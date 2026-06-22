蚊患｜藍田及秀茂坪誘蚊指數逾40% 觀塘多地滋生蚊子及有積水
撰文：林子慰
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食環署今日（22日）公布6月份第四批、涵蓋24個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數，其中觀塘區藍田及秀茂坪的誘蚊器指數最高，達40.2%。署方又指，在觀塘區一個地盤和一個公園內發現有蚊子滋生情況，分別向有關屋邨管理公司和物業管理公司提出共兩宗檢控。
食環署在社區62個監察地區放置誘蚊器，監察期為兩星期。署方公布24個監察地區的第一階段的誘蚊器指數和密度指數，其中馬鞍山誘蚊器指數最高，達24.2%。署方亦公布另外11個地區的分區誘蚊器指數和分區密度指數，其中觀塘區藍田及秀茂坪的誘蚊器指數最高，達40.2%，密度指數則錄得1.3。
在跟進滅蚊過程中，署方於東區、觀塘區和沙田區發現一個地盤、一個公園、4個公共屋邨和3個私人屋苑內有積水或積水容器，分別向有關負責人發出共9張法定通知書，要求在限期內清除有關積水或積水容器。另外，署方就在觀塘區一個地盤和一個公園內發現有蚊子滋生情況，分別向屋邨管理公司和物業管理公司提出共兩宗檢控。
食環署指出，相比去年，今年氣溫較早開始上升，而6月的雨量顯著增加，有利蚊子生長和繁殖。視乎雨量等因素，指數仍有機會進一步上升，但整體而言今年誘蚊器指數的趨勢與過去幾年相若。
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