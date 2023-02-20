明日大嶼｜林超英撰文轟發展局態度唯我獨尊　破壞社會和諧

本土研究社及綠色和平日前發表研究報告，指翻查全球多個填海規模與明日大嶼相若的計劃，大部份都「爛尾」收場，憂中部水域人工島工程亦可能步其後塵。不過，發展局當晚亦發文批評相關團體「立場先行」，又指報告是「誤導言論」及「危言聳聽」。



天文台前台長林超英今日（20日）在個人FB專頁撰文，批評從發展局的發文，看不到該局的氣度與全局觀，只見激動和怒氣，甚至教訓本土研究社及其他團體必在它設定的框架內「提出意見」，批評這種態度是「高高在上」和「唯我獨專」，絕不可取，更直言當局此番發文「也在製造原本沒有的人民內部矛盾，是在破壞社會和諧。」



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天文台前台長林超英今日在社交平台專頁發文，提到發展局數日前發文斥責「本土研究社」，並在文中指對方立場先行，就交椅洲人工島項目發表誤導言論，企圖抹黑項目，又呼籲對方切勿以危言聳聽的歪論窒礙香港的發展。

林超英指，本土研究社在報告的的闡述基於事實，外國及內地失敗的填海項目的數目亦是客觀存在的，，當局以「立場先行」、「誤導言論」、「抹黑」、「危言聳聽」和「歪論」等字眼不符事實。

他又指，發展局的發文沒有一隻字能夠證明報告裏的「事實」有錯誤，只埋怨對方把香港人工島項目放在全球大局之內審視，是當局自己「立場先行」，隨意「抹黑」關心香港長遠利益和提出逆耳忠言的團體為「危言聳聽」者。

天文台前台長林超英撰文，批評從發展局態度。（資料圖片／李澤彤攝）

林超英認為，為政必須善聽，理應詳細分析研究團體提出的資料，不應因對方結論不中聽而全盤否定，續指從發文看不到當局有氣度與全局觀，只見激動和怒氣，甚至教訓本土研究社及其他團體必在它設定的框架內「提出意見」，批評當局態度「高高在上」和「唯我獨專」，絕不可取，也在製造原本沒有的人民內部矛盾，破壞社會和諧。

他促請當局好好三思，不能因為以前某位官員決定推行項目，就不顧一切盲目繼續走下去，「人工島是二三百年時間尺度的大事，細細思量前路才是正道。」