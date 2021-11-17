foodpanda罷工│談判無果資方待德國總部周四覆　勞方未定是否復工

外賣平台foodpanda送遞員，於上周末起一連兩日罷工，要求資方回應削減服務費等問題，8名勞方代表，在昨日下午5時在上環foodpanda總公司，與資方進行談判，歷時約8小時後，直至今日（17日）凌晨1時許會議結束。然而，勞資雙方仍未能達成共識。加上資方聲稱，需要諮詢德國總公司，故談判待香港foodpanda得到總公司回應，星期四再繼續。工會稱，暫時未決定下一步行動，包括是否繼續罷工行動。



其中一名勞方代表、飲食及酒店業職工總會幹事何鴻興指，員工代表與資方談判期間，未接受foodpanda提出的第一點方案，即最低服務費水平每張單不能低於50元（電單車手）及30元（步兵及單車手）,資方並提出反建議方案。他稱，員工代表當時已向foodpanda表示，只有當前五點訴求得以改進的前提下，員工才會接受目前foodpanda就第一點訴求提出的方案。

就智能電話app內地圖「拉直線」距離計算方式存在問題，foodpanda承諾，會跟進地圖問題，但因技術問題，香港分部需要向德國總部諮詢，因此需要到週四才可給予員工完整回應。

何鴻興續指，員工已向foodpanda一一表達15個訴求，foodpanda表示，大部分的訴求都是合理的，並會認真考慮優先盡快改善其中數個訴求。他重申，當foodpanda無法滿足、跟進員工所有前五點訴求的情況下，員工不會接受目前foodpanda就第一點訴求提出的方案。而員工接受週四進行第二次談判要求的前提，是因為見到foodpanda有意願回應具有建設性問題。

foodpanda香港於會後回覆傳媒查詢，指foodpanda香港營運總監Pedro Dias，已經與數名送遞員發言人會面，討論多個最受關注的議題。公司詳細解釋了現行機制，旨在改善送遞員的送遞體驗，於會上亦就以下議題提出方案：

有關送遞員服務費、餐廳準備訂單時間、客人地址出錯、pandamart 訂單過重及送遞員的送遞指引，會上送遞員發言人相信，公司以最大誠意促成雙方共識，對以上新措施均表示正面。雙方將於星期四下午再次會面，討論其他細節和議題。

就有送遞員聲稱，因早前參與罷工遭終止合約，foodpanda香港再次澄清，絕對沒有因此終止他們的合約。