康文署

詳情:展覽紀念香港著名文化人黃霑逝世二十周年,介紹他在推動香港流行文化上的貢獻

活動性質:展覽

地點:M+

主辦機構:西九文化管理局

詳情:首個在中國舉行的郭培作品主題展覽,突顯其享譽中外的獨特事業歷程

活動性質:展覽

地點:香港故宮文化博物館

主辦機構:西九文化管理局

詳情:展覽展示中西考古近年的重要發現,探索五千年中華文明的起源與發展進程

活動性質:展覽

地點:香港歷史博物館及香港科學館

主辦機構:康文署

詳情:大型展覽系列包括「飛躍發展」、「科技創新」及「智慧時代」三個展覽

活動性質:藝術節

地點:西貢(鹽田梓、橋咀洲、西洲、糧船灣和西貢市

主辦機構:旅遊事務局

詳情:藝術節期間將會展出27件藝術品,以及舉行超過400個免費導賞團和90個活動

活動性質:創意旅遊活動

地點:荃灣及沙頭角

主辦機構:旅遊事務署

詳情:活動透過跨界別合作為荃灣及沙頭角注入創意元素,並聯承地區景點打造深度旅遊體驗

活動性質:嘉年華

地點:中環海濱活動空間

主辦機構:Great China Entertainment Group Limited

詳情:集表演、攤位遊戲、餐飲一體的大型嘉年華,去年吸引逾80萬名本地與海外遊客參與

活動性質:展覽

地點:香港故宮文化博物館

主辦機構:西九文化區管理局

詳情:特別展覽探討中法兩國灰宮廷文化藝術領域交流互鑒的一段重要歷史

活動性質:嘉年華

地點:西九文化區藝術公園大草坪

主辦機構:Incubase Studio Asia、Big Bounce Asia

詳情:活動是全球最大充氣城堡及全港最長障礙賽

活動性質:賽事

地點:維多利亞公園網球主場

主辦機構:中國香港網球總會

詳情:ATP男子職業網球巡迴賽、雲集來自全球頂尖的男子網球手

活動性質:全港節慶活動

地點:維多利亞港兩岸

主辦機構:香港旅遊發展局

詳情:在維多利亞港上演煙花煙火音樂匯演,吸引市民和遊客一同迎接新年

活動性質:賽馬

地點:沙田馬場

主辦機構:香港賽馬會

詳情:賽事是一個集新派玩樂、美食及娛樂表演的大型新年活動,預計有超過2.7萬人入場參與,並會轉播到24個國家及地區

活動性質:賽事

地點:港珠澳大橋(香港段)

主辦機構:中國香港田徑總會

詳情:賽事利用全球最長的橋隧組合跨海通道「港珠澳大橋」香港段為賽道

活動性質:賽事

地點:啟德體育園(保齡球中心)、伊利沙伯體育館

主辦機構:中國香港保齡球總會有限公司

詳情:列入IBF比賽日程上的世界級賽事,是香港首次舉辦保齡球世界盃

活動性質:展覽僧/商貿活動

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:香港貿易發展局

詳情:活動為香港玩具界盛事,為本地、中國內地以及環球玩具業界提供一個全面平台,助他們擴大商業網絡,發掘商機

活動性質:展覽會/商貿活動

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:香港貿易發展局

詳情:展覽會是享譽全球的貿易平台,展示各種創新嬰兒產品及世界知名品牌

活動性質:展覽會/商貿活動

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:香港貿易發展局

詳情:活動為文具界盛事,吸引環球買家到場進行採購並了解行業的最新趨勢

活動性質:會議/展覽會

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:財經事務及庫務局、香港貿易發展局

詳情:論壇每年匯聚數以千計各地政府高層官員、業界精英和商界領袖,就經濟和金融議題交換意見

活動性質:展覽會/公眾活動

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:香港貿易發展局

詳情:博覽雲集本地及環球機構,為學生、在職人士帶來全面以及最新的升學、進修及求職資訊

活動性質:賽事

地點:啟德體育園(保齡球中心)

主辦機構:中國香港保齡球總會有限公司

詳情:錦標賽是列入IBF比賽日程上的世界級賽事。香港首次舉辦此錦標賽。

活動性質:展覽

地點:香港藝術館

主辦機構:康文署

詳情:作為巡迴展的亞洲首站,展覽首度在香港展出兩位印象派大師約50年的經典作品

活動性質:全港節慶活動/嘉年華會

地點:香港文化中心露天廣場

主辦機構:康文署

詳情:活動透過富傳統色彩的節目,弘揚中華文化,吸引市民和遊客參與

活動性質:全港節慶活動/嘉年華會

地點:香港文化中心露天廣場/屯門公園

主辦機構:康文署

詳情:活動透過富傳統色彩的節目,弘揚中華文化,吸引市民和遊客參與

活動性質:全港節慶活動

地點:尖沙咀

主辦機構:香港旅遊發展局

詳情:於年初一晚上在香港文化中心及尖沙咀一帶舉辦的花車巡遊活動

活動性質:全港節慶活動

地點:維多利亞海港上空

主辦機構:文體旅局及康文署統籌

詳情:2025年農曆新年煙花匯演將於年初二舉行,慶祝新春佳節

活動性質:賽馬

地點:沙田馬場

主辦機構:香港賽馬會

詳情:賽事於年初三舉行,場內更有綜藝表演、傳統舞獅、現場音樂及打卡熱點,預計會有超過8.1萬人入場參與,並會轉播到24個國家及地區

活動性質:賽事

地點:香港大球場

主辦機構:ProEvents Management Limited

詳情:傳統賀歲盃足球賽事於農曆新年大年初四舉行。多名國際足球巨星親臨香港,與本地足球精英進行一場精采的友誼賽

活動性質:賽事

地點:覆蓋香港島、九龍和新界的公路

主辦機構:中國香港田徑總會

詳情:賽事是每年一度的盛事,不同項目共有約74,000個參賽名額

活動性質:賽事

地點:亞洲國際博覽館

主辦機構:Clarion Events Asia Pte Ltd.

詳情:賽事預計吸引超過20,000名觀眾欣賞精彩的國際馬術障礙賽、馬術表演以及馬術賽事

活動性質:會議/展覽會

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:Coindesk Consensus

詳情:活動是Web3、區塊鏈和數碼資產領域中最大型及最具影響力的會議,首次在香港舉行

活動性質:會議/展覽會

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:香港毛皮業協會

詳情:展覽會是全球買家採購毛皮等材料的盛事,有助鞏固香港作為全球毛皮時裝的地位

活動性質:藝術節

主辦機構:香港藝術節協會

詳情:藝術節是國際藝壇中重要的年度文化盛事,呈獻眾多優秀本地及國際藝術家的演出,有助鞏固中外文化交流中心地位

活動性質:會議

主辦機構:米爾肯研究院

詳情:峰會匯集各領域的領袖和專家,探討如何應對金融界最迫切的全球挑戰

活動性質:展覽會/公眾活動

地點:香港會議展覽中心

主辦機構: 香港貿易發展局

詳情:活動涵蓋十大香港電影、電視、音樂及數碼娛樂的線上及線下精彩項目

活動性質:展覽會/公眾活動

主辦機構:香港建築師學會雙年展基金會

詳情:雙年展是在香港舉行的大型推廣建築活動,推廣深港交流

活動性質:展覽會/商貿活動

地點:亞洲國際博覽館

主辦機構:香港貿易發展局

詳情:展覽是全球頂尖的珠寶業商貿盛事,展示頂級珠寶原材料,吸引環球買家參觀

活動性質:節慶活動

地點:鴨脷洲

主辦機構:鴨脷洲街坊同慶公社

詳情:中國傳統節誕文化活動,包括放水燈、龍舟拜廟、賀誕巡遊、賀誕神功戲及國際獅王邀請賽等

活動性質:展覽會/商貿活動

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:香港會議展覽中心

詳情:展覽為世界級珠寶盛會,吸引世界各地的買家來港採購,展示潮流設計,優雅精緻的珠寶首飾

活動性質:賽事

地點:香港哥爾夫球會

主辦機構:LIV Golf

詳情:LIV Golf 將於香港高爾夫球場舉行的國際級賽事,還為觀眾提供一系列活動及音樂娛樂

活動性質:音樂節

地點:中環海濱活動空間

主辦機構: Live Nation Electronic (Asia) Limited

詳情:戶外電子音樂節每年集結世界各地的DJ,彰顯香港國際盛事之都地位

活動性質:會議/展覽會

地點:合和酒店

主辦機構:經濟學人影響力

詳情:作為經濟學人舉辦的頂級會議,峰會匯聚全球科技精英,分享創新科技及大灣區的發展機遇

活動性質:會議/展覽會

地點: 香港會議展覽中心

主辦機構:APLF Limited

詳情:展覽與亞太區皮革展同時舉行,以中高端市場為目標,展示優質時尚配飾

活動性質:會議/展覽會

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:APLF Limited

詳情:展覽與亞太區皮革展同時舉行,為採購時尚產品和鞋類物料提供亞洲首屈一指的平台

活動性質:展覽會/公眾活動

地點:維多利亞公園

主辦機構:康樂及文化事務署

詳情:康樂及文化事務署

活動性質:展覽

地點:M+

主辦機構:西九文化區管理局

詳情:巴黎國立畢加索藝術館收藏的傑作與M+藏品首次同場展示,是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索作品展

活動性質:頒獎典禮

地點:頒獎典禮

主辦機構:亞洲電影大獎學院有限公司

詳情:活動表揚傑出的亞洲電影作品及電影人才,推動香港成為亞洲電影的樞紐

活動性質:展覽會/會展活動

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:香港貿易發展局

詳情:亞洲最大影視娛樂內容交易平台,鞏固香港作為亞洲創意知識產權交易中心的地位,並促進香港創意產業的發展

活動性質:會議/展覽會

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:香港貿易發展局

詳情:亞洲頂尖的市場行銷及電商論壇,匯聚環球市場營銷精英,連繫與會者與業界翹楚,緊貼市場脈膊,推動創新與發展

活動性質:流行文化節

地點:亞洲國際博覽館

主辦機構:Complex 中文

詳情:活動雲集全球品牌,帶來全方位的時裝、藝術及音樂等流行文化體驗

活動性質:賽馬

地點:沙田馬場

主辦機構:沙田馬場

詳情:賽事是四歲馬經典賽事系列終極之戰,預計會有超過5.3萬人入場參與,並會轉播到24個國家及地區

活動性質:會議/展覽會

地點:亞洲國際博覽館

主辦機構:阿里巴巴創業者基金

詳情:活動是香港的創業盛典,銳意發掘及展示具實力的初創企業,提供高效建立商業網絡的機會

活動性質:藝術博覽

地點:中環海濱活動空間

主辦機構:Art Central

詳情:雲集亞洲畫廊及新銳藝術家的前衛創作,以及全球藝壇巨匠的頂級作品的藝術博覽

活動性質:藝術節/表演

地點:西九文化區

主辦機構:西九文化區管理局

詳情:藝術節是適合任何家庭組合一同參與的假期慶典,展示大型戶外藝術裝置,呈獻來自世界各地豐富多彩的表演節目和互動體驗

活動性質:會議/展覽會

主辦機構:可持續科技學院

詳情:會議獲得世界經濟論壇領袖的支持,匯聚逾500位世界有名的先行者,引領可持續發展

活動性質:會議/展覽會

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:康樂及文化事務署

詳情:論壇匯聚世界各地的文博專家與文化領袖,共同探索博物館的未來方向,構建交流平台

活動性質:賽事

地點: 啟德體育園

主辦機構:中國香港欖球總會

詳情:賽事為亞洲最受歡迎的體育賽事之一,吸引世界上最優秀的欖球運動員和來自全球各地的球迷

活動性質:藝術博覽

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:巴塞爾藝術展

詳情:呈獻全球頂級藝廊的藝術博覽,展出知名與新晉藝術家的前瞻作品

活動性質:嘉年華會

地點:沙田新城市廣場

主辦機構:香港出版總會

詳情:出版界響應一年一度「香港全民閱讀日」的大型推廣閱讀活動

活動性質:藝術節

主辦機構:康樂及文化事務署

詳情:文化節透過不同形式的節目,展示香港流行文化獨有的魅力,吸引市民及遊客參與

活動性質:展覽

地點:香港歷史博物館

主辦機構: 康樂及文化事務署

詳情:展覽透過出土文物讓參觀者加深認識秦漢時期的歷史和文化

活動性質:展覽會/商貿活動

地點: 香港會議展覽中心

主辦機構: 香港會議展覽中心

詳情:展覽為譽滿全球的燈飾及照明產品商貿平台,呈獻一系列創新及頂尖的照明產品及方案

活動性質:展覽會/商貿活動

地點:香港會議展覽中心

主辦機構:香港會議展覽中心

詳情:博覽展示創新照明產品及技術,致力為環球買家提供理想平台

活動性質:賽事/嘉年華會

地點:長洲北帝廟遊樂場足球場

主辦機構:康樂及文化事務署、香港長洲太平清醮值理會

詳情:預計超過5000名市民及遊客參與傳統節誕,當中包括包山嘉年華及搶包山比賽等項目

活動性質:中國傳統節慶活動

地點:長洲

主辦機構:康樂及文化事務署、香港長洲太平清醮值理會

詳情:長洲太平清醮是國家級非物質文化遺產,飄色會景巡遊和搶包山比賽是必看亮點

活動性質:演唱會

地點:啟德主場館

主辦機構:Live Nation (HK) Ltd.

詳情:人氣英國搖滾樂隊Coldplay時隔15年重臨香港演出,將為觀眾帶來難忘經典時刻

Coldplay: Music Of The Spheres World Tour – delivered by DHL