DSE 2026|狀元點樣用AI？多人AI助學習 有狀元怕AI答案錯寧問老師

【文憑試/DSE/放榜/狀元】現時AI十分普及，政府亦推動全民AI，並鼓勵師生於教學之下應用AI，到底一眾狀元如何看AI？他們有沒有用AI協助溫習？



保良局羅氏基金中學超級狀元黃樂彥強調人類應該學習使用AI，以免被取代，自己亦有使用AI提升學習中文範文。拔萃女書院狀元羅苡庭則使用AI批改自己作文，以獲取簡單的評語，計劃入讀醫科的她認為醫生或醫療工作暫時不會被AI取代，因為醫生工作涉及不少道德問題。不過，亦有狀元沒有使用AI幫助學習，例如保良局董玉娣中學狀元李心兒就甚至少用AI，因為AI的答案不準確，寧可直接向老師提問。



保良局羅氏基金中學超級狀元黃樂彥：

應學用AI免被取代 曾以AI溫習中文範文

保良局羅氏基金中學超級狀元黃樂彥認為人類需要學習AI，以免被取代，並運用AI取得更出色的發展。（林子慰攝）

黃樂彥引用「AI究竟係你既對手定你既一對手」，指出若AI繼續發展，的確有可能會取代部分人，因此有需要學習和運用AI，在社會不同範疇取得更加出色的發展。

但同以往所有既technological advancement（科技進步）一樣，人類應該學習使用AI，令到佢唔再只係我哋嘅取代品，而係我哋嘅工具， 黃樂彥

他曾使用AI溫習及做題，例如讓AI根據中文12篇範文出試題，協助釐清各篇範文之間的分別及主旨，以更快速地鞏固知識。至於如何看待AI對未來的影響？

培正中學超級狀元熊鎧蕎

AI有時出錯 糾正AI錯誤溫故知新

培正中學超級狀元熊鎧蕎。（何姿瑩攝）

熊鎧蕎表示，溫習時會運用AI生成問題輔助學習，她坦言AI並非百分百準確，有時岀錯，但正因如此，她可以透過糾正AI的錯誤來温故知新，強化知識，同時確保自己了解每個課題。

拔萃女書院狀元程熹

AI生成題目 作答後請教老師

拔萃女書院狀元程熹（左）及羅苡庭（右），她們兩人均有使用AI輔助學習。

程熹表示，平日有用AI生成題目，供自己操卷用，但她認為不能盲目依靠AI，指AI所提供的資料有機會出錯。她指，自己會以AI生成中文作文題目，在寫完文章後，會徵詢老師的意見，「因為我覺得老師嘅意見係比AI準確」。

拔萃女書院狀元羅苡庭

醫生工作涉道德決定 AI暫難取代

羅苡庭表示，平日有以AI預測題目，例如在英文考試前，會以AI生成一些題目自行練習，亦會用AI來改作文。

因為畀老師改（作文）嘅話，可能有時會少少花時間，如果直接send篇文畀AI改，AI就可以即時畀到啲簡單評語我，讓我改進 羅苡庭

她又認為AI暫時不會取代醫生或醫療方面的工作，醫生要處理很多道德上的問題，認為AI是一個「是與不是」的算法，但現實中有很多情況要考慮，故人類醫生是有需要的。

王錦輝中小學狀元劉子湉

用AI針對中文弱項 發掘寫作素材

香港浸會大學王錦輝中小學狀元劉子湉以AI針對自己的弱點中文科輔助學習。

香港浸會大學王錦輝中小學狀元劉子湉直言中文科的挑戰最大，特別是文言文基礎較弱，作文亦容易離題。備考期間，她運用AI發掘寫作素材作文，「自己去分析邊啲係可能考評局會可以接受，或者覺得唔可以接受嘅」，再交予老師批改。

沙田崇真中學狀元鄭一力

AI發展難預測 籲注視當下即可

沙田崇真中學狀元鄭一力坦言AI發展難預測，注視當下已經足夠。

鄭一力說自己有使用AI協助學習，亦有擔心未來自己的工作會否被AI取代。他指AI發展難以預測，但所有人都同樣要面對可能被AI取代的議題。他建議將心力放在當下，畢竟預測十多二十年後的事實在太難。

協恩中學超級狀元劉彥彤

習慣自行整理筆記不使用AI

協恩中學超級狀元劉彥彤的溫習筆記全部以人手完成，未有使用AI。（彭彥怡攝）

劉彥彤就指自己升中初期，生成式AI還未普及，因此習慣以人手整理筆記，過去所有筆記亦以人手完成。日常乘車或小息時，亦會透過自問自答的方式幫助自己溫習。

保良局董玉娣中學狀元李心兒

甚少用AI 問老師答案更準確

李心兒現時身在外地，以網上形式接受訪問。她指AI容易出錯，因此甚少使用AI輔助學習，傾向直接向老師提問。（彭紹殷攝）

李心兒就說自己並不偏向使用AI，靠自己溫習。她說自己平日甚少利用AI輔助學習，因為現時AI生成的答案很容易出錯，認為「反而問學校老師仲準確過AI。」

皇仁書院超級狀元吳家穎

主要使用AI助理解抽象概念

皇仁書院超級狀元吳家穎。（黃寶瑩攝）

吳家穎指自己溫習多用操卷等傳統方法，只有要理解抽象概念時才會使用AI。被問及有沒有推薦的AI，他則指不同的AI有不同功能，效果因人而異，但他也鼓勵學生多用AI協助溫習。

皇仁書院狀元趙汝謙

AI難做到安撫病人 未能取代醫生

皇仁書院狀元趙汝謙。（黃寶瑩攝）

趙汝謙同樣計劃入讀醫科，被問到認為AI將來會否取代醫生，他表示醫生除了治病外，還要醫治人心，例如做到安撫病人等，認為AI現時仍未做到，因此AI難取代醫生。

喇沙書院超級狀元許樂（右）及狀元莊梓謙（左）並認為AI不能取代真人老師。（陳巧恩攝）

英華女學校超級狀元唐小雅（左）亦認為AI不會取代真人。

喇沙書院超級狀元許樂及狀元莊梓謙就認為，現時AI仍然不足以取代不到真人老師。英華女學校超級狀元唐小雅亦認為AI不會取代真人，過去有使用AI訓練作文。