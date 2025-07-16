中國婦女會中學誕終極狀元　草蜢成員與兩餸飯關注組版主也是校友

中學文憑試（DSE）今日（16日）放榜，香港中國婦女會中學王海博（Henry）在7科奪得5**及公民科達標，數學延伸部分M2同摘5**，成為中學文憑試2018年以後首位「終極狀元」。位於西灣河、創校於1978年，香港中國婦女會中學辦學團體為香港中以「博學篤志」為校訓，著名校友包括本地著名攝影師夏永康、商台節目監製少爺占、歌唱組合草蜢成員蔡一傑及香港兩餸飯關注組版主黃旭熙。



王海博（Henry）在7科奪得5**及公民科達標，數學延伸部分M2同摘5**，成為「終極狀元」。（鄭子峰攝）

王海博（Henry）在7科奪得5**及公民科達標，數學延伸部分M2同摘5**，成為「終極狀元」。（鄭子峰攝）

王海博（Henry）在7科奪得5**及公民科達標，數學延伸部分M2同摘5**，成為「終極狀元」。（鄭子峰攝）

2025 DSE終極狀元王海博在內地出生，3歲來港接受香港教育的他今日透露，準備文憑試期間沒有補習，主要靠學校老師指導、同學之間互相分享筆記。

創校於1978年以「博學篤志」為校訓

有人說學校是學生第二個家，那麼終極狀元的第二個家是什麼來頭。香港中國婦女會中學位於西灣河太祥街，是所資助中學，創校於1978年，並以「博學篤志」為校訓。

學校使用英文作教學語言，除中文、中史及普通話科外，所有科目均以英語教學。據介紹，校方一貫重視發展學生的兩文三語，營造適切的語言學習環境；發展學生的語文能力。學習和教學策略亦注重學生語文能力發展，通過從閱讀中學習、專題研習等，配合以學生為本的互動學習形式，發展學生共通能力。

去年首誕DSE狀元

香港中國婦女會中學創校首年收取第四及第五組別學生多於八成，由2001-2002年度起至今收取第一組別學生達100%；在公開考試更創下佳績，會考最佳成績為九科全優，高考最佳成績為五科全優，去年香港中學文憑試亦誕生一名女狀元姚臻怡。

本地著名攝影師夏永康。（資料圖片/陳葦慈攝）

歌唱組合草蜢成員蔡一傑。（資料圖片/梁碧玲攝）

香港兩餸飯關注組版主黃旭熙。（資料圖片/夏家朗攝）

香港中國婦女會中學著名校友包括本地著名攝影師夏永康、商台節目監製少爺占、歌唱組合草蜢成員蔡一傑及香港兩餸飯關注組版主黃旭熙。