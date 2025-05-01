五一好去處｜啟德體育園美食海灣嘉年華升級　蠟筆小新體驗展上場

啟德體育園表示為迎接「五一黃金周」，園內啟德美食海灣嘉年華，新增與「毛孩」寵物相關產品、零食及玩具；又新設蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展及「小劍神」培訓計劃啟動禮及選拔賽；市民及遊客也可到有「港版六本木」稱號的渡行徑等等園內的打卡熱點。



啟德體育園迎來開幕以來首個五一黃金周，更多元化的娛樂活動。（啟德體育園提供圖片)

美食海灣嘉年華增寵物相關產品、零食及玩具攤位

園方表示，「啟德美食海灣嘉年華」自3月下旬起，逢周五至日及公眾假期於啟德主場館旁的美食海灣舉行，匯聚近30個人氣美食攤位及音樂表演，每個周末更有新品牌輪流亮相，有不少市民帶同「毛孩」前來。有見及此，體育園決定為嘉年華帶來全新主題，繼續在逢周五至日及公眾假期提供美食攤位，更加入寵物相關產品、零食及玩具。

體育園發言人表示，今次是3月開幕以來首個五一黃金周，園方積極提供更多元化的娛樂活動，吸引旅客光臨，認識香港這個綜合體育及娛樂新地標。

啟德體育園5月活動：

蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展——作為亞洲首站的蠟筆小新沉浸式互動體驗展，佔地逾1萬平方呎，設有5大主題、9大展區及7個互動遊戲，更有主題限定小食店及必搶的200款香港區獨家精品

日期：4月29至8月31日

時間：上午11時至晚上10時

地點：啟德零售館２，４樓



CHILL級啟德運動祭——賽馬會好動城市計劃旗下活動，項目包括體育園定向挑戰、男女子三人籃球挑戰賽、籃球街場跟機挑、女子五人足球挑戰賽等。

日期：5月1日

時間：上午11時至下午6時

地點：啟德體藝館習藝坊、北斗園



「小劍神」培訓計劃—啟動禮及選拔賽——由周大福人壽冠名贊助的「小劍神」培訓計劃，歡迎6至10歲小童參與設有10個測試項目的選拔賽，獲選學員將可接受為期接近兩年的系統化訓練，開幕禮更有歌手陳蕾及曾比特為選手打氣。

日期：5月4日

時間：上午10時至下午5時

地點：啟德體藝館競技場

