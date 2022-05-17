暴雨後水塘存水量增近15%　大潭篤等6水塘爆滿　觀賞排洪或要再等

本港上周經歷多場大雨，天文台更一度發出紅色暴雨警告信號。豪雨雖然帶來不便，惟本港水塘存水量則因此而受惠，較上周升近15%，重上去年同期水平。而5月16日水塘存水量比上周急升4,598萬立方米，即等於增加了近3.5個城門水塘的水量。



本港有六個水塘更被大雨「打爆」，最新存水量達100%，包括大潭篤水塘、香港仔上水塘及九龍接收水塘等；而早前「乾塘」 的下城門水塘，存水量亦由月初的3%，回升至24.8%。雖然多個水塘存水量達100%，不過，暫時未必可見到壯觀的排洪場面。據了解，大潭篤水塘存水量雖達100%，但近日未錄溢流情況。



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本港4月雨量破有記錄以來最低，天文台總部全月僅錄得3.5毫米雨量，僅為正常值的約2%。乾燥4月亦令水塘「乾塘」，5月1日的水塘存水量為54.24%，而上周5月9日則為54.43%，均比去年同期的62.92%低逾8個百分點。當中下城門水塘存水量僅得3.07%，而九龍副水塘及石壁水塘分別得30.25%及49.25%，多個水塘存水量亦只得約一半。

上周本港錄得連場大雨，天文台更在兩日內五度發出黃色暴雨警告信號，多區雨量更達黑雨程度。水務署公布，5月16日水塘存水量升至62.28%，比上周急漲14.4%，追貼去年同期水平，不過仍低於警戒線、即70%水平。

▼下城門水塘「乾塘」▼



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「港版千島湖」大欖涌水塘存水量逾90%

至於個別水塘存水量方面，香港仔下水塘、香港仔上水塘、大潭副水塘、大潭中水塘、大潭篤水塘，以及九龍接收水塘共六個水塘存水量達100%。而城門水塘及被稱為「港版千島湖」的大欖涌水塘，存水量亦分別達90.04%及91.82%，比5月1日升達17.2及28.4百分點。

至於水塘會否出現排洪壯觀場面，《香港01》已向水務署查詢，暫未有回覆。不過據了解，觀賞排洪熱門地點城門水塘及大潭篤水塘，近日亦未錄溢流情況。

截至5月16日的水塘存水量。（水務署網頁圖片）

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