古諮會贊成升格　雷生春有望成首幢法定古蹟唐樓　大會堂最年輕

古諮會今日（10日）開會，委員通過將中環些利街清真寺、旺角唐樓「雷生春」、中環香港大會堂定為法定古蹟的建議。

古蹟辦表示，上述三個項目最後成功「升格」後，些利街清真寺將成為全港首間法定古蹟的清真寺；而「雷生春」將是本港首幢法定古蹟的唐樓；60年歷史的大會堂更會成為最年輕的法定古蹟。

根據《古物及古蹟條例》，古物事務監督諮詢古諮會後，並經行政長官批准，將會藉憲報公告宣布成為法定古蹟，成為門檻最高的歷史建築，可享有法定保護，不能拆卸。



本港歷史最悠久的清真寺

會議上曾介紹些利街清真寺的歷史，本港第一座清真寺在1849年落成，但後來不足以應付迅速增長的穆斯林信徒，故須清拆重建，之後在同一地點重建，變成現址的清真寺。它是本港歷史最悠久的清真寺，很大程度上保持了原貌，亦是兩座戰前清真寺之一，另一幢則位處赤柱。

不少古諮會委員支持通過成為法定古蹟，有委員表示，本港較多古蹟屬於中國傳統廟宇、教等堂，故認為當些利街清真寺成為法定古蹟後，可反映香港的歷史文化及多元宗教。委員何鉅業則擔心附近會影響清真寺，故關注法定古蹟的劃界問題，同時亦關注寺內鐵樓梯的保養問題。

古蹟辦文物保育組執行秘書蕭麗娟表示，清真寺外面空地曾有規劃，但後來已過期，過去亦曾有發展計劃，但不獲城規會批准。

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首次無償捐贈歷史建築

而「雷生春」則由商人雷亮擁有，是九巴其中一名創辦人。他購入地皮後，「雷生春」建於1931年。，雷氏家族在地舖經營「雷生春」藥店，並居於樓上各層，即俗稱「下舖上居」，主要售買鐵打酒。在2000年，家族決定將「雷生春」無償贈予政府，以作保育用途，屬香港首次捐贈的歷史建築。

古諮會委員支持「雷生春」成為歷史建築，有委員稱「雷生春」是成功例子，由從前的破落唐樓成功活化，最終變成法定古蹟，可反映唐樓對社會發展及社會價值的意義，希望之後可著力講解歷史。

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戴安娜王妃曾訪大會堂

至於香港大會堂，是香港第二代的大會堂，而第一代位於皇后大道中，已在1930年已拆卸。在二戰後因經濟不景，直至1959年才興建第二代大會堂。大會堂曾見證大項歷史事件，例如自啟用以後，所有港督的就職典禮均在該音樂廳舉行，而英國皇室成員曾到訪大會堂，查理斯王子及戴安娜王妃更曾在1979年及1989年到訪大會堂。

會上不少委員分享自己在大會堂的回憶，例如結婚、到圖書館借書的經歷，又認為大會堂是現代主義建築的始祖。有委員指，大會堂是港人的集體回憶，亦是最早年供公眾享用的公共空間，故成為法定古蹟後，可提醒其時代意義。