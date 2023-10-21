NBA｜伊古達拉宣布退役結束19年職業生涯　勇士將高掛其9號球衣

「現在正是時候。」

香港時間10月20日，39歲的勇士球星伊古達拉（Andre Iguodala）通過ESPN旗下媒體Andscape宣布退役，結束19年的NBA生涯。



伊古達拉在電話中宣布退役決定：「現在正是時候，我的時間開始變得有限，我不希望將所有事情都放在後座（back seat）。我希望繼續在高水準賽事作賽，不過家庭也很重要。我的兒子現在16歲，還有兩個女兒，所以我希望能見證他們在這重要的歲月中成長。」

伊古達拉宣布退役，結束19年的NBA生涯。（Getty Images）

出道之初在76人，加上名字關係，伊古達拉曾被拿來跟傳奇球星艾佛遜（Allen Iverson）相比，並被稱為「小AI」。不過在NBA效力19年，相信大多球迷對他印象最深刻的還是效力勇士的時光。

伊古達拉或許並非頂級球星，生涯只獲選過1次全明星，名氣雖遠不及「浪花兄弟」史提芬居里（Stephen Curry）及K湯臣（Klay Thompson），但卻是勇士4冠王朝中不可或缺的一員。

伊古達拉（左）名氣雖遠不如「浪花兄弟」，卻也是勇士4冠王朝的核心成員之一。（勇士官網影片截圖）

勇士於2015獲隊史第一冠時，伊古達拉面對當時騎士當家球星勒邦占士（LeBron James）防守表現出色，加上場均貢獻16.3分、4次助攻和5.8個籃板，最終獲選當屆總決賽最有價值球員，亦是NBA史上首個在總決賽非所有比賽都正選上陣的FMVP得主。

伊古達拉在2015年總決賽時，曾有效封鎖勒邦占士，被認為是獲當屆FMVP殊榮的主要因素。（勇士官網影片截圖）

他宣布退役後，金洲勇士在社交媒體X（前稱Twitter）感謝這名4冠及FMVP得主，勇士教頭卡爾（Steve Kerr）恭喜伊古達拉結束這段輝煌的名人堂級生涯：「他是我見過最獨特的球員之一，他能在攻防兩端以令人難以置信的本能，將出色的運動能力與智商結合。他是絕對的贏家，我很幸運能夠執教他。」

伊古達拉曾在卡爾執教下，助勇士4奪NBA總冠軍。（勇士X）

今（21日）早勇士面對馬刺，卡爾在賽前記者會亦談到伊古達拉退役之事，他大讚這名球員無私及聰明，且擁有極為出色的防守能力：「我們能在場館內掛起4塊冠軍旗幟，他是主因之一。」勇士班主拿確（Joe Lacob）亦表示期待在未來退役他的9號球衣。

伊古達拉在出席EPSN節目「First Take」時表示，他相信勇士還能再奪總冠軍，「當你球隊裏有史提芬居里時，你便有機會（奪冠）。」

勇士班主拿確表示，期待在主場大通中心掛起伊古達拉的球衣。（勇士X）

「沒有人意識到你身體發生了什麼」

39歲的伊古達拉退役前是聯盟中最年長球員，他早在上季初便宣布會在球季結束後退役，如今最年長球員之位便交到勒邦占士手中。由於受臀部傷勢困擾，伊古達拉2022/23球季直至今年1月才首次上陣，而且出戰僅8場，便因在對太陽時左手手腕骨折而須接受手術，那場比賽亦是他NBA生涯最後一戰。

宣布退役後，他在與前球員端拿（Evan Turner）的Podcast節目「Point Forward」中，被問到為何有今次退役決定，「即使是你身邊的人，也無法意識到你身體發生了什麼。情況就像我需要一個新的臀部、兩個新的膝蓋，現在我也需要一個新的手腕。我覺得是時候了。」

不過隨後他亦補充作出這個決定有很多因素，如受Andscape訪問時所說般，家庭亦是主要原因之一，「現在我的兒子已經比我高了。」

勇士為伊古達拉製作的退役影片：