主教山優化後新貌曝光　乒乓球枱健身設施今開放　多圖看前後對比

深水埗窩仔山（又稱主教山）長達十多年的民間自設設施佔用官地問題終告一段落。民政事務總署今日（5日）宣布，窩仔山優化計劃已正式完成，政府在清拆山上的違規構築物及雜物後，於合適及安全地點增設乒乓球枱及一系列健身設施，已於今日正式投入服務，為區內街坊提供更安全的休憩空間。



窩仔山優化計劃已正式完成。（民政事務總署FB圖片）

民政總署：8月完成清拆違建 推七大優化項目

窩仔山過往一直存在非法佔用政府土地的問題，被形容為深水埗區十多年來的「老大難」地區問題。民政總署表示，政府已於今年8月中旬，分兩階段完成清理山上的違法及不安全構築物與雜物，並隨即在安全地點推進七大類型的優化項目。

當中，修葺路牌、欄杆、蔭棚及增設座椅等工程，早前已率先完成並投入服務；而最後階段的工程，包括增設乒乓球枱、一系列新的健身設施以及加設安全地墊，亦已如期於9月底完工，並於今日正式開放予公眾使用。

▼優化工程前．窩仔山情況▼

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▼優化工程後．窩仔山情況▼

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新設施今日開放 街坊早上率先試用

民政總署指出，新設施開放首個早上，已留意到有不少街坊到場使用，並引述市民指新環境帶來了更好、更安全的康體體驗。

總署表示，今次行動在深水埗民政處協調下，聯同地政總署、食環署、警務處、水務署、康文署、土木工程拓展署及建築署等多個部門合作進行。政府強調，在依法處理違建問題時，亦有顧及社區對康體設施的需求，期望能達致設施與安全「雙升級」。總署同時感謝地區「三駕馬車」（區議會、地區三會及關愛隊）在收集市民意見及地區解說上的協助，並呼籲市民共同守護窩仔山環境。