櫻花｜沙田百棵染井吉野櫻綻放　50人同場打卡　港男：唔使飛日本

2月是賞花的好季節，全港都有不少地方可以觀賞到各類花卉；至於康文署轄下的公園，近年亦有栽種櫻花，成為不少人的打卡地點。位於沙田石門的安景街公園，今年更增至近百棵櫻花樹，其中一段約20米的緩步徑，就種滿了「染井吉野櫻」（又名日本櫻花）；即使今日（26日）為平日假期，但下午3點的時間，亦有近50名市民到場賞櫻。有曾到過日本賞櫻的市民稱，雖然石門櫻花不及日本震撼，不過賞櫻無需特意赴日本也是好事，「唔使飛日本」。



位於沙田石門的安景街公園，今年栽種了百棵櫻花，其中在一段約20米長的緩跑徑中，夾道種滿了「染井吉野櫻」，引來不少市民前來賞花。（郭梓謙攝）

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種滿百棵白色櫻花的打卡點，位於沙田石門的安景街公園。翻查資料，這種吉野櫻的花較細，只有約2至3cm，每朵則由五片花瓣組成，一株大概有3、4朵；而剛開花時，會呈淡淡的粉紅色，並在花落前一直變白花；而記者今日到場觀察時，當中的吉野櫻已悉數變白，但仍舊無阻賞花市民的雅興。

港男比較港日櫻花：人哋梗係震撼啲

特意從港島區前來的陳先生就指，自己本身喜歡賞花、攝影；曾到過日本賞櫻的他坦言，兩地相比之下，「人哋梗係震撼啲」；但自己從港島前來沙田只需半小時，也不用飛到日本，「唔使飛去日本」。

至於今日前來的原因，則是有在Facebook留意不同攝影群組的資訊，故一看到有人分享安景街的櫻花，就馬上過來。

陳先生又透露，自己在疫情後一直有到各區賞花，今年就到過天水圍、元朗賞櫻。他徐徐說起兩區都是種植粉紅色的「八重櫻」，而安景街的吉野櫻則是白色，加上今次屬香港首度移植吉野櫻，認為今次開得特別靚，所以自己同樣喜歡。

目前安景街的櫻花已悉數抹上白衣，不少櫻瓣飄零地上，但仍舊無阻賞花市民的雅興。（郭梓謙攝）

賞櫻市民：香港見到就新奇啲

至於同樣由港島區來賞櫻的王太就指，是從朋友得悉安景街正值開花時間，自己是首度賞櫻，對於在港看到櫻花感到高興，「喺香港見到就新奇啲」。

另一位來自北區的李女士則指，自己過去3年都有到安景街賞花，她比對過去3年指，今年「多咗好多花」，自己對此感到滿意；李女士早前亦到天水圍賞櫻，而知悉有網民指櫻花花期即將完結，便選擇抓緊尾巴前來觀賞。