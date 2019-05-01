去年私樓細單位空置率3.8%創近15年新高　西貢、九龍城空置率最高

本港私樓的細單位空置率創近15年高。據差估署最新公布的《香港物業報告2019》顯示，去年私樓空置率約4.3%，按年增0.6個百分點；當中細單位空置率創近15年高，達3.8%。

細單位空置量逾1.4萬伙

報告提到，去年全港空置的私樓總共有51,426伙，空置率達4.3%，以面積大小劃分的A至E類單位，普遍空置率錄有所上升。空置率一直最低的A類單位，即實用面積430平方呎以下的單位空置率升至3.8%，屬於2003年以來、近15年新高，涉及14,206伙，較去年增多2,445伙。

空置率最低為B類單位（實用面積431至752平方呎），只有約3.6%，空置率最高為E類豪宅單位，高達12.6%，C類（實用面積753至1,075平方呎）空置率為5.1%；只有D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）的空置率回落0.2個百分點至8.4%，但仍是偏高水平。

西貢與九龍城空置率最高

若以地區劃分，西貢（包括將軍澳）和九龍城（包括啟德發展區）去年落成量最多，分別為4,573及4,957伙，佔全年落成量約21.81%及23.64%。同時空置率亦是最高，西貢的空置單位達6,245伙，按年增加約56.5%，空置率高達9.3%。

至於九龍城空置率排第二位，達7.5%，空置單位按年升23%至8,366伙，是最多空置單位的地區。