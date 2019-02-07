【豬年2019．煙花】過節總係冇佢份？輪椅人士不一樣的角度看煙花

昨天(2月6日)是大年初二，有32萬人在維港兩岸觀賞煙花匯演，為農曆新年增添氣氛。有140名來自不同組織的弱勢人士及其家人，昨晚也獲邀到銅鑼灣香港遊艇會，「零死角」欣賞賀歲煙花。當中有坐輪椅人士，也有患癌小童。以往要他們親身到現場睇煙花，著實奢侈，難得今年可以湊熱鬧，用另一個角度欣賞煙花，這一晚，令人難忘。 攝影：鄧倩螢

昨天(2月6日)有140名來自不同組織的弱勢人士及其家人，獲邀前往香港遊艇會較開揚的位置睇煙花。(鄧倩螢攝)

今年22歲的阿曉，自出生已患有脊柱裂和腦積水。(鄧倩螢攝)

大年初二的下午，來自生命小戰士會、香港紅十字會醫院學校、香港紅十字會甘迺迪中心、兒童發展配對基金及香港傷健協會的成員陸續抵達場地，為晚上「近距離」、「零死角」欣賞一年一度的賀歲煙花做好準備。蓄着短髮、外貌爽朗的馮曉蒽(阿曉)也是其中之一。今年22歲的阿曉，自出生已患有脊柱裂和腦積水，後腦手術疤痕清晰可見，因右腳完全沒有知覺，自小三、四起需以輪椅代步，「細個時阿媽可以抱我或者拖我行，大大下佢就抱唔到......其實細細個已經接受咗自己係傷殘人士，不過都係會遇到好多事。」

對於一些行動不便或是患病的人士來說，親身到場看煙花可能是種奢侈。(鄧倩螢攝)

過往由主流學校轉讀特殊學校，阿曉形容是「終於見返自己嘅世界」。(鄧倩螢攝)

阿曉表示，小時候未坐輪椅，行路時一拐一拐，而記憶力和智力也比同齡人士差，她就讀主流學校時，常常因為同學們的不理解而被嘲笑，「佢哋會扮我行路，話我好似企鵝，又話似機械人。」街上途人的目光也令他不好受，在11年前，父母離婚加上朋友欺凌，她的性格一度變得悲觀，整個人失去色彩。直至入讀特殊學校，她形容是「見返自己嘅世界」，多年來她先後投入划艇、馬拉松、輪椅劍擊等活動，亦曾獲得不少獎項。

輪椅人士平日外出甚艱難，即使做足資料搜集，也未必保證可以到達目的地。(鄧倩螢攝)

對輪椅人士來說，出街可說過五關斬六將。「你哋健全人士見到樓梯可以行，我哋坐輪椅要去想去嘅地方時，前一晚就要睇定地圖，但地圖都唔一定好全面。」她指，平日外出甚艱難，即使做足資料搜集，也未必保證可以到達目的地，乘搭交通工具時更遇過不少障礙，「試過遇到啲巴士司機全程黑住面，放塊板畀我上落車又會好大力，好似向我發洩咁......我真係有諗過，點解自己要坐輪椅，唔係怪屋企人，只係覺得社會上點解咁多障礙？」

「被困」在輪椅上的這個想法，在大節日裏會更加明顯。(鄧倩螢攝)

每有大時大節，同齡的年輕人都會借機出外去玩，萬聖節到蘭桂坊、聖誕節去看燈飾、農曆新年逛年宵市場或看煙花，這些對於阿曉來說，都如同妙想天開的事，「譬如聖誕想睇人報佳音，要好早去到霸定位先可以睇到，睇煙花就更加要行到好前，而且人更多要預得再早。」

因為這個原因，雖然喜歡煙花，但阿曉已很多年沒有到現場，親身感受煙花劃過漆黑夜晚帶來的震撼，對上一次要追溯至十多年前，「煙花畀我嘅感覺係好靚，啲圖案好特別，但細個阿媽帶我去睇，實在太細個已經冇咩印象，之後年年都係喺電視睇。」對於今次可以一償所願，與母親一同在場用肉眼觀賞煙花，阿曉表示十分興奮。人生就如煙花般稍瞬即逝，今後阿曉希望繼續發光發亮，為生命添加色彩。