科專HKIT｜應用教育文憑 涵蓋理想 成就志願 資歷等同DSE 5科2級

DSE放榜在即,相信各位考生均陸續了解不同院校,為自己的未來做好準備。香港科技專上書院(科專HKIT)作為多元化及非牟利專上學府,多年來積極開拓學生國際視野,發掘同學多方面潛能。由科專HKIT舉辦的「應用教育文憑課程DAE」屬資歷架構下第三級別,畢業資歷相當於香港中學文憑考試5科(包括中國語文及英國語文科)第2級程度;成功修畢補充科目「延伸數學」的學員,更相當於文憑試5科(中國語文、英國語文和數學科)第2級程度。符合「公務員/紀律部隊/警隊」職位的入職學歷要求!



科專HKIT現有10間分校分佈港九新界及同類課程學費較低。即閱讀內文了解更多DAE課程內容!

科目組合彈性兼多元

應用教育文憑課程的學時為600小時,科目組合彈性,可以是「3科必修科目+ 2科補充科目+ 3個選修科目」,或是「3科必修科目+ 5科補充科目」,讓學員按自己需要而選擇。選修科目要求學生修讀一個選修群組,合共180學時的3科選修科目,各科60學時,例如〈紀律部隊課程系列〉的選修群組是由「實務及入職面試技巧」、「入職遴選體適能訓練」及「危機應變」三個科目所組成。科專HKIT的「選修科目」以實用及具有前瞻性為主,涵蓋11大系列、範疇廣泛,迎合同學不同的興趣和才能,以及為同學打好基礎,尋找未來出路,當中包括有:

1. 商業及管理系列:市場及商業學

2. 經濟、會計、財務及投資:會計學

3. 教育、師資訓練及運動科學:幼兒教育

4. 人文科學及語言系列:日語及日本文化

5. 社會科學系列:公務員文書職系及架構實務

6. 電腦科學及資訊科技系列:電腦系統及網絡保安

7. 醫科及護理科系列:護理學、物理治療學、中醫及中藥學

8. 藝術、設計、表演藝術及創意媒體:商業及流行音樂創作

9. 酒店、旅遊及款待服務系列:酒店款待及調酒、基礎中西廚藝

10. 工程及科技系列:基礎飛機維修工程、機電工程、屋宇設備工程學

11. 保安及紀律部隊系列:學警預備訓練、消防員/救護員實務、海關實務、懲教實務、入境事務

應用教育文憑課程同時提供「全日制」或「兼讀制」的修讀模式。該課程的必修科目分別是中國語文、英國語文及數學,至於補充科目則為生涯規劃、數碼公民、人際傳意與個人發展、延伸數學及科技創新技能,而科專更是開辦全數5科補充科目的院校。

學費較低且有完善資助

科專重視所有的學員,2024/25年學費是$38,660(分兩期繳交),學員不需自費購買教學材料及工具,且所有課外活動免費,是學員精明之選。學員在修畢課程後可獲30%學費發還,另可申請學生資助處的入息審查而取得全額或半額學費發還。

全方向助學生全人發展

全人發展是科專HKIT重視的範疇,故校方將資源重點傾力投放在學生的成長道路上,舉辦超過40項免費課外活動,包括日本文化體驗交流團、汽車駕駛執照課程、以及潛水員訓練課程等等。此外,校方更與多間知名企業及合作夥伴機構合作,例如飛機維修公司(HAECO/CASL)、香港電燈和香港君悅酒店,企業會提供面試機會、職場資訊以及工作內容簡介,方便同學了解有關工作,並會提供實用的建議給予同學。

招牌醫護課程 理論與實踐並重

科專HKIT擁有多年舉辦『醫科及護理科』課程的豐富經驗,致力於協助學生在護理領域的升學及職業生涯發展,其中「應用教育文憑DAE:醫科及護理科」涵蓋護理學、物理治療學、中醫及中藥學等內容,而《健康護理高級文憑HD》更獲社會福利署認可,學員最快可於第一年註冊「保健員」牌照。

課程內容理論與實踐並重,確保學員能在真實情境下熟練掌握專業技能,同時校園更設有完善的模擬病房,配備專業醫療設施和模擬病人,為學生提供接近真實的醫療環境。此外,科專HKIT的醫護課程均由經驗豐富的臨床專家授課,涵蓋註冊中醫、護士、物理治療師等,確保教學質量與專業標準。

幼教課程擺脫傳統教學模式

科專HKIT將於新學年推出「應用教育文憑DAE:幼兒教育」,運用多年來累積的寶貴經驗,為有志投身幼兒教育相關行業的學生提供培訓。課程由「幼兒教育全面觀、溝通心理學、教育活動統籌」三個科目所組成,讓同學們全面認識幼兒教育。此外,課程導師為行內專業人士,並以流動式課室體驗和實踐不同的幼教理論,同學們可以前往常規幼稚園、室內兒童遊樂場和大型公園等不同場所;透過全方位的多元學習,讓同學可以「玩住學」和「學住玩」。

王牌紀律部隊課程 達至「專科」及「專教」

「紀律部隊課程」一向是最受同學歡迎的熱門王牌課程,科專HKIT特設「應用教育文憑DAE:紀律部隊課程系列」,當中涵蓋全港的紀律部隊,而且更加是「專科」及「專教」,即是將過去傳統形式的《紀律部隊課程》,重新分拆及設定成為「消防員/救護員」、「海關」、「入境事務」、「懲教」、「學警預備訓練」5個「專科」範疇的實務文憑課程,而當中任教之導師一定及必定曾經是隸屬於該支紀律部隊的成員,從而達至「專教」的目的。

如有興趣報讀科專HKIT課程的同學,可瀏覽課程網站了解更多詳情,或通過WhatsApp或電話查詢。

應用教育文憑在資歷架構下獲得認可

Diploma of Applied Education is recognized under the Qualifications Framework

資歷級別: 3

資歷名冊登記號碼: 22/000863/L3

登記有效日期: 01/01/2023 至 31/08/2026

學校註冊編號: 525898

