東鐵過海｜視障人士首試：部分電梯缺語音導航　金鐘轉線有難度

日常出行對於視障人士來說，向來都是一種挑戰。適逢今（15日）東鐵線過海段首日通行，香港01記者直擊視障人士首次乘坐新路線，由金鐘站來回新站會展站。視障人士認為，整個過程比預想中方便，故日後在時間較緊迫時會選乘港鐵前往會展，惟同時認為車站內的扶手電梯語音導航存在改善空間。



今早香港01記者與視障人士何睿知首次由金鐘站使用新線前往會展站。（曾鳳婷攝）

今早香港01記者與視障人士何睿知首次由金鐘站使用新線前往會展站。由於新線是首天開通，現場不少市民慕名打卡，亦有較多的港鐵職員分布在各月台及大堂當眼處，協助及指示市民轉乘各港鐵線。何睿知尋路時，亦屢有職員主動向其提供援助。

由於新線是首天開通，現場不少市民慕名打卡，亦有較多的港鐵職員分布在各月台及大堂當眼處，協助及指示市民轉乘各港鐵線。在何睿知尋路時，亦屢有職員主動向其提供援助。（曾鳳婷攝）

視障人士何睿知表示，他們主要依靠引路徑、扶手電梯的蜂鳴器及升降機和扶手電梯的語音導航在港鐵站內尋找通往大堂及車站的道路。整個尋路過程均以聲音作主導，故周圍的環境聲及提示聲音是他們能否成功找到去路的重要因素。

居住黃大仙的何睿知，以往前往灣仔會展時會選擇先坐鐵路或由尖沙咀坐渡輪到灣仔站，再沿行人天橋到達目的地。由居所到會展需要花上一小時至一小時二十分鐘不等。由居所附近並沒有點對點的巴士到會展，所以他早已習慣在灣仔站轉乘其他交通工具或由灣仔站步行至會展。

對於首日試用新線由金鐘站到會展，何睿知認為行程比他想像中容易。由金鐘轉線到東鐵線扶手電梯的語音導航清晰，他能判斷到每一條電梯的到達地。「今日人流都算多，啲人唔似平日繁忙時間都係行同一個方向返工返學，係無方向式，而語音導航都聽到，我哋都判斷到係邊個方向」。

會展站往大堂段扶手電梯無語音導航 視障人士須靠估？

成功到會展站後，何睿知隨即在尋找車站大堂遇到問題。「𠵱邊扶手電梯語音導航比金鐘站細聲，多人嘅話有機會聽唔到」。當時，何睿知突然在扶手電梯邊稍作停留，原來他未能判斷哪一條電梯是前往大堂。「我知道有三條電梯，一條係往金鐘，一條透過扶手電梯蜂鳴器，我知係反方向，而最右邊個條無提示，我就唔知道係去邊」。在他思考後，按邏輯推理估計最右邊的電梯便是往大堂。「知係順向，就試下，之後就撞啱咗」。

何睿知認為會展站的設計算是不錯。他解釋，在三條電梯中，中間一條是反方向，兩邊則是順向，能讓視障人士更易透過語音導航作出判斷，若是連續兩條順向電梯，前往不同地方，會因為兩者位置近，語音導航的聲音或會因而重疊，令視障人士需要花上較多的時間作判斷。「唔知點解𠵱度無咗往大堂三個字，估計係加漏咗，我會建議加大返個語音導航聲音，同埋返『往大堂』嘅語音導航」。

視障人士會展返回金鐘站轉線存難度

隨後何睿知在會展站折返金鐘站尋荃灣線時亦遇上另一個問題。「由金鐘去會展，搵大堂同月台都比較易，但由會展返金鐘尋荃灣線就有啲難度」。何睿知在金鐘下車後，尋荃灣線時，來回三組前住不同目的地的扶手電梯，歷時約5分鐘才成功找到目的地。「我第一個到嘅係往南港島線，之後係往大堂，最後先係往荃灣線」。當時，何睿知在找到往大堂電梯時，曾站在旁邊猶豫：「當時諗，如果未搵到，會選擇去大堂，由大堂行返過去荃灣線，因為我搵嘅嘢會少啲，始終大堂會熟啲」。

除因轉線路途較遠而難找外，何睿知亦指出，扶手電梯的語音導航偏小聲：「要行到好近先聽到，『往荃灣或堅離地城』，人多好大機會聽唔到，只可以跟住人潮走」。此外，月台間的廣播聲音大，甚至蓋過扶手電梯的語音導航，而該位置的語音導航亦比較疏落，增加視障人士尋路的難度。

何睿知表示，日後會在時間較緊迫時會選乘港鐵前往會展：「會方便咗同快咗，我估計50分鐘就可以直接到會展，一出個站地面就已經係」。（曾鳳婷攝）

視障人士：日後會選擇乘港鐵前往會展

儘管如此，何睿知依舊對新線感到滿意，分別評分8分及7分予金鐘站和會展站。「金鐘站比較大，啲語音導航唔夠大聲，而會展站有啲位冇語音導航，但勝在設計好，夠簡潔正方方，聲音比較易聽。冇乜雜物 ，唔會咁易撞到」。何睿知表示，日後會在時間較緊迫時會選乘港鐵前往會展：「會方便咗同快咗，我估計50分鐘就可以直接到會展，一出個站地面就已經係」。

▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車會展站開出▼



+ 3

東鐵過海段通車懶人包︰

▼5月15日凌晨 東鐵過海段特別頭班車▼

