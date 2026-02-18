新年派利市給多少？保安：畀20元唔怕面懵　社企老闆糾結應否加碼

農曆新年不少市民都會向保安派利市送上祝福與好運，有前上市公司管理層、現為社企老闆的網民在Threads發文表示，「等𨋢」期間偶然聽到兩名保安員討論利市金額，其中1人說若現時仍有人派20元1封，「畀利市的人真係唔怕面懵！」。他聽後內心不舒服，他打算派給普通人都是20元1封，糾結應否「為咗面子要加碼」。



其他網民認為毋須介意他人想法，「照畀20蚊，我仲要淨係畀見慣見熟嗰幾個，其他生面口一律無畀」、「錢嚟㗎，平時服務態度唔好嗰啲都唔想畀佢」、「唔面懵，我畀長工保安兩封$50，替假日日唔同人我畀一封$20算了，佢哋都唔認得你啦」。



樓主表示，聽到有保安員說若現時仍有人派20元1封，「畀利市的人真係唔怕面懵！」。（AI生成圖片）

保安：畀20元利市真係唔怕面懵！

樓主2月15日於Threads發文表示，他回辦事處等候升降機期間，偶然聽到兩名保安員討論利市金額，其中1人說「而家樣樣都貴」，會否有人派利市仍是20元1封，接着指「畀利市的人真係唔怕面懵！」。他聽後「心裏有啲唔舒服」，他「打算給普通人（不是親人）都係$20」，糾結應否「為咗面子要加碼」。

有前保安指出，「我永遠都覺得你值得嘅就自然會有利市收，唔值嘅你就算跪喺度人哋都唔會畀你，根本就唔需要強求」。（AI生成圖片）

網民：名正言順咁唔派利市

網民留言表示，「我係收利是嗰個，收到親戚、同事大部份都係$20，我覺得冇問題喎。我又唔係等嗰啲利市錢開心，派利市只係祝福同形式嘢，三唔識七唔派$10都偷笑」、「人心肉做，做保安的不如反省吓，為什麼有其他保安可收相對較為大額的利市」、「今年，好想有人同我講『派得20蚊不如唔好派！』，然後，我就可以名正言順咁唔派利市」。

前保安：你值得嘅就自然會有利市收

有前保安指出，「為怕佢擔心我會面懵，我會選擇個個保安都派，淨係唔派畀佢兩個，我都做過保安，我永遠都覺得你值得嘅就自然會有利市收，唔值嘅你就算跪喺度人哋都唔會畀你，根本就唔需要強求」。

（Threads@vincentkwcheungcheung）