遊戲界警訊（下）：繼續探討黑店詐騙手法！慎防二手當新貨

上次筆者跟大家熟過一些遊戲黑店詐騙手法，例如換走原裝配件，改用冒牌及仿製配件等。對於不熟悉遊戲的新玩家來說，一來未必可及時發現箇中分別，二來遇著黑店的話，對方亦不會讓客人有機會仔細驗查。不過總有辦法避免受騙，留意下文便會談及。

翻新機當新機

所謂翻新機，簡單來說就是修理過的二手機，有些黑店專門收購一些二手SWITCH，甚至是壞SWITCH，經修理後放入預先準備的包裝盒當新機出售。理論上，客人可要求檢查SWITCH機身序號，是否跟包裝盒相同，若果主機跟包裝盒序號不一致，可能意味主機被人換過。有行家提醒，若果店員拒絕檢查序號（例如阻做生意），那麼客人就要提高警覺，甚至改去其他舖頭購買。大家別忘記，無論是翻新機或冒牌手掣，即場開機試玩幾分鐘是沒問題的，但之後如何是另一回事，所以允許客人試玩，不代表眼前產品一定是全新的。

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二手遊戲當新貨

其實黑店亦可能將二手遊戲當新貨出售，若果大家有買原裝遊戲（不論機種），是否覺得透明包裝袋「很緊」，即使小心翼翼從底部拆開膠袋，要再套回去是很難的，甚至可能弄穿膠袋。每當新遊戲推出，總會有些人跟風而買，之後發覺不適合自己就放二手市場；或者有人用兩三日就爆機，之後趁高價賣掉。因此部分黑店可以在遊戲推出不夠一星期內，就收到二手貨，之後自行包裝，用膠袋機封口就當全新貨賣。其實很多這類有包裝的遊戲，其膠袋明顯包得較鬆，有點像漫畫書般，包得不太緊的，大家拿上手就要留意一下，雖說二手遊戲都可以玩到，但內裡的特典DLC下載碼（若有的話）可能無效。

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歐美日行版遊戲大兜亂

同一款遊戲可能有幾個版本，即本港行貨（可再細分為中文版、英文版、日文版等）、美版、歐版 / 澳洲版、日版等。理論上，由於SWITCH及PS4不設區碼限制，若大家選購行貨主機，亦可玩到其他地區遊戲，但不代表DLC是共通的。另外，有些中文版遊戲是行貨獨有的，例如CAPCOM《DEVIL MAY CRY 5》行貨版，就特別加入「中文字幕」DLC下載碼，若大家選購歐/美/日版（水貨），或二手行貨版（假設已用下載碼），就不會有中文字幕。

有些黑店未必會如實說清楚這些情況，例如客人想買某遊戲的「中文行貨」，店員可能給予歐版水貨，之後補句「這版本可選多種語言，包括中文」。若果客人以為「有中文字幕就是行貨」的話，那麼可能誤買歐版水貨，之後發現遊戲DLC要去歐版PSN / 任天堂e-shop才可下載。由於歐版遊戲批發價較低，黑店誤稱是行貨，目的可能是賺取中間差額。

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慫恿客人購買不必要物品

這不算是欺騙，而是不太恰當的銷售手法。有些店員會慫恿客人購買不必要的周邊產品，因為部分周邊產品較易賺錢，尤其是一些內地製的非官方產品，例如風扇、主機架、保護套等，售價較浮動。有行家稱，有些店員會誇大某遊戲機的散熱很差，所以需要加添散熱風扇。

機能較強的PS4 PRO的確較耗電，主機較易變熱；拿起SWITCH戶外遊玩一段時間，機背亦會有些微熱的，但是否要額外加裝風扇，都要視乎本身環境如何，例如玩家在客廳擺放PS4 PRO，而機身通風位有足夠空間，四周空氣流通的話，其實毋須買風扇；SWITCH在正常情況下僅發出微熱，只要玩家不是長時間開遊戲機的話，其實亦不必購買風扇。若果大家認為有需要這類周邊產品，不妨式先考慮清楚，甚至另行格價。

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結論：便宜莫貪、事前應做功課

我跟多位行家討論這類詐騙手法，結論是「萬變不離其宗」，慣常都是換走原裝配件、收起某配件（再要求加錢補購）、二手貨經包裝後當全新賣，資深玩家通常都不會中計，但新玩家有可能中招。有行家稱，聽聽客人問甚麼問題，已大概估到對方是否熟悉行情。例如客人問：「我想買SWITCH給小朋友，請問有甚麼適合他們玩？」通常資深玩家不會問這些問題，因為他們心目中已有想買的遊戲，毋須店員介紹。

部分黑店遇著新客，通常會推銷「一新一舊」給對方，例如大熱的《OVERCOOKED 2》、《MARIO KART 8》，再配搭一些舊作、存貨較多的遊戲，例如推出已有兩年《1-2 SWITCH》。對於資深玩家來說，他們不會考慮《1-2 SWITCH》之類的舊遊戲。黑店一旦發現顧客對遊戲毫不熟悉，就有可能集中推介滯銷、冷門遊戲。

平心而論，大家若不熟悉某產品的話，不妨先上網、問朋友多找資料，正如筆者本身是蘋果粉絲，由iPhone 4用到iPhone XS MAX，當然很熟悉iPhone產品及市場走勢，但不代表我購買ANDROID手機就不會被騙，所以事前做功課是必要的。

其次，就是我上期談及的「便宜莫貪」，SWITCH行貨普遍售價約$2200，若看到某店舖開價$1800，這可能是個陷阱！一般大型百貨公司、連鎖電器店，SWITCH行貨可能賣$2300至$2400，雖說售價較貴，但起碼換來「信心保證」，不用擔心被換走配件、買了二手機。幸好SWITCH及PS4行貨產品，都有不少遊戲店獲官方認可，大家根據相關名單去選購產品會較有保證。

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