油塘工廈改建過渡性房屋　料明年入伙提供166伙　鄰近石屎廠

社企「要有光」去年獲批9,130萬元，以改建油塘一幢工廈作過渡性房屋「光廈」。房屋局最新文件指，大業織造廠工業大廈業主以象徵式租金，將全幢租予作過渡性房屋，該工廈位處油塘臨海地段，鄰近港鐵油塘站，改建後可提供166單位，預料最快明年第三季入伙，至少可居住5年。



油塘東源街一號現為大業織造廠工業大廈。（文件截圖）

房屋局文件顯示，項目位於油塘東源街一號，樓高6層，改建後可提供約166個單位，以容納約560人，每個單位均附設洗手間、浴室及煮食空間，預料最快明年首季動工，同年第三季竣工，將可營運不少於5年。

根據文件，油塘東源街一號現為大業織造廠工業大廈，內裏為工廈格局，相當空曠，部份樓層仍有衣車等製衣廠設備，而工廈位處臨海地段，住戶日後有機會享受海景，相距港鐵油塘站約6分鐘步程，與區內較大型商場「大本型」則要14分鐘步程，相信日常生活仍算便利。但值得注意的是，選址與屢被投訴的中國混凝土有限公司座落同一條街，住戶日後有可能會面對沙塵問題。

大業織造廠工業大廈與屢被投訴的中國混凝土有限公司座落同一條街，住戶日後有可能會面對沙塵問題。（文件截圖）

「光廈」是首個改建工廈的過渡性房屋項目，文件提到，「要有光」建議發展此項目時，已在規劃上作多方面考慮，並已諮詢相關政府部門，當中在交通上，項目鄰近港鐵油塘站，位於大本營的巴士總站亦有多條路線可供選擇，而項目不設停車位，故預期不會對附近路面交通構成影響。

當局又指，該工廈改建後，將作居住用途，基本上不會引致噪音或其他環境問題，而改裝工廈的工程絕大部份會在樓宇內部進行，故不會對附近產生滋擾，完工後亦不會影響附近樓宇的景觀。