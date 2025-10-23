麗新商業中心寵物友善新地標！社企「寵愛軒Petzone」12月開幕！

喺香港呢個咁繁忙嘅都市，想搵個真正歡迎寵物嘅地方真係唔容易！不過長沙灣麗新商業中心（Lai Sun Commercial Centre）就係毛孩同主子嘅天堂！商場位置超方便，坐落長沙灣道680號，荔枝角地鐵站行過去就到，樓上仲有7層停車場。除咗有壽司郎同MCL戲院，商場內三層樓集合咗多間寵物友善店舖，最重要係歡迎寵物落地！今日就同大家詳細介紹呢度嘅寵物友善商戶，等你可以同毛孩玩得開心、食得滿足！



1)URBAN Cafe

先講食肆部分，麗新商業中心有四間熱門食肆，全部都畀寵物可以係裡面指定位置自由出入，唔使擔心毛孩要喺門外等。其中最矚目嘅就係位於1樓嘅URBAN Cafe，係全港最大嘅貓Cafe兼Pet Friendly Cafe，面積達7000呎，入面有約70隻可愛貓咪自由活動，等你隨時同佢哋互動，超治癒！店內裝潢走全木材文青風，空間寬敞明亮，打卡一流。午餐主打多國菜，晚餐主打西式，由西班牙燒烤醬黑毛豬肋骨、日式溏心蛋牛肉壽喜燒烏冬到香烤蜜汁春雞，任君選擇，仲有呢度甜品特別出色，例如多款口味窩夫配雪糕同埋栗子蒙布朗等，菜式多到目不暇給。人均消費約 $35–100，星期一至四不限時，星期五至日及公眾假期則限時兩小時，不設入場費，最好預先網上訂位，以免門口排長龍；帶狗狗嚟，佢哋都可以喺寵物區放電，貓狗共融，超chill！ 寵物區仲可以包場，無論係開生日派對，定係定期搞狗狗聚會都無任歡迎！

2)沖繩二段料理（Antoshimo Cafe & Bakery）

第二間係沖繩二段料理，係最新開嘅食肆，位於1樓105號舖，專攻沖繩家庭料理同自家製冬甩。店內設有寵物友善專區，寵物主人可以放心帶毛孩入座，唔使綁住佢哋。想像下，食住用全石鍋烹調嘅沖繩料理及熱辣辣新鮮整既冬甩雪糕甜品，同毛孩一齊，邊食邊畀佢哋飲水，感覺超溫馨！店內屬開放式設計，適合全家帶寵物出街，一起品嚐日式熱騰騰美食。

3)甜記餃子

第三間甜記餃子，係地道中式餃子店，呢間係由原本青山道總店結業後搬過來，比舊店大3倍有多，新店內裡裝修走輕工業風，加入人造花草園景點綴。佢地價錢絕對親民，餃子種類有13款，有豬牛羊雞，梗有一款啱你。仲有湯底濃郁嘅雞湯同蕃茄薯仔湯兩款以供選擇，加上其他特色小食，例如麻辣雞腎、藤椒魚皮同鹵水牛展；一邊品嚐彈牙鮮美嘅人氣餃子同小食，毛孩佢哋可以喺旁邊等你。想食得簡單開心又滿足，呢度係首選，周末人氣爆燈！

4)星巴克 (Starbucks Coffee)

最後一間係人人熟悉嘅Starbucks，呢間分店裝修特別，舖面門口及招牌充滿南美森林美術圖案特色，喺商場設有半室外專屬寵物區。呢度環境舒適，適合同毛孩一齊relax! 買完野飲，主動同店員詢問便可獲得一杯免費 Puppuccino！ 等毛孩都同你一齊開心吓啦！

5)愛犬站（Love Pet Station）

除咗主人可以享用嘅食肆，麗新商場仲照顧所有毛孩嘅身心，同埋最緊要就係佢地嘅肚仔溫飽，滿足毛孩各種需求。位於地下G43-45號舖嘅愛犬站（Love Pet Station），就包辦晒以上講嘅所有野，呢間係連鎖寵物用品店，食品、玩具、日常生活用品，營養保健品齊全，佢地仲有自家製嘅精選健康食品，例如各種肉類及海鮮凍乾，幫你提升毛孩生活質素，令佢地活得健康又快樂。

6)香港獸醫中心 — 寵生堂（Hong Kong Veterinary Centre-Chong Sheng Tang）

毛孩主子一有頭暈身㷫，做主人嘅就會非常擔心，麗新商場就有一間提供中西醫服務位於1樓108B號舖嘅『寵生堂』中西醫寵物診所。既提供中式針灸、推拿、草藥浴等療法，亦有一般寵物西醫嘅疫苗注射、牙科保健 、絕育手術 、X光超聲波、一般常規手術及留院服務畀毛孩，提供全面性醫療服務，可以唔使週圍走，一站式保障毛孩嘅健康，有頭暈身㷫再唔使擔心啦。

7)寵健絡寵物復健中心（Pets4Motion Rehabilitation Centre）

毛孩同人一樣，骨關節也會隨着年紀增長而逐漸退化，踏入中老年容易患有關節炎等其他骨骼疾病。寵健絡寵物復健中心（Pets4Motion Rehabilitation Centre）專注寵物復健，用專業設備及技術，如水療、手法按摩治療、物理治療及平衡訓練等，減輕毛孩肌肉及關節壓力，促進淋巴和血液循環，替毛孩改善傷患及活動能力，幫貓貓狗狗恢復體能，無論關節問題定手術後調理，都有寵健絡一班專業手法按摩師照顧。

8)Paws Hero 動物英雄聯盟

Paws Hero 動物英雄聯盟是一個關心動物福祉的慈善組織(NGO)，宗旨要消除對待動物的所有殘酷行為及棄養，佢地喺商場地庫設有動物活動共享空間及教育中心，經常出訪各中小學及幼稚園舉辦教學活動，亦於共享空間內每月舉辦工作坊、教育講座及義工訓練，其中包括人狗瑜珈、狗狗按摩、寵物頌缽工作坊等，仲同各動物收容組織合辦或借出場地舉辦不同種類寵物領養日，有貓、狗、倉鼠同兔仔等，透過上述活動，鼓勵大家支持領養，拒絕購買，俾棄養嘅小動物及流浪嘅貓狗有一個溫暖的家。

9)香港聖公會麥理浩夫人中心 寵愛軒培訓及實踐中心 Petzone

最令人期待嘅，係即將喺12月開幕嘅寵愛軒培訓及實踐中心Petzone！呢個由香港聖公會麥理浩夫人中心主辦嘅社企，將提供寵物美容、護理、犬隻訓練証書課程同各種寵物主人興趣班、相關講座及義工活動等，客人仲可以帶毛孩到中心內畀佢地享受寵物美容服務！寵愛軒培訓實踐並重，畢業生會在社企得到實習機會，開創職涯發展。寵愛軒每月有一至兩個星期日仲會舉行主題工作坊、領養日及寵物市集。開幕後，商場會更熱鬧，服務會更全面！

麗新商業中心唔只係飲食購物及娛樂熱點，更加係寵物友善模範。喺快節奏嘅香港，難得有一個地方集齊你同毛孩所需，仲可以一齊享受生活，喺一個市區內嘅商場「一站式」可以歡度一整天。快啲約埋朋友，帶寵物嚟玩啦！想知最新資訊，上商場LS Club 嘅 網站、Facebook 同Instagram 查下。另外有興趣喺商場內拓展寵物行業商機嘅朋友，可以致電租務熱線 2745 7118 同 羅先生 Andrew 或者 張先生 Anson聯絡 。