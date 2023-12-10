NBA｜湖人挫溜馬奪首屆季中錦標賽　占士與AD大爆男人的浪漫

撰文：吳慕兒
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NBA在拉斯維加斯首辦季中錦標賽（in-season tournament championship），決賽由湖人對溜馬，焦點落在勒邦占士（LeBron James）與哈利貝頓（Tyrese Haliburton）的兩代巨星對決。
不過今場主角是獨攬41分、20籃板、5助攻和4封阻的湖人另一主將安東尼戴維斯（Anthony Davis／AD），他帶領球隊以123：109擊敗溜馬封王——即使去到領獎環節，又是另一回事。

安東尼戴維斯帶領湖人挫溜馬，贏得NBA首屆季中錦標賽。（路透社）

AD決賽閃耀　占士獲頒MVP

AD不止數據突出，還迫使溜馬球員端拿（Myles Turner）滿犯離場，表現耀眼。今場後備上陣的利亞維斯（Austin Reaves）攻入28分，占士獲24分、11籃板。湖人勝出後去到領獎時，主角還是勒邦占士。負責代表球隊領大獎的，是占士，獲選為今次季中錦標賽最有價值球員（MVP）的，也是占士。

兩大巨星同處一隊，難免要互相遷就，占士與AD之間似乎5年來依然合作愉快，占士說：「我知道自己是誰，他也知道他是誰；因此我們之間沒有磨擦，我們在球場內外也不會嘗試較勁。我們唯一會做的，就是工作時互相為彼此之間負上責任，盡力幫對方做到最好，當其中一個不太好的時候，嘗試幫助對方。」

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占士與AD男人的浪漫

占士聲稱二人之間沒有妒忌，「我們永遠不會互相妒忌，從來都不會」，而30歲的安東尼戴維斯也表示，占士總是在幫助他，「他會說：『讓AD入局』、『為AD而跑』，他總是確保我獲得足夠供應，有機會在像今晚那樣主宰比賽。在我的起起跌跌之間，他總是在我身旁。他是一個我可以倚靠、可以給我忠告的人，就是只有他才知道。」

AD直言，「他就是了解我……就像今晚我只是一個表情，然後他便說：『我會跟隨你的帶領』，他說到做到，球隊讓我當重心，不斷為我送上供應。」占士與AD之間那份信任，已超越一般隊友，情誼深厚得洋溢濃厚的「男人的浪漫」。

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有一種信任叫做占士與AD。（路透社）

占士直言獎金是一大動力

占士與AD兩代巨星合作，曾予人不少期望，不過二人合作踏入第五個年頭，還是只有AD初加盟湖人、在2020年球季贏得的一枚總冠軍指環，到今次季中錦標賽，終於再嘗冠軍滋味，或許是個重新出發的好開始。

今次季中賽獎金豐富，冠軍隊湖人陣中每個球員均可獲得50萬美元獎金，亞軍溜馬成員每人也有20萬美元。占士坦言，小時候打波無機會贏獎金，周六早上醒來已決心要贏溜馬，獎金成為他的一大動力，「為什麼不？只是一場比賽，我和一場比賽，當然我會盡力爭取（獎金）。」

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哈利貝頓與勒邦占士大鬥法，今次占士技高半籌領湖人勝出。（路透社）

備受注目的溜馬23歲控衛哈利貝頓，今仗延續常規賽助攻王本色，獲20分、11助攻，惟敵不過AD大勇的湖人。

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