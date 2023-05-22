將藍隧道｜「蝴蝶橋」壞燈無後備可換　土拓署海外訂購等到第三季

通車已5個月的將藍隧道及將軍澳跨灣連接路，後者是本港首條同時設有行車道、行人路、單車徑的海上高架橋，被稱「蝴蝶橋」的拱橋部分，每晚都開射燈，成為區內外以致遊客的打卡景點。西貢區議員張美雄在兩個月前發現，「蝴蝶橋」有壞燈，至近日仍沒更換，逐向土木工程拓展署查詢，獲回覆指要從海外訂購射燈零件才可更換，預計第三季完成。張表示，大橋是新設施，啟用數月便有壞燈，還要動輒從海外訂購感到奇怪，促署方在維修流程作出改善。



壞燈已兩個月未見更換

張美雄今日（22日）在Facebook發文表示，早前在將軍澳跨灣連接路的大橋跑步時，「發現大橋上近中央的位置有少量射燈損壞了，已立即向土木工程拓展署反映。署方工程團隊現正安排從海外訂購相關零件安排更換，由於訂貨需時，預計要第三季先完工。」

張美雄接受查詢表示，大約在兩個月前已發現有壞燈，留意到一直未作更換，認為射燈這類消耗品，在正常情況應有後備燈，逐向土拓署查詢，方知道要在海外訂購，而且要第三季在到港，現時才第二季，即是還要多等數月，形容是「簡單嘢複雜咗」。

張美雄認為土拓署在維修程序上有善空間。（資料圖片／黃桂桂攝）

沒後備燈要從海外訂購

他稱，連接路是新設施，何以這快便有壞燈，有壞燈本應有後備可換，卻要從海外訂購實在太奇怪，也大大不方便，認為土拓署有改善空間，難道下次其他零件像測風儀壞了，也要在海外訂購？他促請署方今次訂購射燈零件的數量要多一點。

▼2022年12月11日 將藍隧道正式通車，市民使用大橋行人路和單車徑▼



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將軍澳跨灣連接路是全港首條首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，張美雄表示，大橋不只是將軍澳居民的打卡熱點，也是區外居民以致內地團遊客的觀光景點，足證大橋引以為傲，希望署方能盡快更換壞燈。

土拓署：壞燈少於5盞 盡快訂購來港

土木工程拓展署回覆查詢表示，將軍澳跨灣連接路上大橋的壞燈數量少於5盞，佔作為美觀用途燈的數量約1至2%，並不影響大橋每晚亮燈安排，會盡快從外地訂購運來本港。

將軍澳跨灣大橋通車時便在每晚7至9時亮燈。（資料圖片／運輸署圖片）

採用節能的發光二極管射燈

翻查資料，將藍隧道及跨灣連接路於去年12月11日通車，連接路大橋的中段位置，亦即當局形容為「蝴蝶」、象徵「無限」的雙拱鋼橋大橋，為整條橋的一大打卡點。蝴蝶位的其中一大特點為其景觀燈光設計，土木工程拓展署去年表示，大橋裝有節能的發光二極管射燈，將光線射到拱肋及主跨橋墩上。大橋通車以來每晚7至9時大橋都會亮起彩色燈光，其燈光效果亦可按時演變。

▼2022年12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼

