北都投資｜蔡冠深：唔一定唔賺錢　按情況支持料非「忠誠試金石」

港府去年底動員工商界簽意向書支持及參與北都發展，曾指政府不能指定商界投資的全國政協常委蔡冠深今天（7日）表示，不認同投資北都是「忠誠試金石」的說法，坦言商界要按實際情況支持，相信只要有好的項目，「唔一定話唔賺錢」。



中總新春酒會（潘耀昇攝）

蔡冠深籲按實際情況支持北部都會區

本身是香港中華總商會會長的蔡冠深，出席商會新春酒會後會見傳媒，他表示北部都會區非常重要，創科的定位清晰，認為商界要全力支持，「全力支持之下，我哋都要睇實際環境，希望大家按實際情況支持呢個項目啦。唔係一定話支持就唔賺錢㗎嘛」，有一個好的項目對香港是好事，對企業也好。

蔡冠深指投資北都不是「忠誠試金石」（潘耀昇攝）

不認同「忠誠試金石」說法

對於坊間有說法視投資北都為「忠誠試金石」，蔡冠深不認同這個看法，「我睇要長遠少少囉，唔能夠睇短線嘅」，重申投資北都對企業、香港也好。

料美國加關稅對香港影響不大

被問到美國對香港產品加徵關稅，蔡冠深表示香港是自由經濟體，亦是自由貿易的地方，不應該受加關稅影響，「我哋同美國嘅貿易係蝕底啲嘅，但總嘅數字唔係太多」，故相信對香港影響「唔係好大」，未來要繼續開發東盟等新興市場。

李惟宏指美國加徵關稅對香港「有危有機」（潘耀昇攝）

副會長李惟宏形容美國加徵關稅對香港「有危有機」，商會未來會加強與新興市場聯繫，包括在電動汽車、新能源、新質生產力等方面合作，希望令香港發展更好。