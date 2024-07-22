JUPAS｜八大公布改選後統計　教大4科爭崩頭　視覺藝術38人爭一位

DSE中學文憑試上周三（17日)放榜，JUPAS大學聯招的修改課程選擇於上周六（20日）截止。8間受資助大學就公布最新數字，包括以頭三志願計算，首五個最多學生報讀的課程、首五個競爭最激烈課程，以及學額平均競爭人數。



統計顯示，首五個競爭最激烈課程中，教育大學佔了4科，各有逾34人以上競爭一個學額，當中只有10個名額的創意藝術與文化榮譽文學士 (視覺藝術)，以38人爭一個位成八大之冠。至於浸會大學的體育及康樂管理文學士(榮譽)亦上榜，22個資助學額，有近670人競爭，平均一個學位便有30人競爭。至於科技大學的工程學，則有1,575人報讀，成為今年最多人報讀的學科。



據5月底數據顯示，今年大學聯招首輪改選，當時以教大歷史教育榮譽學士競爭最激烈，有429人將課程放於BandA(首三志願），平均每43人爭一個學額；其次是中大健康與體育運動科學，平均每40.41人爭一個學額。

首五個競爭最激烈課程中，教育大學佔了4科，各有逾34人以上競爭一個學額。（資料圖片）

香港大學

香港大學最新數字中，以理學士最多學生報讀，有1,473人；教育學士(幼兒教育及特殊教育)競爭則最激烈，178人爭18個學額，平均約10人搶一個學額。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



1. JS6901 理學士

2. JS6963 工學學士

3. JS6054 文學士

4. JS6468 護理學學士

5. JS6456 內外全科醫學士

以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



1. JS6092 教育學士（幼兒教育及特殊教育）

2. JS6119 教育學士及理學士

3. JS6066 文學士及教育學士（語文教育）- 英文教育

4. JS6482 中醫全科學士

5. JS6731 社會工作學學士

中文大學

中文大學最新數字中，與港大一樣，最多學生報讀的為理學，有1,428人報讀；而健康與體育運動科學競爭則最激烈，有447人爭17個學額，平均約26人競爭；至於競爭最激烈的首五個課程中，平均最少15人爭一個學位。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



1. JS6092 教育學士（幼兒教育及特殊教育）

2. JS6119 教育學士及理學士

3. JS6066 文學士及教育學士（語文教育）- 英文教育

4. JS6482 中醫全科學士

5. JS6731 社會工作學學士

以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



1. JS4329 健康與體育運動科學

2. JS4136 中國研究

3. JS4372 教育學士（幼兒教育）

4. JS4044 藝術

5. JS4068 日本研究

科技大學

科技大學最多學生報讀工程學，有1,575人報讀，同時亦為八間院校中最多人報讀的科目，學額則有532個，平均近3人競爭。而理學士（環境管理及科技）最激烈，149人爭16個學額，平均約9人競爭。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



1. JS5200 工程學

2. JS5103 理學B組

3. JS5300 工商管理

4. JS5102 理學A組

5. JS5282 工程學– 延伸主修人工智能

JS5103 理學B組與JS5102 理學A組共設學額。

以Band A（首三志願）申請計算，首三個競爭最激烈課程：



1. JS5812 理學士（環境管理及科技）

2. JS5411 理學士（環球中國研究）

3. JS5312 工商管理學士（金融學）

城市大學

城市大學最多學生報讀工商管理學士（會計），有共1,018人報讀，平均近7人競爭。只有10個學位的社會及行為科學系 [選項：社會科學學士（犯罪學及社會學）、社會科學學士（心理學）、社會科學學士（社會工作）] ，則平均每學位有近30人競爭。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



1. JS1002 工商管理學士（會計）

2. JS1007 工商管理學士（市場營銷）

3. JS1205 電機工程學系 [選項: 工學士（電子計算機及數據工程學）、工學士（電子及電機工程學）、工學士（資訊工程學）、工學士（微電子工程學）]

4. JS1204 理學士（電腦科學）

5. JS1014 工商管理學士（金融）

以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



1. JS1110 社會及行為科學系 [選項：社會科學學士（犯罪學及社會學）、社會科學學士（心理學）、社會科學學士（社會工作）]

2. JS1113 社會科學學士（社會工作）

3. JS1025 管理科學系 [選項: 工商管理學士（商業決策分析）、工商管理學士（環球營運管理）]

4. JS1111 社會科學學士（犯罪學及社會學）

5. JS5282 社會科學學士（國際關係及全球事務）

理工大學

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



1. JS3310酒店及旅遊管理（榮譽）理學士組合課程（酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理）

2. JS3648護理學（榮譽）理學士組合課程 - 護理學（榮譽）理學士

3. JS3050時裝（榮譽）文學士組合課程（時裝設計 / 針織時裝設計 / 內衣及運動服裝 / 時裝商務 / 時裝創新及科技）

4. JS3569設計學（榮譽）文學士組合課程（廣告設計 / 環境設計 / 信息設計 / 交互設計/ 室内設計 / 媒體設計 / 產品設計 / 服務創新設計 / 社會創新設計）

5. JS3080管理及市場學（榮譽）工商管理學士組合課程（管理學 / 市場學）

以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



1. JS3320中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程

2. JS3310酒店及旅遊管理（榮譽）理學士組合課程 （酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理）

3. JS3569設計學（榮譽）文學士組合課程（廣告設計 / 環境設計 / 信息設計 / 交互設計 / 室内設計 / 媒體設計 / 產品設計 / 服務創新設計 / 社會創新設計）

4. JS3070環球商業及物流、航空、航運及供應鏈管理（榮譽）工商管理學士組合課程（環球商業及物流 / 航空管理及金融 / 國際航運及物流管理 / 供應鏈管理及分析）

5. JS3180資訊及人工智能工程學（榮譽）工學士 / 理學士組合課程（物聯網 / 人工智能 / 資訊安全）

浸會大學

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



1. JS2120 工商管理學士（榮譽）

2. JS2510 理學士(榮譽)

3. JS2610 文學士(榮譽) / 社會科學學士(榮譽) (歐洲研究 [法文/德文] / 地理 / 全球及中國研究 / 政治及國際關係學 / 歷史 / 社會學)

4. JS2660 社會工作學士(榮譽)

5. JS2620 體育及康樂管理文學士(榮譽)

以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



1. JS2620 體育及康樂管理文學士(榮譽)

2. JS2370 傳理學學士(榮譽) - 遊戲設計與動畫主修

3. JS2660 社會工作學士(榮譽)

4. JS2930 工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)

5. JS2340環球螢幕演技藝術學士(榮譽)

嶺南大學

嶺南大學有三科既佔據首五位最多學生報讀的課程，同時亦是競爭最激烈；分別為動畫及數碼藝術(榮譽)文學士、電影與視覺藝術(榮譽)文學士，以及歷史（榮譽）文學士。

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



1. JS7200 工商管理（榮譽）學士

2. JS7709 歷史(榮譽)文學士

3. JS7101 中文(榮譽)文學士

4. JS7133 動畫及數碼藝術(榮譽)文學士

5. JS7905 電影及視覺藝術(榮譽)文學士

以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



1. JS7133 動畫及數碼藝術(榮譽)文學士

2. JS7905 電影及視覺藝術(榮譽)文學士

3. JS7709 歷史(榮譽)文學士

4. JS7303 社會科學(榮譽)學士 - 心理學

5. JS7123 環球可持續發展(榮譽)博雅學士

教育大學

以Band A（首三志願）申請計算，首五個最多學生報讀的課程：



1. JS8404幼兒教育榮譽學士

2. JS8325體育教育榮譽學士

3. JS8726運動科學及教練榮譽理學士

4. JS8246小學教育榮譽學士 - 數學

5. JS8105中國語文教育榮譽學士

以Band A（首三志願）申請計算，首五個競爭最激烈課程：



1. JS8813創意藝術與文化榮譽文學士 (視覺藝術)

2. JS8381歷史教育榮譽學士

3. JS8726運動科學及教練榮譽理學士

4. JS8325體育教育榮譽學士

5. JS8428地理教育榮譽學士