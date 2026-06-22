蚊患｜藍田及秀茂坪誘蚊指數逾40%　觀塘多地滋生蚊子及有積水

食環署今日（22日）公布6月份第四批、涵蓋24個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數，其中觀塘區藍田及秀茂坪的誘蚊器指數最高，達40.2%。署方又指，在觀塘區一個地盤和一個公園內發現有蚊子滋生情況，分別向有關屋邨管理公司和物業管理公司提出共兩宗檢控。



食環署今日（22日）公布6月份第四批涵蓋24個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數。食環署承辦商人員在觀塘區秀茂坪一帶以霧化處理方式殺滅成蚊。（食環署圖片）

食環署在社區62個監察地區放置誘蚊器，監察期為兩星期。署方公布24個監察地區的第一階段的誘蚊器指數和密度指數，其中馬鞍山誘蚊器指數最高，達24.2%。署方亦公布另外11個地區的分區誘蚊器指數和分區密度指數，其中觀塘區藍田及秀茂坪的誘蚊器指數最高，達40.2%，密度指數則錄得1.3。

食環署人員在沙田區馬鞍山一帶以機械超低微量噴灑器進行霧化處理，殺滅成蚊。（食環署圖片）

在跟進滅蚊過程中，署方於東區、觀塘區和沙田區發現一個地盤、一個公園、4個公共屋邨和3個私人屋苑內有積水或積水容器，分別向有關負責人發出共9張法定通知書，要求在限期內清除有關積水或積水容器。另外，署方就在觀塘區一個地盤和一個公園內發現有蚊子滋生情況，分別向屋邨管理公司和物業管理公司提出共兩宗檢控。

食環署指出，相比去年，今年氣溫較早開始上升，而6月的雨量顯著增加，有利蚊子生長和繁殖。視乎雨量等因素，指數仍有機會進一步上升，但整體而言今年誘蚊器指數的趨勢與過去幾年相若。