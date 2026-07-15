DSE放榜｜董玉娣中學狀元慳家留港讀醫　冀減父親重擔過更好生活

保良局董玉娣中學今年首度誕生女狀元李心兒，該校亦是連續兩年誕生狀元。李心兒正遠赴美國哈佛大學修讀暑期課程，未能親身回校領取成績單，由家人代領。 她於視像訪問中指父親是家中經濟支柱，工作繁忙且有財政壓力，因此沒有修讀補習班，亦決心留港入讀中文大學醫學系，節省學費開支及為家庭換取更穩定的生活。她希望日後成為一位有同理心的醫生，不會因名氣而拍片或「做啲好似KOL做緊嘅嘢」。



李心兒透過網上訪問分享自己準備DSE過程的心得，和未來學業和職業導向。（校方提供相片）

今早李心兒母親（右二）及姊姊（右一）家人收到學校老師電聯，得悉李心兒成為「狀元」消息後都表示震驚。（彭紹殷攝）

考試後自覺某份科目發揮未如理想 成為狀元感震驚

現時，李心兒因獲得由哈佛大學香港校友會教育基金舉辦的2025年「哈佛書獎」獎學金，遠赴美國哈佛大學修讀為期七星期課程，今日未能親身回校領取成績單，由家人負責代領。李心兒透過網上訪問分享自己準備DSE過程的心得，和未來學業和職業導向。

今早李心兒家人收到學校老師電聯，得悉李心兒成為「狀元」消息後都表示震驚，李心兒的姐姐指從未預想過，因為李心兒完成考試後坦言在某部份科目未能發揮平時水準，惟有保持「考完就算啦，自己享受下暑假」的心態。因此，就連李心兒本人對於自己成為狀元感震驚。

李心兒透過網上訪問分享自己準備DSE過程的心得，和未來學業和職業導向。（彭紹殷攝）

盼讀中大醫科成為有同理心的醫生 不會因名氣而做KOL

李心兒打算入讀中文大學醫學系，提到她到公立醫院就診經歷，深知雖然病人和醫生相處時間較少，但病人總希望找到一位可信任的醫生。她的目標並非成為一位具權威的醫生，而是希望成為「一個真心可以幫到人，同有同理心嘅醫生」。

她又指，作為醫生不應該以名氣和明利為首，她形容自己不算一個太高調的人，不會因為想獲得名氣而拍片或「做啲好似KOL做緊嘅嘢」。

李心兒透過網上訪問分享自己準備DSE過程的心得，和未來學業和職業導向。（校方提供相片）

為減少家庭負擔 選擇留港就讀大學

她一向有了解外國大學課程，而且非常嚮往外國讀書生活，但考慮到學費昂貴，家庭負擔必然增加，加上自己的朋友都身處在香港，所以決定留港。她又相信努力讀書能夠為家人未來換取一個更穩定生活—— 她的父親是家庭經濟支柱，工作非常繁忙，有一定的財政壓力。

香港係屋企，所以我都係想留返喺香港讀書…… 如果我努力讀書之後，可以過一個更好嘅生活，我覺得係值得嘅。 李心兒

李心兒（右）除了學業成績優秀之外，她平日熱愛打乒乓波和羽毛球，她有參加學校乒乓球校隊。（校方提供相片）

父親反勸不要「死讀書」 站在鞋櫃前溫習

雖然家人未來生活成為李心兒努力讀書的驅動力，但平時爸爸反而會勸告她不要「死讀書」，應偶爾出外放鬆心情等等，姐姐認為大多時候都是李心兒向自己施加壓力。母親則指有時候家人在家中看電視聽音樂或打算外出用膳，女兒仍堅持留家自動自覺溫習。女兒有時甚至會將書本放在鞋櫃，站立溫習，母親表示：「所以我真係唔擔心佢（成績），因為佢無時無刻就係攞住本書喺度睇。」

李心兒班主任指她一向名列前茅，不會允許自己犯一些低級錯誤。平時李心兒經常向老師發問一些非常細微的問題，「即使佢已經去到5**嗰條線，佢都唔會俾自己止步，會追求攞再多幾分」。

狀元李心兒姐姐（前排左一）認為大多時候都是妹妹向自己施加壓力。母親（前排左二）則指有時候家人在家中看電視聽音樂或打算外出用膳，女兒仍堅持留家自動自覺溫習。（彭紹殷攝）

憂補習班學費增家庭負擔 甚少用AI因老師更準確

李心兒由中三起便沒有參加任何補習班，自行分配溫習時間。她說：「其實有佢哋（中學老師）已經足夠，無論佢哋俾我嘅資源定係佢哋教我嘅嘢，佢哋差唔多都好似補習老師一樣。」

她提到不參加任何補習班另一個原因，是因為補習班學費同樣會增加家庭經濟負擔，「唔想俾太大壓力俾屋企。」同時，她平日甚少利用AI輔助學習，因為她發現AI生成的答案有時錯漏百出，「反而問學校老師仲準確過AI」。

狀元亦是乒乓波和羽毛球高手 現於美國緊貼世界盃賽事

李心兒認為生活不應該只局限於讀書，她反而嘗試發掘多方面興趣，例如她熱愛打乒乓波和羽毛球，準備DSE期間也會抽時間與朋友和家人出外運動。現在身處美國的她，因為不受時差所限，她可以放鬆地欣賞世界盃賽事，她十分支持英格蘭隊贏取世界盃冠軍。

余熯祈體育科奪5**，盼未來跟隨其父成為中學體育老師。（彭紹殷攝）

同校學生余熯祈修讀體育科奪5** 盼隨其父成為中學體育老師

除了狀元李心兒之外，該校不少學生同樣奪得佳績，其中余熯祈獲得體育科5**，每年全港僅有6至10位同學獲得如此佳績。余熯祈熱愛足球，曾經有意成為職業足球選手，但後擔心生計不穩定，最後希望就讀中文大學體育系，日後跟隨其父擔任中學體育科老師。

余熯祈父親指備戰DSE期間，兒子向自己請教有關體育科DSE課程的知識，非常自律，會自訂時間表操練運動。