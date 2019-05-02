【古惑的梯】藍田1100萬便民梯啟用　街坊「攻頂」後才知此路不通

平日要由藍田前往油塘，部分街坊或會選擇乘小巴或巴士，其實還有另一個選擇。近日一條連接平田邨和鯉魚門道的樓梯啟用，據知由區議會撥款1100萬元興建，希望能便利區內居民。但開通數天，被不少街坊稱為「古惑的梯」，除了在網上詢問「條路去邊」，亦有人指觀察所見使用率不高，晚間上到最頂才發現閘門上鎖「此路不通」，到底這條梯日後可否一如所願，成為「便民梯」？

藍田平田邨一條「便民梯」啟用，不過卻有不少街坊不知詳情。(FB群組「藍田」圖片)

為便利居於藍田上班人士往來東區海底隧道收費廣場的過海巴士站，早年觀塘區議會通過進行名為「平田邨通往鯉魚門道石級通道」的地區小型工程。據了解，樓梯有240級，耗資1100萬元興建，由平田邨平旺樓開始，連接了山下的鯉魚門道。樓梯工程於去年5月展開，並於上月29日完成啟用。



觀塘區區議員姚柏良指，有關的路段其實歷史悠久，早在該處還是寮屋區的年代，山上已有段由政府設置的小徑予居民出入時使用。但自平田邨在1997年落成後，小徑便被人以安全為由封起停用。「自我當選上任(區議員)後，好多老街坊都同我反映希望開返條路；區內其實有好多人返工、返學需要由藍田往返油塘，如果有呢條路，佢哋係可以搭少程車。」他表示，因該路段牽涉房署、地政署和路政署等多個部門，過去沒有單一部門願意承擔工程，爭取了近九年，才獲區議會以地區小型工程的撥款開始興建。

觀塘區區議員姚柏良指，有關的路段其實歷史悠久。(觀塘區區議員姚柏良提供)

姚指，在路徑啟用後他亦曾親身試行，只用了兩分鐘就行完樓梯，亦於十分鐘內就可分別抵達油塘港鐵站和東隧口的乘車站。他認為，一些近年才搬入區或年輕一輩的街坊或對此路感到陌生，但其實十分方便，而費用相比近年其他的地區工程亦不算昂貴，認為日後使用率應可上升。針對有街坊指晚間樓梯的閘門上鎖，他解釋該處開放時間為早上6時至晚上11時，是屋邨諮詢管理委員會基於安全考慮而決定，指現時山下已加設臨時指示牌寫明開放時間，他自己亦會繼續加以推廣及宣傳，希望這條路能成為居民出入的另一選擇。