麗海堤岸路污水管滲漏　渠務署籲勿在深水灣及淺水灣一帶海域游泳

渠務署今日（24日）公布，下午發現深水灣麗海堤岸路有一條直徑450毫米加壓污水管有滲漏情況，可能影響近水域水質，呼籲市民不要在深水灣泳灘及淺水灣泳灘或附近海域游泳。



渠務署指深水灣麗海堤岸路有一條直徑450毫米加壓污水管有滲漏情況。（資料圖片)

渠務署呼籲市民不要在深水灣泳灘或附近海域游泳。

渠務署表示，署方於今年1月展開南區污水泵喉建造及修復工程，以建造約8.8公里長的污水泵喉連接南區香島道的污水泵房至鴨脷洲橋道的污水收集系統，當中包括建造約1.5公里長的海底雙管加壓管道取代涉事的加壓污水管，以加強整體排污系統的穩定性。

渠務署呼籲市民不要在淺水灣泳灘或附近海域游泳。

渠務署呼籲市民不要在淺水灣泳灘或附近海域游泳。

署方下午發現深水灣麗海堤岸路有一條直徑450毫米加壓污水管有滲漏情況，現正進行緊急維修工程，其間鄰近水域水質可能受到影響。為保障公眾健康，市民請勿在深水灣泳灘及淺水灣泳灘或附近海域游泳。