北都投資｜蔡冠深：唔一定唔賺錢 按情況支持料非「忠誠試金石」
撰文：潘耀昇
出版：更新：
港府去年底動員工商界簽意向書支持及參與北都發展，曾指政府不能指定商界投資的全國政協常委蔡冠深今天（7日）表示，不認同投資北都是「忠誠試金石」的說法，坦言商界要按實際情況支持，相信只要有好的項目，「唔一定話唔賺錢」。
蔡冠深籲按實際情況支持北部都會區
本身是香港中華總商會會長的蔡冠深，出席商會新春酒會後會見傳媒，他表示北部都會區非常重要，創科的定位清晰，認為商界要全力支持，「全力支持之下，我哋都要睇實際環境，希望大家按實際情況支持呢個項目啦。唔係一定話支持就唔賺錢㗎嘛」，有一個好的項目對香港是好事，對企業也好。
不認同「忠誠試金石」說法
對於坊間有說法視投資北都為「忠誠試金石」，蔡冠深不認同這個看法，「我睇要長遠少少囉，唔能夠睇短線嘅」，重申投資北都對企業、香港也好。
料美國加關稅對香港影響不大
被問到美國對香港產品加徵關稅，蔡冠深表示香港是自由經濟體，亦是自由貿易的地方，不應該受加關稅影響，「我哋同美國嘅貿易係蝕底啲嘅，但總嘅數字唔係太多」，故相信對香港影響「唔係好大」，未來要繼續開發東盟等新興市場。
副會長李惟宏形容美國加徵關稅對香港「有危有機」，商會未來會加強與新興市場聯繫，包括在電動汽車、新能源、新質生產力等方面合作，希望令香港發展更好。
發展局與地建會就北都會面交流 擬下半年起招標3個「片區開發」北都博弈？ 發展商私下提「兩大訴求」｜政圈風聲北都｜北部都會區3個「片區開發」試點招收意向書 3月31日截止北都辦：首兩個片區試點爭取明年下半年招標 有信心不會流標北都｜蔡冠深：企業簽意向書展示團結 最終不投資應不會有後果北都發展｜會德豐派員出席簡介會 下周發展局與地建會會面講解北都片區｜龍漢標：有方法避免「官商勾結」觀感 銀行角色重要美國加徵關稅｜丘應樺：單邊主義抬頭 港府拓中東市場望商界合作美國郵政｜FedEx、UPS及DHL稱仍處理香港寄美包裹 或需預付關稅