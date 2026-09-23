宏福苑｜博愛醫院聯同八達通發放6000元支援金　冀中秋為災民送暖

中秋佳節將至，本應是家人團聚的日子，惟大埔宏福苑去年底發生火災，受影響居民的生活重建仍面臨不少挑戰。博愛醫院今日（23日）宣布，將透過「宏福苑專項緊急援助基金」，向每戶受影響居民發放合共港幣6,000元的支援金，並與八達通卡有限公司合作，以專屬八達通卡的形式將款項直接送到居民手中，盼在中秋前夕為受災家庭送上關懷與切實支持。



博愛醫院董事局主席陳國基（右三）感謝八達通行政總裁應天麒（右四）與博愛攜手，以直接、便利的方式將支援金送到宏福苑受影響居民手上。（博愛醫院提供）

博愛醫院表示，是次援助旨在以直接、便捷且可持續的方式融入居民日常生活，方便他們用於日常購物及交通開支。居民將透過「一戶一社工」的安排領取該張專屬八達通卡。每張新卡已預先備有2,000元儲值額，其後持卡人可在2027年6月30日或之前分兩次增值，每次增值2,000元。居民可透過手機應用程式，或前往指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」拍卡領取隨後的支援金。八達通公司亦全額贊助是次合作的所有製卡及系統支援費用，確保善款發放過程快速、安全且透明。

愛醫院專屬八達通卡，持卡人可透過八達通手機應用程或於指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」拍卡，領取支援金。（博愛醫院提供）

博愛醫院董事局主席陳國基表示，博愛醫院一直密切關注宏福苑受影響居民的長遠需要，並於各項社會服務中提供援助，陪伴受災家庭邁向復原之路。他提到，適逢中秋將至，期望這份支援金能為居民帶來節日溫暖，讓他們在重建生活的路上感受到社會各界的支持。

八達通行政總裁應天麒指出，宏福苑火災牽動全港市民的心，他期望這份心意不僅能紓緩居民的日常生活開支，更能傳遞社會的關懷與祝福，同時凸顯科技在社區有需要時，作為連繫支援與傳遞關懷的關鍵作用。