益豐大廈停電｜A座供電處不穩狀態　部分單位今午起再停電

土瓜灣益豐大廈日前因鹹水管爆裂漏水導致停電，工程人員經過搶修後一度全部恢復供電。有居民親人今日（30日）指出，益豐大廈A座的供電情況仍處於不穩狀態，外公及外婆等人所住的A座單位自今日中午約12時起停電後，一直到傍晚6時仍未有恢復供電。



據他了解，同層另一單位今日亦有遇到停電情況。他表示，外公、外婆已是八旬長者，對大廈電力供應不穩的情況感到擔憂。



益豐大廈A座管理處地下位置有白板告示，告知住戶暫停供電的單位。圖為今日（30日）大廈停電情況。（受訪者提供）

管理處職員曾稱下午4時半恢復供電 惟至6時仍未有電

施先生的外公、外婆及舅父居於益豐大廈A座低層。他指，單位自今日中午約12時起停電，他其後致電管理處，職員稱要到下午4時30分才會恢復供電，惟直至6時單位的供電仍未有恢復。他又透露，另一個與其外公等人同層的單位今日亦出現停電情況，暫未知相同情況是否有出現在其他住戶身上。

施先生說，其親友於傍晚約6時再致電管理處，詢問復電情況，惟對方卻叫他們自己找師傅，讓他感到不合理。他指，益豐大廈的供電不穩，昨日（29日）起在A座管理處的地下位置有白板告示，告知住戶暫停供電的單位。他指外公、外婆已是八旬長者，故對大廈電力供應不穩的情況感到擔憂。