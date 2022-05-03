逾半受訪中老年人盼退休後繼續工作　希望維持社交活躍是主因

何謂美滿的退休生活？相信每一個人都有不同定義。非牟利機構社創新動力最近一項調查發現，50歲以上的年長人士或退休人士認為，構成幸福感和生活滿意度的元素主要來自心理健康、財務健康及人際網絡，而人生意義亦比身體健康重要。此外，亦有不少受訪者表示希望退休後利用自己的人生及職場經歷貢獻社會，或退休後繼續工作，以保持社交聯繫。



社創新動力4月4日至4月20日期間，以網上問卷調查方式訪問205名年齡50歲或以上人士。調查揭示普遍受訪者對個人整全健康感到滿意，如在身心健康、能量水平及人生滿足感等各方面的自我評分平均為7至7.8分（滿分為10分）。（社創新動力提供圖片）

社創新動力於4月4日至4月20日期間，以網上問卷調查方式訪問205名年齡50歲或以上人士。問卷設計參考了美國精神科醫生Dr Anthony Allen提出的「全人健康」（Whole Person Wellness） 概念，即健康包含身、心、靈健康，與環境和與人建立健康的關係，作個人整全健康的自我評估方法。當中約八成受訪者已退休，逾半具有專上或學士以上學歷。

三項因素成主要負面情緒來源

調查揭示普遍受訪者對個人整全健康感到滿意，如身心健康、能量水平及人生滿足感等各方面的自我評分平均為7至7.8分（滿分為10分）。調查亦發現，受訪者認為心理健康是構成退休生活幸福感和滿足感是最重要的元素，其次則是財務健康和有社交及支援網絡。但仍有接近一半受訪者表示，身體不適、患病或機能退化及社會環境轉變為他們主要的負面情緒來源。當中更有三成受訪女性因為在應用科技方面落伍而有負面情緒出現，是男性受訪者的一倍；而男性訪者則多以財政壓力、感覺缺乏人生目標或生活意義而出現負面情緒。

社創新動力項目經理秦彩萍（左）指，香港過去三年經歷社會狀況不穩定和新冠疫情爆發所帶來的影響，是較明顯的社會環境轉變。社創新動力校園項目執行委員會主席蔡崇機（右）指出，調查結果印證退休人士對身心靈健康活動和回饋社會的機會需求殷切。（社創新動力提供圖片）

近七成受訪者以融入大自然減壓

社創新動力項目經理秦彩萍補充，香港過去三年經歷社會狀況不穩定和新冠疫情爆發所帶來的影響，是較明顯的社會環境轉變。至於如何紓減壓力和負面情緒，近七成受訪者選擇融入大自然，近半人則選擇會幫助、服務別人和參與放鬆及減壓活動。

逾半受訪者表示希望在退休後繼續工作，繼續工作的原因最主要是想保持積極活躍（62%）、保持社交聯繫（62%）、增加收入（43%）和消磨時間（42%）。至於如何保持活躍社交，受訪者則表示會學習新技能、做義工和探訪或聯絡親友。在義工及社會服務參與方面，最多受訪者曾經參與探訪活動、分享專業經驗及知識和參加師友計劃。做義工的受訪者大多希望回饋社會、保持與社區聯繫及幫助弱勢社群等，亦有近八成人表示有興趣退休後用自己的人生和工作經驗貢獻社會。至於沒有做義工或社會服務的受訪者則表示，大部分表示雖然有興趣但未找到合適的機會，其次則指出沒有時間和自覺能力及知識不足。

社創新動力校園項目執行委員會主席蔡崇機指出，調查結果印證退休人士對身心靈健康活動和回饋社會的機會需求殷切。社創新動力過去五年為逾250名退休人士提供培訓及支援，讓他們用自己的人生經驗投入志願工作，或創立社會企業，開展精彩人生下半場。