NBA︱季後賽戲碼出爐　湖人占士勇士居里兩大巨星或只能活一個？

NBA季後賽戲碼出爐，西岸兩大巨星勒邦占士和史提芬居里分別領軍的洛杉磯湖人和金州勇士，均要出戰附加賽，甚至有機會要爭奪最後一個季後賽席位，兩者只能活一個。



占士與湖人，隨時要跟居里領軍的勇士爭奪季後賽最後一席。（路透社）

NBA季後賽戲碼（括弧內為種子排名）

東岸

(1）塞爾特人 對 （8）附加賽勝出者

(2）紐約人 對 （7）附加賽勝出者

(3）公鹿 對 （6）溜馬

(4）騎士 對 （5）魔術



東岸附加賽

（7）76人 對 （8）熱火

（9）公牛 對 （10）鷹隊



西岸

(1）雷霆 對 （8）附加賽勝出者

(2）金塊 對 （7）附加賽勝出者

(3）木狼 對 （6）太陽

(4）快艇 對 （5）獨行俠



西岸附加賽

（7）塘鵝 對 （8）湖人

（9）帝王 對 （10）勇士



居里能否帶領勇士在劣勢中再闖季後賽？（路透社）

西岸兩大勁旅洛杉磯湖人、金州勇士今季常規賽均表現在水準以下，雙雙跌入附加賽。湖人以47勝35負排第8，勇士在最後10場8勝2負，以46勝36負排第10，搶得西岸附加賽最後一席。

湖人如能擊敗塘鵝，便可取得場季後賽7號種子資格。勇士必須連贏兩場，他們先要擊敗帝王，繼而面對湖人對塘鵝的負方。換言之，如果湖人不敵塘鵝，而勇士又能力壓帝王，便會上演湖人對勇士的西岸8號種子大戰。