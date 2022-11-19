將軍澳足球總會足球訓練中心辧運動體驗日　馬會百隻小龍馬展出

由馬會資助興建的將軍澳「賽馬會香港足球總會足球訓練中心」，今日(19日)起一連兩天舉行「埋嚟『體』！埋嚟玩！」大型運動體驗活動，向公眾推廣不同類型的運動。馬會今天（19日）舉行足球訓練中心慶祝典禮，行政總裁應家柏於典禮致辭中表示，足球等的團隊運動能夠協助培養領導才能和團隊精神，有助凝聚社會。



足球訓練中心由今日起一連兩天舉行「埋嚟『體』！埋嚟玩！」大型運動體驗活動，這亦 是馬會支持特區政府成立25周年的多個慶祝項目之一。此活動由多個體育總會合辦，透過表演賽、 展覽攤位和小遊戲，向公眾推廣不同類型的運動包含棒球、飛盤、棍網球和新興運動等，讓大眾 親身感受更多不同體育項目的樂趣。同時由馬會支持藝術家馬興文發起的「小龍馬．快閃遊」，其中約100隻「小龍馬」，亦於典禮當日移師足球訓練中心展出，與眾同樂。

慶祝典禮主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、應家柏及足球總會會長霍震霆，亞洲足球協會會長謝赫．薩爾曼．本．易卜拉欣．艾爾．哈利法亦透過錄影在典禮上致辭。慶祝典禮結束後，一眾小球員上演足球表演賽展示實力；場內亦設相片展覽和短片，展示馬會和足總多 年來對本地球壇的貢獻。

馬會透過其慈善信託基金撥款2.21億元，支持足球總會興建「賽馬會香港足球總會足球訓練中心」。馬會表示，自2018年啟用以來，足球訓練中心已成為香港足球代表隊的專業訓練主要基地，亦是本地草根足球、教練和裁判的培訓場地。即使受新冠疫情影響，場地總使用時間達到2萬小時，運作至今已接待100萬人次。

馬會行政總裁應家柏於典禮致辭中表示，馬會深信體育運動不但有益身心，而足球等的團隊運動能夠協助培養領導才能和團隊精神，有助凝聚社會，所以體育發展是馬會重點推動的慈善策略範疇之一。過去10年，馬會已撥捐逾35億元支持各類體育項目，鼓勵不同階層、年齡和能力 的人士能樂在其中，累計惠及超過250萬人次。

馬會表示，除支持硬件設施外，馬會多年來支持並與不同體育機構合作推出多個足球培訓計劃，讓不同年齡 組別和能力的市民，例如中小學生、年輕男女球員、家長、專業教練以至長者等，享受足球運動 的樂趣。當中包括馬會與曼聯合作開展的足球項目，此合作今年已踏入十周年，在精英、學校以 及社區層面，促進青少年發展。