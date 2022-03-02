港大中大聯合研究：吸煙增加患新冠肺炎風險　重症風險增48%

吸煙有害健康，港大醫學院公共衞生學院聯同中大醫學院合作研究，發現吸煙會增加患上輕微至嚴重程度新冠肺炎風險。

兩大學的最新研究指出，當一個人一生中的吸煙行為較嚴重時，患新冠肺炎風險會增加19%，而且患嚴重新冠肺炎的風險亦會增加48%。研究團隊指，研究結果顯示，戒煙服務或有助減低市民患上新冠肺炎的風險。



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兩大學的研究團隊，利用孟德爾隨機化方法（Mendelian randomisation），即利用基因數據分析，避免一些傳統觀察性流行病學研究連帶衍生的限制，探討吸煙如何影響患上不同程度新冠肺炎的風險。

研究人員利用過去基因研究中，吸煙相關基因數據的「終生吸煙指數」，即吸煙行為紀錄，例如吸煙份量、吸煙時數及何時開始吸煙；以及來自人類新冠肺炎基因組關聯研究的大型基因摘要數據，分析吸煙與患上新冠肺炎風險之間關係。

是次研究方法及結果（港大及中大提供）

研究團隊發現，當終生吸煙指數增加時，患上新冠肺炎，包括輕微及嚴重肺炎病徵的風險會增加19%，患嚴重新冠肺炎的風險更會增加48%。港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學助理教授歐陽兆倫表示，研究證明吸煙會增加患新冠肺炎風險，亦釐清之前相關流行病學研究的結果，進一步證明戒煙可降低患新冠肺炎風險。

歐陽兆倫續指，從公共衞生角度，未來或可強調患上新冠肺炎，是吸煙的另一種壞處，或有助吸引抽煙人士戒煙，亦降低非吸煙者開始吸煙意欲，不但減少社區內的新冠肺炎個案，還可改善整體人口健康，尤其是由吸煙引起的疾病，例如心血管疾病和癌症。

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研究採用數據庫主要來自歐洲人口

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安表示，研究採用的數據庫主要來自歐洲的人口，但吸煙引起新冠肺炎風險的影響，在其他種族上應該不會有太大的分別。他續指，若團隊利用非歐洲人口的基因數據庫，重複是項研究，將能提供有代表性的證據，去支持相關公共衞生政策。他稱，吸煙人士有很大風險感染新冠病毒，並引發重症，應盡快接種新冠疫苗。

今次研究文章已於經同行評審的藥物濫用期刊《Addiction》發表。