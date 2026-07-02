IVE兩名畢業生分別獲60萬獎學金赴英升學　計劃畢業後回港工作

兩名專業教育學院（IVE）畢業生獲頒6萬英鎊（約港幣60萬元）的「賀維雅基金會獎學金」，全額資助往英國升學。獎學金得主之一劉嘉慧，自小對醫療行業感興趣，DSE放榜後在VTC修讀文憑，後銜接IVE生物醫學高級文憑畢業，現於英國貝爾法斯特女王大學攻讀生物醫學學士學位；另一位獎學金得主陳希羽是IVE電腦及電子工程高級文憑畢業生，他現於英國伯明翰大學攻讀計算機科學學士課程，兩人計劃明年畢業後，將學成後回港。



劉嘉慧由基礎課程文憑（DFS）起步，憑著對醫療化驗的熱忱與實踐能力成功獲頒獎學金。她現已在英國貝爾法斯特女王大學攻讀生物醫學學士學位。（VTC提供圖片）

從文憑至高級文憑 獲獎學金赴英升學

「賀維雅基金會獎學金」得主之一的劉嘉慧，現於英國貝爾法斯特女王大學攻讀生物醫學學士學位，她期望將來投身本地公共衞生及化驗行業，例如加入政府化驗所，將在海外汲取的科研知識與經驗帶回香港，為本港人才發展貢獻力量。

IVE生物醫學高級文憑畢業生劉嘉慧認為，IVE課程設計緊貼國際業界標準，強調動手操作與理論並重，令她在英國的學習更得心應手。（VTC提供圖片）

受電視刻啟發 憧憬醫療行業

劉嘉慧自幼受醫護題材電視劇啟發，一直對醫療行業充滿興趣。DSE放榜後選擇入讀VTC健康及生命科學基礎課程文憑（DFS），期間透過接觸基本實驗室技術、化學活用及生命科學等範疇，加深了她對相關專業領域了解，亦發掘自己興趣與潛能，確立志向，並由DFS銜接IVE生物醫學高級文憑。

「第一次在實驗室利用顯微鏡觀察樣本時，不但大開眼界，亦深深被科研工作吸引。我發現相比前線護理工作，自己更熱愛化驗室內嚴謹的科研與後勤化驗工作。」 劉嘉慧

IVE生物醫學高級文憑畢業生劉嘉慧認為，IVE課程設計緊貼國際業界標準，強調動手操作與理論並重，令她在英國的學習更得心應手。（VTC提供圖片）

劉嘉慧表示在IVE學習到的移液、電泳及血液學細胞分類等實用技能，與英國大學實驗課堂的內容高度接軌，讓她能迅速投入學習，無論在課堂討論或實驗表現上均表現游刃有餘。

興趣驅動潛能 開啟創科之路

IVE電腦及電子工程高級文憑畢業生陳希羽，在學期間表現卓越，屢獲創科比賽獎項，並獲「賀維雅基金會獎學金」全額資助赴英升學深造。（VTC提供圖片）

同樣獲得「賀維雅基金會獎學金」全額6萬英鎊資助的，還有IVE電腦及電子工程高級文憑畢業生陳希羽。他自小對科技發展深感興趣，中學時期未能適應較側重背誦的傳統教學模式，直至入讀IVE電腦及電子工程高級文憑課程後，重燃對學習的熱情，逐步發掘自身潛能。

陳希羽分享IVE課程強調動手實踐，在興趣驅動下，他不單成績名列前茅，更在多個科研比賽中大放異彩，包括曾帶領團隊開發配合電子行車證的智能系統，以提升交通管理效率，榮獲香港工程師學會「香港電子項目比賽」的「智慧科技應用獎」。

IVE電腦及電子工程高級文憑畢業生陳希羽獲「賀維雅基金會獎學金」全額資助赴英升學深造。（VTC提供圖片）

在獲得「賀維雅基金會獎學金」全額資助後，陳希羽已赴英國伯明翰大學攻讀計算機科學學士課程，並計劃畢業後回港投身電腦工程領域，貢獻所長。

陳希羽認為IVE課程有助他奠定電子工程原理與實戰操作邏輯，與英國大學著重的學術理論形成互補，令他能更快掌握新知識並適應當地學習環境。（VTC提供圖片）

300名VTC學生曾獲資助

「賀維雅基金會獎學金」成立於2004年，已支持近300名傑出VTC學生前往英國升學深造，當中逾半得獎者其後更在英國或香港取得碩士學位，掌握業界前沿技能，持續為香港培育具國際視野的專業人才。