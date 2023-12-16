NBA｜兩代狀元對決　雲班耶馬率馬刺挫湖人　終結隊史18連敗劣績

2003屆狀元與2023屆狀元，相差20年的狀元對決。

NBA常規賽，馬刺在主場以129：115擊敗湖人，結束隊史最長的18連敗。勒邦占士（LeBron James）攻入23分送出14次助攻，更在新科狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama）面前射入三分，成為今場比賽焦點鏡頭，但仍無法阻止球隊落敗。



38歲的勒邦占士與19歲的雲班耶馬，分別為目前聯盟最年長及最年輕的狀元，前者更將在今月底迎來39歲生日。

今場比賽是勒邦占士（右）及雲班耶馬（左二）兩代狀元首次交手。（路透社）

湖人周四（14日）才以3分險勝馬刺，為對方送上隊史最長的18連敗，不過該仗占士休戰，因此新舊狀元的首次對決需等到今場才上演。然而今場「一字眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣，占士顯得有點獨木難支。

馬刺得分後衛華素爾（Devin Vassell）今場大爆發，全場攻入36分，錄個人生涯新高——不過賽事焦點當然還是在兩名狀元郎身上。

第一節初段，占士便拍掉雲班耶馬手上的皮球，隨後快攻入樽得分；第二節占士持球在底角單挑雲班耶馬，他移動右腳假裝突破，並直接在對方面前Step Back（後撤步）射入三分。新科狀元雖以長臂著稱，卻被假動作騙到而封阻稍慢。

偷波快攻、「in your face」射入三分，「大帝」可說是面對面為這名新科狀元好好上了一課。最近4場均轉打中鋒的雲班耶馬今場錄13分15籃板，並有2次封阻，在數據和表現上或許比占士遜色，但球隊整體發揮出色，馬刺亦從開賽至完場均保持領先優勢，最終順利終結連敗。

終結隊史最長連敗後，雲班耶馬興奮慶祝。（路透社）

輸了對決，贏了比賽，雲班耶馬賽後表達高興之情：「對我來說這就像打季後賽一樣，我們都喜歡這種感覺。贏波，這正是我所痴迷、所喜愛的。」

被問到首次與占士對決感覺如何時，雲班耶馬表示：「在球場上我只是想贏波、防守、做正確的事情，所以沒有什麼特別的感覺。」

雲班耶馬近4仗均出任中鋒，且已連續7場獲得「兩雙」。（馬刺官網）

馬刺上一次獲勝已是11月3日擊敗太陽一役，距今幾乎一個半月。占士受訪時表示球隊失去3名正選是落敗主因之一，但亦稱讚馬刺表現出色，特別是在投籃方面。

談到焦點人物雲班耶馬，占士再次稱讚該名法國新秀：「我過去對他的評價沒有改變，他擁有特別的天賦，他們（馬刺）得到了一名好球員。」

他亦提及兩人在底角三分線的對決，「我只是想讓他的手稍微放下來，因為我知道他的臂展很長。我也知道他能在其擅長的區域外作出封阻，我只是嘗試創造出更多空間，射波時弧度更高，我知道我能擊敗他。」