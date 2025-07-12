九龍信義學生獲城大電機直接錄取　曾以視障輔助產品獲亞太創科獎

【DSE 2025】文憑試將於7月16日正式放榜，此前各院校的直接錄取計劃（SNDAS）結果均已公布，其中來自基督教香港信義會信義中學（下稱九龍信義）的望月謙同學（Ken）就憑創科表現，獲得城市大學電機工程學直接錄取。望月謙曾代表學校以至香港參加各項創科比賽，包括憑以人工智能驅動輔助視障人士在商店自主購物的「A-EYE」獲得獎項「2024亞太資訊及通訊科技大獎（APICTA）」高中組金獎。



望月謙表示，中六期間他曾經猶豫應否為了備戰文憑試而放棄參加於12月在汶萊舉行的亞太資訊及通訊科技大獎，坦言學校推薦直接錄取計劃提供其他升學途徑，對他的幫助很大，讓他可以專注於創科發展，以創科成就入學。城大協理學務副校長（數碼學習）、電機工程學系教授張澤松表示，計劃有助學生專注於他們有熱情的範疇，同時提供升學方面的信心。



望月謙（左）是「2024亞太資訊及通訊科技大獎（APICTA）」的得主，亦是應屆DSE考生，他透過學校推薦直接錄取計劃獲得城市大學電機工程學系錄取。城大協理學務副校長（數碼學習）、電機工程學系教授張澤松（右）是望月謙的創科恩師之一。（梁鵬威攝）

望月謙憑着「A-EYE」智能購物助理，成功在2024亞太資訊及通訊科技大獎（APICTA）中奪得高中組金獎。（資料圖片／基督教香港信義會信義中學提供）

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學校推薦直接錄取計劃提供升學出路 專注創科爭大學入場券

不少學生於升讀中六後，都會思考是否要暫時放下課外活動，專心備戰文憑試。望月謙亦有同樣的煩惱，但由於知道有學校推薦直接錄取計劃，只要學生在個別範疇有特殊興趣或才華，即可有機會透過計劃獲本地大學不考慮文憑試成績的前題下直接錄取，促使他勇往直前參加更多比賽，期望贏取更多獎項以證明自己的創科能力，再爭取透過計劃升讀大學。

他坦言，自己大部份獎項於就讀中六期間獲得，當初在12月參加亞太資訊及通訊科技大獎前，曾與老師討論是否要放棄參賽，以預留時間溫習，但他認為參加該項比賽機會難得，而且有信心贏得比賽，加上自己的興趣及能力都在創科方面，「我覺得我100%擺落去，可能會有啲結果」。他慶幸最後獲得佳績，賽後亦獲學校提名參加直接錄取計劃。

望月謙（左）表示，學校推薦直接錄取計劃使他可以透過創科成就升讀大學，而城大協理學務副校長（數碼學習）、電機工程學系教授張澤松（右）亦認為，直接錄取計劃可以為學生升學提供一份安心。（梁鵬威攝）

張澤松教授認為，直接錄取計劃絕對為學生升學提供了一份安心，「佢哋只要搵到自己專注嘅嘢、鍾意嘅嘢，佢哋必定做得好，只要佢哋能夠早啲訂立目標，佢哋就可以勇往直前一路去衝」，成為範疇內的頂尖人才，獲得入讀大學的機會。

疫情下自學編程成起點 「一小時編程香港」啟發大學夢

望月謙於疫情期間透過在網上觀看短片自學編程，其後開始參加創科比賽，陸續獲得不同獎項。（梁鵬威攝）

望月謙自小已有發明東西的想法，但一直未有實現，真正走上創科之路緣於中三期間，因疫情關係經常留在家中，一時興起就花十多小時看網上短片自學編程，發現編程比想像中容易，於是繼續鑽研，短短一個月後就參加編程比賽並獲得九龍區亞軍，「嗰個係一個好大嘅動力，我覺得自己喺呢方面都算係擅長，就繼續去做Project（項目），再去參加比賽」，發現「原來我一直想要可以做到呢啲發明嘅能力，就係編程」。

望月謙已是準大學生，但他直言自己過去對大學沒有憧憬，直至參加由城大主辦的「一小時編程香港」，認識到很多來自世界各地一流大學的人才，深受啟發，「我想變到好似佢哋咁優秀，所以我覺得我應該要學學佢哋，咁我一定要入大學」。

望月謙（右）於參加「一小時編程香港」後，確立要入讀大學，以至是城大的想法。張澤松教授就希望，可以透過「一小時編程香港」啟發更多學生對工程學科的興趣。（梁鵬威攝）

望月謙考慮到城大的環境國際化，可以提供豐富的機會與世界各地的人才交流，啟發思維及視野，是最適合自己的大學，從此以入讀城大為目標。至於選擇電機工程學系，則是因為於參加「一小時編程香港」期間遇上創科恩師之一的張澤松。他與張澤松討論後得知入讀電機工程學系可以同時學到編程語言及電子硬件的知識，有助建立更廣闊的知識基礎，配合未來發展。

張澤松指，期望有更多中學生透過城大舉辦的活動認識創科，於升讀大學時選修工程學，即使學生最後並非入讀城大亦不成問題，「我哋目的係希望佢起碼將工程學科擺喺佢嘅選項，當然好似Ken咁樣，叫做骨幹嘅成員想入嚟城大，我哋覺得係一個Bonus」。

望月謙已經擁有自己的發明品，下一步是繼續改進並考慮推出市場。他認為城大鼓勵學生及校友創業，與自己未來的發展方向吻合，亦是他選擇入讀城大的原因之一。張澤松補充指，城大會為學生創業提供不同支援，例如透過「HK Tech 300」配對導師及投資者，亦可提供種子基金、協助申請專利、尋找客人、配對律師及會計師等。

成功走上創科路 感謝母校及家人支持

望月謙（左）對母校及家人的支持表示感謝，而張澤松教授亦讚揚望月謙會不斷尋找方法提升自己，是值得學習的模範。（梁鵬威攝）

望月謙表示，現時在創科方面的發展成果，亦要感謝中學母校一直的栽培，包括梁冠芬校長的支援，以及吳宏業副校長、鄭志成老師、已經離任的吳國毅老師和其他很多很多的老師的指導。他特別提到在開發「A-EYE」之前，曾與老師們討論產品研發方向，獲得寶貴而關鍵的建議，調整「A-EYE」不再針對視障人士的日常行路安全性問題，而是針對購物上的障礙，使產品有更大機會獲獎。

他又提到，要感謝家人們的支持，特別是即使爸爸不太明白創科，但仍然盡力支持，願意資助他購買不同的硬件及軟件。他又笑言，爸爸同樣十分支持他決心入讀城大的意願，即使可以入讀其他名氣或排名更高的大學，亦會支持他入讀城大。

師長們都大讚望月謙自學能力很強，並有獨到的商業思維。上圖右起為基督教香港信義會信義中學鄭志成主任、吳宏業副校長、望月謙同學、梁冠芬校長、黃炎偉老師。（黃寶瑩攝）

望月謙開發了一款專為視障人士而設的智能裝置「A-EYE」，透過語音助理幫助他們在商店裏自主購物。（資料圖片／黃寶瑩攝）

張澤松亦借此機會，表示對望月謙的欣賞，提到他除了在創科方面有才能之後，亦有服務別人的心，例如義務幫助「一小時編程」撰寫全新的官方網站、幫忙任教編程課堂，性格上亦願意分享自己的想法及聆聽別人的建議，再去改進自己的項目，亦不會滿足於現狀，會不斷找方法提升自己，「我覺得呢個態度同佢嘅能力，即係諗到就做到，呢個係好值得去模仿同學習」。

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