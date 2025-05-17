中電送電磁爐予1000簡約公屋及過渡屋家庭　何永賢：減買電器開支

中華電力今天（17日）於樂富廣場以1,000部電磁爐拼砌英文字「CARBON NEUTRAL」（碳中和），成功締造「最多電磁爐組成的詞語」健力士世界紀錄，以喚起大眾對減碳迫切性的關注。中電表示，活動中使用的電磁爐全數送贈予1,000戶簡約公屋及過渡性房屋家庭，以幫助他們節省能源開支。



一眾嘉賓在簡約公屋及過渡性房屋住戶的見證下，以電磁爐完成「CARBON NEUTRAL」（碳中和），締造健力士世界紀錄。（中電提供圖片)

一眾嘉賓在簡約公屋及過渡性房屋住戶的見證下，以電磁爐完成「CARBON NEUTRAL」（碳中和），締造健力士世界紀錄。（中電提供圖片)

一眾嘉賓在簡約公屋及過渡性房屋住戶的見證下，以電磁爐完成「CARBON NEUTRAL」（碳中和），締造健力士世界紀錄。（中電提供圖片)

活動中，350名簡約公屋及過渡性房屋住戶與活動主禮嘉賓房屋局局長何永賢與中電總裁羅嘉進即場包糭，並以電磁爐烚糭。中電指以相同的烚製時間計算，使用電磁爐烚糭較氣體爐具減少超過兩成碳排放量，能源費亦節省約四成。活動中所製作的糭均送贈予簡約公屋及過渡性房屋家庭，一同慶祝端午佳節。

房屋局局長何永賢（左一）與中華電力總裁羅嘉進（右一）致送電磁爐 予簡約公屋家庭。（中電提供圖片)

何永賢表示，適逢簡約公屋住戶近日陸續入伙，中電送贈電磁爐可減輕住戶添置電器的開支。羅嘉進表示，透過送贈電磁爐，為簡約公屋及過渡性房屋家庭節省能源開支，更同時親身體驗電能煮食的便利與環保，支持香港實踐碳中和的目標。

簡約公屋住戶李婆婆與孫女一同參加活動，李婆婆很高興獲贈電磁爐，她表示多添一個電磁爐，可以更快準備好飯菜。

房屋局局長何永賢表示，適逢簡約公屋住戶近日陸續入伙，中電送贈電磁爐可減輕住戶添置電器的開支。（中電提供圖片)