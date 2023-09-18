油塘工廈改建過渡性房屋 料明年入伙提供166伙 鄰近石屎廠
撰文：林穎嫺
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社企「要有光」去年獲批9,130萬元，以改建油塘一幢工廈作過渡性房屋「光廈」。房屋局最新文件指，大業織造廠工業大廈業主以象徵式租金，將全幢租予作過渡性房屋，該工廈位處油塘臨海地段，鄰近港鐵油塘站，改建後可提供166單位，預料最快明年第三季入伙，至少可居住5年。
房屋局文件顯示，項目位於油塘東源街一號，樓高6層，改建後可提供約166個單位，以容納約560人，每個單位均附設洗手間、浴室及煮食空間，預料最快明年首季動工，同年第三季竣工，將可營運不少於5年。
根據文件，油塘東源街一號現為大業織造廠工業大廈，內裏為工廈格局，相當空曠，部份樓層仍有衣車等製衣廠設備，而工廈位處臨海地段，住戶日後有機會享受海景，相距港鐵油塘站約6分鐘步程，與區內較大型商場「大本型」則要14分鐘步程，相信日常生活仍算便利。但值得注意的是，選址與屢被投訴的中國混凝土有限公司座落同一條街，住戶日後有可能會面對沙塵問題。
「光廈」是首個改建工廈的過渡性房屋項目，文件提到，「要有光」建議發展此項目時，已在規劃上作多方面考慮，並已諮詢相關政府部門，當中在交通上，項目鄰近港鐵油塘站，位於大本營的巴士總站亦有多條路線可供選擇，而項目不設停車位，故預期不會對附近路面交通構成影響。
當局又指，該工廈改建後，將作居住用途，基本上不會引致噪音或其他環境問題，而改裝工廈的工程絕大部份會在樓宇內部進行，故不會對附近產生滋擾，完工後亦不會影響附近樓宇的景觀。