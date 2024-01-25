NBA｜勇士助教猝逝眾星悼念儀式落淚　今季球衣和主場兩細節致敬

NBA球隊金州勇士助教米路積域（Dejan Milojevic）上周因突發心臟病去世，球隊為此將兩場比賽延後，至周四（25日）迎戰鷹隊，勇士在主場為他舉行紀念儀式。

教練卡爾（Steve Kerr）在賽前表示，與其默哀他更希望為米路積域送上掌聲，並相信他能在天堂聽到。勇士今場眾將發揮出色，在「浪花兄弟」及古明加的優秀表現下，以134：112擊敗鷹隊。



同日馬刺主場對雷霆一役，主場大螢幕亦有悼念這名勇士助教。（路透社）

1月16日，米路積域與勇士教練團隊及球員用餐途中突然心臟病發，送完搶救後宣告不治，終年46歲。勇士為此將面對爵士及獨行俠比賽延期，至今天才迎來首場比賽，並決定在主場為這名塞爾維亞助教舉行悼念儀式。

賽前記者會上，卡爾表示米路積域的離世仍讓他非常傷感，「我沒有（跟球隊）說太多如何準備今場比賽。你只需要全心全意投入其中，團結一致並嘗試以勝仗向我們的兄弟致敬。」

比賽開始前，勇士球員穿上寫有紀念字樣「Deki（米路積域暱稱）」、「DM」及「Brate（塞爾維亞文，英文為Brother）的黑色T裇出場，之後全部換成背後印有米路積域名字的特別版球衣，並輪流放在該名助教平時的座位上。

卡爾致辭時，表示世界在上周失去一個美麗靈魂，「他是一名很好的朋友、地獄般的教練，也是我們靈魂的一部分。上周我們收到整個世界的愛，這直接反映他為自己遇到的每個人都帶來了歡樂及愛。」

這名教頭補充，比起默哀，他更希望大家能給予米路積域掌聲，讓該名身在天堂的助教能夠聽到。悼念儀式中，不少勇士球員都情緒激動，K湯臣（Klay Thompson）、祖蒙特格連（Draymond Green）均傷心落淚，史提芬居里（Stephen Curry）亦在射入第一球後雙手指向天上致意。

或許是希望悼念逝世的助教，勇士眾將今仗表現神勇，全隊三分命中率接近5成。「浪花兄弟」居里和K湯臣兩人合力攻入49分，小將古明加（Jonathan Kuminga）更是11射全中斬獲25分，助勇士以134：112擊退鷹隊。

賽後談及米路積域時，居里表示過去這一個星期對球隊內所有人來說都很漫長，「看着他的座位便覺得很難受，不過教練要求我們利用這種情緒並轉化到比賽當中，聽上去很奇怪，但這是我們（情緒）的避難所。」

勇士賽前為米路積域舉行悼念儀式。（路透社）

這名勇士球星補充道，「相信米路積域也希望我們能夠走出傷痛，盡我們所能地比賽，能取勝的感覺真的很好。」

為紀念這名曾與他們在2022年奪得總冠軍的助教，勇士今季餘下比賽的球衣上都會貼上米路積域名字的開首字母「DM」；此外，印有DM二字的大型心形標誌，今季餘下賽事都會留在主場大通銀行中心（Chase Center）的場地地板上。

米路積域2021年起成為勇士助教，主要負責指導籃底球員，亦是勇士在2022奪冠的教練團成員之一。