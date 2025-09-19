香港社會企業挑戰賽　兩獲獎社企轉廢為寶　共創可持續未來

香港現時每日產生超過3000噸廚餘，佔都市固體廢物近3成。其中約59%廚餘由住戶產生，另有35%是由工商業所產生，而回收的廚餘則只佔6%。儘管回收工作持續進行，但仍有大量廚餘被送往堆填區。《香港社會企業挑戰賽（HKSEC）2024-2025》的兩隊冠軍JAPJAP為食櫃及 Food With Benefits，正是洞察到食物浪費的痛點，以創新科技為剩食及廚餘尋找新出路。前者研發了一站式廚餘處理機，透過黑水虻分解並轉化為有機肥料；後者則從源頭減廢，讓原本將被棄置的蔬果轉化為高纖維速沖果昔粉。



「為食蟲蟲」不挑食 在地緩解廚餘問題

JAPJAP為食櫃（JAPJAP）創辦人Rosie曾旅居日本農場，對當地「無一物得以浪費，所有可歸於自然」的理念印象深刻。因此，面對香港龐大的廚餘量，Rosie決心利用「為食蟲蟲」——黑水虻來實現全天然的廚餘處理。經過多番調整，JAPJAP為食櫃採用更具彈性的模組化設計，並提供全手動、半自動及全自動三種運作模式，可因應不同環境及廚餘處理量改變櫃體大小及模式。這款廚餘機將廚餘處理與黑水虻養殖集於一體，結合智能物聯網技術，能夠最佳化黑水虻的生長環境，使其保持最活躍的狀態。

JAPJAP的創立之路並非一帆風順，研發過程一度面臨危機。後來，JAPJAP與學校展開合作，研發工作才得以繼續，並從中開展了廚餘教育的契機。透過與學校師生的互動，他們發展出一套教育教材，並持續運用於日後的推廣工作。Rosie和她的團隊正積極優化適合處理大量廚餘的全自動為食櫃，同步研發體積更小的家用型版本，適合家居使用，並同步開發相應的應用程式，讓使用者能實時觀察黑水虻的狀態。

剩餘蔬果製果昔粉 為都市人補充營養

Food With Benefits（FWB）創辦人Francis高中時期在加拿大求學，深受當地健身文化與健康飲食概念影響，回港後他發現香港多肉少菜的飲食習慣難以維持健康生活，因此萌生了開發健康食品的念頭。在大學教授的推薦下，他結識了主修化學工程且同樣熱愛運動的Svetlan Matey，兩人一拍即合，共同創辦FWB。FWB利用先進的冷凍乾燥技術將蔬果轉化為果昔粉，在保留豐富營養的同時，也維持了食物的原始風味，並堅持不添加額外的糖分。團隊經過多次調整後找到最佳配方比例，讓果昔粉能夠持續提供能量，成為理想的能量補給品。如今，果昔粉已推出莓果動力和翡翠活力兩種口味，每包相當於攝取了1-2份蔬果，只需加水搖勻即可飲用，方便都市人隨時隨地攝取營養。

消費者層面的食物浪費不容忽視，而供應鏈中的浪費亦同樣令人關注。在亞洲，便有多達四成的食物在收割和儲存的過程中被流失。FWB向供應商採購這些狀態仍然良好的蔬果，並利用獨家技術延長其保存時限·。每包20克的果昔粉，能夠避免約200克的蔬果被浪費。自開業至今，FWB已成功拯救近22公噸的蔬果。近日，FWB更與譚仔雲南米線合作，在受健身愛好者熱議的Gym Gym餐中提供以優惠價加購莓果動力飲及翡翠活力飲，成功將健康理念與大眾餐飲結合。Francis和Matey表示將繼續研發新產品，包括天然無添加的能量棒，並計劃推出副品牌，以實現未來增設廠房的目標。

HKSEC一直致力鼓勵年青人以創新商業模式解決社會問題，實踐社企點子。FWB 現正積極研發新產品。創辦人Francis和Matey均認同，HKSEC的啟動獎金為初創社企的持續發展帶來了關鍵支持，尤其是在產品推出及未來生產的計劃上發揮了重要作用。除了資金援助，Francis更認為HKSEC提供了一個寶貴的平台，讓他們能結識其他跨界企業，從而拓展更大的人際網絡。同樣，JAPJAP創辦人Rosie也分享道，HKSEC有效地擴展了她的商業人脈，透過比賽結識了許多業界同儕。其中，她更從亞軍隊伍Do Did Dust Food了解到有關豆渣的應用，為黑水虻的養分來源增添新可能性。Rosie更回憶起參賽時，曾參與HKSEC舉辦的演說技巧分享會，學習如何有效展示產品概念，讓她獲益匪淺，大大提升了她的業務推廣能力。Rosie鼓勵有志於社企創業的年青人，時刻保持靈活的思維，唯有如此才能應對各種挑戰，實現長遠而穩定的發展；而JAPJAP團隊成員Gabriel亦支持年青人勇敢邁出第一步，通過實踐探索前進的方向。

