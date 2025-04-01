3月寒潮｜遷徙雀鳥途經香港不支倒地瀕死　關注組織籲用紙盒救援

每年3月至4月都是雀鳥的遷徙季節，其中3月底是家燕遷徙的高峰期。香港野生雀鳥保育關注組表示，近日寒潮襲港，多區市民都見到家燕不尋常地低飛，甚至伏屍地上。關注組呼籲市民，如見到瀕死的家燕，可將其載入紙盒內，並致電愛護動物協會尋求救援。



近日寒潮襲港，多區市民都見到家燕不尋常的低飛，甚至伏屍地上。（Facebook 群組「赤柱街坊八 1 八」圖片）

香港野生雀鳥保育關注組在社交平台表示，家燕是遷徙鳥，以在空中捕吃飛行昆蟲維生，惟牠們經歷長途遷徙，抵達香港時體力已接近耗盡，但近日寒冷天氣導致牠們出現低溫，亦令飛行昆蟲數量也不多，家燕無法捕捉足夠食物充飢，結果多區都見到瀕死的家燕。

關注組呼籲，公眾如見到有雀鳥伏在地上不太怕人，又不大活動，很大可能是剛遷徙到埗遷徙鳥，因體力及脂肪已耗盡而瀕死，可以用穿了氣孔的紙盒先暫時安置牠們，再尋求愛協支援，轉送嘉道理農場。

嘉道理農場的處理傷病雀鳥指引。（嘉道理農場暨植物園）

據嘉道理農場的處理傷病雀鳥指引，市民如遇到傷病雀鳥欲拯救，應溫柔地把毛巾或薄外套蓋在雀鳥上，穩定地包起雀鳥並放在刺了洞、以毛巾、報紙條等墊底的紙盒或紙箱中，並蓋好箱子置於安靜、溫暖和較暗的環境，並應聯絡愛護動物協會或漁農自然護理署尋求協助。