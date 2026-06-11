古諮會通過推薦將灣仔洪聖古廟及赤柱清真寺　列為法定古蹟

古物古蹟辦事處早前建議將同屬一級歷史建築的灣仔洪聖古廟及赤柱清真寺列為法定古蹟，古物諮詢委員會今日（11日）開會商討，並達成共識，下一步會將建議提交予發展局。



古物古蹟辦事處代表在會上透露，就位於赤柱監獄內的赤柱清真寺，正與懲教署商討，在尊重監獄保安的大前提下，推出虛擬導覽、三維掃描等，並研究預約實地參觀的可行性。



皇后大道東洪聖古廟對灣仔整個地區發展有重大意義。

灣仔洪聖古廟是一級歷史建築。（資料圖片/梁鵬威攝）

灣仔洪聖古廟有約180年悠久歷史 位置原為海岸線旁

位於灣仔皇后大道東129及131號的洪聖古廟，相信建於1847至1852年之間，即有約180年悠久歷史，是灣仔現存最古老的廟宇之一。古廟最初坐落於海岸線旁，興建目的是為了服務虔誠供奉「南海之神」洪聖大王的漁民和商船船員。

有委員今日在會議上關注古廟的修復問題。古物古蹟辦事處執行秘書（古物古蹟）盧秀麗表示，洪聖古廟由東華三院管理，如對方需要修復，可向古蹟辦申請，古蹟辦會全力配合協助。如果業主打算自行維修，古蹟辦會提供技術意見。

赤柱清真寺。（網上圖片）

赤柱清真寺座落於赤柱監獄範圍內 古蹟辦正與懲教署商討開放供參觀

另一座擬升級的為建於1936至1937年的赤柱清真寺。赤柱清真寺是香港第二古老的清真寺，座落於赤柱監獄範圍內，亦是目前全港唯一一座位於監獄內的清真寺，亦是現存僅有的兩座第二次世界大戰前伊斯蘭建築之一。

有委員關注公眾是否可以參觀。盧秀麗透露，古蹟辦正與懲教署商討，在尊重監獄的運作及保安的大前提下，推出虛擬導覽、三維掃描等，並研究預約實地參觀的可行性。

古諮會委員最終就建議達成共識。古諮會下一步會推薦給身兼古物事務監督的發展局局長，根據《古物古蹟條例》，將兩棟建築列為法定古蹟。