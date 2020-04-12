【復活節】葵廣人流稍升　店主嘆無助救市：兩小時只做了89元生意

一連四日的復活節假期，但新冠肺炎疫情在各地肆虐，港人外遊無望，有市民趁今日陽光普照，帶同一家大小到觀塘海濱長廊散步，草地上有人紮營，營與營之間亦保持距離。此外，亦有人選擇到商場行逛，記者在葵涌廣場觀察所見，商場人流比早前稍為回升，但有店主坦言，自疫情以來，生意額直插谷底，中午開店兩小時僅做了89元的生意，支薪及交租亦有困難，慨嘆只能「撐得幾耐得幾耐」。

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疫情前人流旺盛的葵涌廣場，今日中午人流雖然比早前稍為回升，但有店主坦言生意仍然非常差。在3樓賣手搖飲品的楊先生表示，因自己的店舖一向以外賣為主，相比其他提供堂食的食肆，情況比較沒那麼嚴重，「呢幾日連假，人流好咗少少，但𠵱家生意額都係唔見咗一半，之前最差係唔見咗七成！」

另一間位於2樓、售賣內衣褲及襪的店舖，其負責人李小姐則指，該層受疫情的打擊比3樓的店舖更大，「反修例運動時，生意已經跌咗一半，𠵱家跌到得返兩成，最主要係因為啲人冇乜消費意欲」，她指受訪前開舖兩小時，僅做了89元的生意，「你話點畀人工同舖租？我仲要啱啱先續租，業主唔肯減」，坦言近日生意額雖因假期輕微回升，但在疫情影響下，生意額跌了八成，慨嘆只能「撐得幾耐得幾耐」。她形容商場內的垃圾桶是「人流指標」，「以前keep住要換垃圾袋，因為好快就滿，𠵱家一日換一兩次就夠」。

觀塘海濱草地 紮營人士保持距離

此外，亦有人選擇到戶外享受陽光。林氏夫婦今日帶同兩名兒子，戴着口罩到觀塘海濱長廊散步「放電」。他們指以往每逢假日，草地上均會逼爆野餐人士，自「限聚令」實施以來，草地逼爆的光景已不復再。陳生陳太今日亦與兩名兒子到海濱長廊散步，二人指這兩天因假期，外出的市民比早前多了一些，但與疫情前相比仍然大相逕庭。現場所見，該處草地有人在紮營，為數不多，每個營亦保持距離，有男士在海旁做運動，相聚聊天的外傭亦只有兩三人一群，並無違反「限聚令」的情況出現。