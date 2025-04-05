東壩火起來的行山潮全紀錄　旅巴關口直送北潭涌　防波堤險象環生

【西頁東壩/小紅書推介/內地旅客/麥理浩徑/麥理浩徑3.22慘案】在內地社交媒體小紅書「加持」下，西貢萬宜水庫東壩近年成為內地旅客的旅遊熱點。上月22日，就有海量內地客「迫爆」東壩，回程時更有數百人排隊等小巴，等待數小時才能離開西頁。內地客其後在小紅書形容當日為「麥理浩徑3.22慘案」。



今年清明節（4月4日）連同周末有3日假期是內地「小黃金周」。《香港01》記者在清明節當日由早至晚，在西貢北潭涌及東壩一帶直擊內地攻港行山客的人潮、亂象及候車情況。



有大批內地旅客由口岸乘專線旅巴直送抵北潭涌，再轉乘9A小巴站轉車往東壩，現場排隊人潮眾多，不乏內地團由領隊帶領。(洪戩旲攝)

西貢塞爆｜旅巴口岸直送數百內地客抵北潭涌 往東壩小巴大排長龍

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逾10部旅遊巴早上9時載數百名內地客到達北潭涌

清明節當日的早上約9時抵達西貢北潭涌，現場有9A專線小巴載客前往東壩，候車人數約數十人，不算太多。有小巴司機說，早上10時至11時左右是最多行山人士的時間。在同一時間，有超過10部旅遊巴、接載共約數百名內地旅客到達北潭涌。他們分別從不同口岸來到，有人準備露營，有人打算遊麥理浩徑，當中不乏行山團。

有小巴司機說，早上10時至11時左右是最多行山人士的時間。（吳美松攝）

首次來港雲南客蓮塘口岸坐旅巴直抵北潭涌 每人收$70

首次來港的雲南人溫先生與女友人則由蓮塘口岸坐旅遊巴直抵北潭涌，打算到浪茄灣露營，之後在市區旅遊，第四天返回內地。溫先生說旅遊巴要價每人70元，算有點昂貴，他認為應該跟乘坐公共交通工具的價錢相若。他續說近一、兩年內地人來港，尤其是麥理浩徑行山的熱潮「火起來」。

首次來港的雲南人溫先生與女友人早上由蓮塘口岸坐旅遊巴直抵北潭涌，打算到浪茄灣露營，之後在市區旅遊，第四天返回內地。（吳美松攝）

港客須考慮大自然復原能力及時間

在小食部附近與4名港人交談，他們都有多年行山經驗，其中一名男行山客「咖喱」說如非必要都不會在西貢遠足，或只會選擇一些「不大路」的行山徑，因太多內地行山客透過「小紅書」等平台看見麥理浩徑的推介後來港。

他認為山徑是公開的，但推廣生態旅遊同時，需要考慮大自然的復原能力及時間，留意到有些山路因太多人踐踏後「爛晒」。他認為可以效法日本，限制旅客登上富士山的措拖。

男行山客「咖喱」（右）認為推廣生態旅遊同時，需要考慮大自然的復原能力及時間，留意到有些山路因太多人踐踏後「爛晒」。他認為可以效法日本，限制旅客登上富士山的措拖。（王海圖攝）

同行的Kitty表示認同，又建議同時限制車輛進入東壩，認為如果喜歡行山，應該用自己雙腳去感受大自然，並非只乘車進去湊熱鬧後再乘車離開，又指該路段有牛隻生活，太多車亦容易發生意外。

她又表示最不能接受旅客經常留下大量垃圾，認為政府在吸引旅客旅遊的同時，應做好教育工作，因最後需要為垃圾「埋單」的是基層清潔工。「咖喱」補充說，始終中港兩地文化不同，但只要彼此互相尊重、交流分享亦無不可。

最多人等車的時候有約200多人 人龍未曾消退

在現場等候不足半小時，等候9A小巴往東壩的遊人已增加一倍，因小巴班次尚算頻密，20多分鐘便有一班，期間更有兩、三架小巴差不多同時到站。10時30分實測，約等候半小時便已到小巴隊頭位置。不過，行山客或行山團源源不絕，最多人等車的時候有約200多人，人龍未曾消退過。有人因此改坐的士前往目的地，但期間都經過一輪「討價還價」。

由於人多車多，通往萬宜水庫東壩的萬宜路出現擠塞，運輸署「香港出行易」應用程式早上約10時發出通知，指上述路段交通非常繁忙，專線小巴9A號線的營辦商已加強服務應付需求，又呼籲乘客妥善規劃行程，預留充裕時間。

下午堤壩人流絡繹不絕

下午抵達東壩時，看見整條堤壩雖未至於人滿為患，但人流可謂「絡繹不絕」。遊人到處拍照「打卡」，部分人在涼亭稍作休息後前往浪茄灣等地。記者發現當中有一名手持簡體字行山團旗，相信是領隊的男士，本欲向其了解行山團詳情。但對方慌張地藏起旗幟，表示「呢個唔方便」。事實上，現場也有另外一至兩隊行山團，都為內地行山團。

東壩有超過9成的遊客是內地人。（洪戩昊攝）

東壩有超過9成的遊客是內地人。（洪戩昊攝）

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防波堤盡頭罔顧指示爬上山坡 睹山坡上有石塊滾落

另外，現場地上亦留有少量垃圾，包括飲品膠樽及食物包裝等。近海的防波堤行人路比較多遊人，有家長帶小朋友來享受假期，但在防波堤盡頭，見到不少內地行山客罔顧指示，爬上山坡行走，前往附近破邊洲觀景臺。有人手腳並用爬上山坡，之後由防波堤跳回路上；亦有人在防波堤罅隙間，等待其他人協助拉他們返回路面，當中更有兒童，險象環生。記者亦目睹山坡上有石塊滾落，幸未有意外發生。

不少內地客為了打卡「影靚相」，不惜冒險爬落海邊斜坡。(夏家朗攝)

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至下午5時45分左右，天色漸暗加上有微微雨，東壩人潮開始消散，陸續乘小巴離開。有小巴司機說由下午2時左右開始「做咗11轉車」沒有停過，他說，如果天氣好遊人更多，可能連去洗手間也沒有時間。他向記者展示了一包火腿片，指那就是他這一天充飢的糧食。

為應付大量遊人，小巴公司在周末及假期加開了班次，清明節當天更安排了13 架小巴不斷往返北潭通及東壩。至傍晚6時45分左右，東壩已不見遊人，小巴站亦沒有候車人龍，但站頭仍見有4輛小巴停泊守候。