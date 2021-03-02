樓價飊升致租戶大增25萬戶　團體：年輕人焗租劏房　促政府規管

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-02 17:30

立法會發表香港自置居所比率研究報告，當中提到樓價於15年內急升近4倍，導致整體租戶數目升約25萬戶，包括超過9萬戶需要租住劏房單位。 有關注劏房團體指，近6年來租住劏房的年輕人明顯增加，當中部份因私樓單位租金高昂，寧捨棄較好的居住環境，只為儲錢供養下一代。團體指出數據反映樓價過高，租金亦越難負擔，促請政府同時規管租金升幅及起始水平。

立法會秘書處發表有關「自置居所對香港社會經濟的影響」的研究簡報，發現香港樓價15年內急升391%。（資料圖片）

過去10年租戶急增33.5萬戶

根據立法會日前發表的「自置居所對香港社會經濟的影響」，報告內指本港樓價於15年內急升近4倍，自置居所比率亦創20年新低，於2019年下跌至49.8%。當中於2009年至2019年期間，全港增加33.5萬住戶，當中整體租戶增幅佔約75%，包括增加13.1萬戶租住私人房屋及增加11.8萬戶租住公營房屋，亦包括約9.2萬個居於環境較差的劏房單位。反觀上一個10年的數字、即1997年至2008年的整體租戶只增加4.7萬，意味著近10年的租戶增幅多近4倍。

至於自置居所方面，於1997年至2008年全港增加約33.6萬住戶，而最近10年則只增加約8萬住戶。研究報告指，於上一個10年自置居所住戶受惠於當時房屋供應充裕及樓價處於可負擔水平。

約9.2萬個居於環境較差的劏房單位。（資料圖片／梁鵬威攝）

報告內亦提到，於2019年35歲以下的年輕租戶戶主比率為12.7%，較同年齡群的自置居所戶主比率7.6%高；相反60歲及以上年長人士的年輕租戶戶主比率為36.4%，自置居所戶主比率則為41.2%。值得注意的是，於5個群組中，只有35歲以下年齡群的租戶戶主比率較自置居所戶主比率高。

於2019年35歲以下的年輕租戶戶主比率為12.7%，較同年齡群的自置居所戶主比率7.6%高。（資料圖片）

葵涌劏房居民大聯盟吳堃廉稱，近6年來留意到有較多年輕人租住劏房，當中原因包括地點便利、負擔不起私樓樓價等，亦有年輕家庭雖能負擔租住獨立單位，礙於租金高昂，寧願捨棄較好的居住環境，為儲錢供養下一代。

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促同時規管租金升幅及起始水平

他又指出，近年不少年輕人選擇租住工廈，單位相對新淨，並能以相對低廉租金租住較大單位；惟結果導致工廈劏房呎價升近1倍，他以200平方呎單位為例，由以往3000元升至5000至6000元。他指，當越來越多人轉投租務市場，政府於推行租務管制時，應同時規管租金升幅及起始水平，包括參考銷售物價指數制定升幅上限，並以應課租值按面積比例訂立租金起始水平。他又指出，由於工廈劏房為不少最基層市民的容身之所，政府有必要同樣將其納入規管範圍，否則會令他們被迫搬走，政策本末倒置。

劏房戶年輕化 促設劏房租金指標

觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤稱，近年樓價急升，市民收入卻未能追上，而公營房屋政策亦未能支援，令不少人需轉為租住單位。她指，由於租金貴，令不少人需要租住劏房，當中近5至6年更有不多約30餘歲的年輕劏房戶。她指，年輕人追求私人空間，部份人收入既未能負擔樓價，亦超出申請公屋資格，需要租住劏房。她指，政府經常談及置業階梯，但市民卻「未起步，甚至第一步就跌低」，遑論置業。

她指，隨著越來越多人需要租住單位，政府更應透過租務管制規管租金水平、租約等，當中租金應同時規管升幅及起租金額，包括針對劏房租金制定指標，以調整起始租金。