銅鑼灣聖保祿醫院開辦社企咖啡店　聘語言障礙青年作咖啡師

社會企業「The Edible Projects (T.E.P.)」 近日在聖保祿醫院開辦T.E.P Express咖啡店，與多個本地品牌合作，推出三文治、沙律、提神咖啡及營養湯品等多項食物，並聘請了多名自閉症及有特殊教育需要（SEN）的青年作店員。



T.E.P指，多年來透過不同項目為自閉症及SEN青年提供培訓及創造就業機會，希望客人不只是因為支持社企而走進店內，更會因為喜歡這裏的食物、飲品與服務而再次光顧。



社會企業「The Edible Projects (T.E.P.)」 近日在聖保祿醫院開辦T.E.P Express咖啡店，與多個本地品牌合作，推出三文治、沙律、提神咖啡及營養湯品等多項食物，並聘請了多名自閉症及有特殊教育需要（SEN）的青年作店員。（T.E.P提供）

社會企業「The Edible Projects (T.E.P.)」 近日在聖保祿醫院開辦T.E.P Express咖啡店，與多個本地品牌合作，推出三文治、沙律、提神咖啡及營養湯品等多項食物，務求為在醫院工作、照顧家人，或在附近上班和生活的人提供一份忙碌中的小小慰藉。

社會企業「The Edible Projects (T.E.P.)」 近日在聖保祿醫院開辦T.E.P Express咖啡店，與多個本地品牌合作，推出三文治、沙律、提神咖啡及營養湯品等多項食物，並聘請了多名自閉症及有特殊教育需要（SEN）的青年作店員。（T.E.P提供）

咖啡店聘請多名自閉症及有特殊教育需要（SEN）的青年作店員，當中包括有語言障礙的James。作為咖啡師的James平日負責水吧工作，剛加入團隊時回答比較簡短，說話的音調也較高，未能有效地與人溝通。但隨著James努力學習發音，語言障礙不再是他與同事溝通的隔閡，他如今更已能獨立處理落單及沖製飲品。

作為咖啡師的James加入團隊後逐步改善與同事的溝通，如今已能獨立處理落單及沖製飲品。（T.E.P提供）

社企T.E.P表示，從James的故事可見，特殊人士在表達方式上的不同，並不妨礙他成為一位可靠、能有效完成工作的好夥伴，在合適的支持下更可以把所學帶到工作之中，以自己的能力成為團隊中值得信賴的一員。

作為咖啡師的James加入團隊後逐步改善與同事的溝通，如今已能獨立處理落單及沖製飲品。（T.E.P提供）

聖保祿醫院管理層表示，今次咖啡店的誕生源於一份對空間與關懷的共同願景，適逢A座大樓大堂進行重新規劃，院方期望將聖保祿的歷史展覽廳，與由SEN青年參與運作的T.E.P Express相互融合，連結成一個別具意義的社區共融空間。

T.E.P指，多年來透過不同項目為自閉症及SEN青年提供培訓及創造就業機會，每間T.E.P Express可為6名SEN青年提供就業機會及超過20名提供職場培訓，至今已支援超過2,000位青年的職涯發展，又希望客人不只是因為支持社企而走進店內，更會因為喜歡這裏的食物、飲品與服務而再次光顧。

明起推咖啡買一送一優惠

明日（16日）至30日期間（星期六及日除外），T.E.P Express咖啡店將推出「同行1＋1優惠」的咖啡買一送一優惠，邀請大家品嚐以自閉症及SEN青年沖製的咖啡。

「同行1＋1優惠」詳情

推廣日期：11月16日至30日，星期六及日除外

優惠內容：咖啡買一送一 （送出之咖啡以較低零售價計算）

地點：銅鑼灣聖保祿醫院A座地下大堂 T.E.P Express

營業時間：星期一至五 08：15 至 18：00 及 星期六 08：15至13：00，公眾假期除外



T.E.P Express咖啡店明日（16日）至30日期間（星期六及日除外）推出「同行1＋1優惠」的咖啡買一送一優惠。（T.E.P提供）