歷史建築｜荃灣「紅磚屋」美港貨倉、美亞織綢廠　古諮會擬不評級

位於荃灣巿中心的「紅磚屋」美港貨倉，閉門深鎖超過四十年，2021年「重開」及有重型車輛進出，不少市民擔心貨倉會面臨拆卸或進行其他發展，而去年亦有市場消息指，美港貨倉將沽出。



古物諮詢委員會明日（12日）將舉行公開會議，議程包括交代最新歷史建築評估工作。委員會文件披露，相關評審小組已評估以三個項目文物價值，並完成相關評級工作，當中，美港貨倉、美亞織綢廠均擬議沒有評級，將軍澳寶琳南路前調景嶺警署則擬議為三級。



美港貨倉的創辦人為蔡聲白。蔡聲白在40年代末移居香港，成立香港美亞織綢廠，於荃灣設倉。美港貨倉則是當年留下的產物。（資料圖片/曾鳳婷攝）

美港貨倉是什麼？

資料顯示，美港貨倉的創辦人為蔡聲白，1894年在浙江出生，畢業於美國麻省理工。回流中國後，與上海絲綢大王莫觴清的女兒結婚，其後接手了上海美亞織綢廠，後因40年代未內地政局動蕩，蔡聲白移居香港，成立香港美亞織綢廠，於荃灣青山公路荃灣段現址設倉，並命名為美港貨倉。

美港貨倉丟空多久？

1977年蔡聲白離世後，貨倉就一直空置，當年附近的工廠建築如中國染廠（中染大廈的前身）隨著時間演變成為商業大樓及商場，只有美港貨倉仍原汁原味保留原址，閉門深鎖逾40年。

美港貨倉重開了嗎？

2021年有市民發現美港貨倉閘門重開，更有重型車輛進出，有網民將車輛晚上進出貨倉的相片上載至facebook地區群組，引發熱議，有人形容：「我人生幾十年第一次見到美港貨倉打開大閘。」亦有人形容是居住荃灣二十多年以來的奇景，擔心上址是否進行拆卸重建。

美港貨倉有歷史建築評級嗎？

根據就明日會議發出的古物諮詢委員會備忘錄．歷史建築評估工作。相關評審小組為3個新項目進行評級，審視其文物價值並完成相關評級工作。

．新界將軍澳寶琳南路 160 號前調景嶺警署(項目 N214)—擬議三級

．新界荃灣美環街 13-19 號美亞織綢廠(項目 N446)—擬議沒有評級

．新界荃灣青山公路—荃灣段 364 至 372 號美港貨倉(項目N447)—擬議沒有評級